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158 дронов над 14 регионами России: подробности ночной атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 01.09.2024
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158 дронов над 14 регионами России: подробности ночной атаки ВСУ
158 дронов над 14 регионами России: подробности ночной атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 01.09.2024
158 дронов над 14 регионами России: подробности ночной атаки ВСУ
158 украинских беспилотников сбиты в ночь на воскресенье над 14 регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.09.2024
2024-09-01T08:24
2024-09-01T08:40
министерство обороны рф
новости
вооруженные силы россии
пво
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. 158 украинских беспилотников сбиты в ночь на воскресенье над 14 регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По информации оборонного ведомства РФ, в ночное время были уничтожены и перехвачены:над территорией Курской области – 46 БпЛАнад территорией Брянской области – 34 дронанад территорией Воронежской области – 28 беспилотниковнад территорией Белгородской области – 14 дроновнад Москвой и Московской областью – девять БпЛАнад территорией Рязанской области – восемь беспилотниковнад территорией Калужской области – пять беспилотниковнад территорией Липецкой области – четыре дронанад территорией Тульской области – три беспилотниканад территориями Тамбовской и Смоленской областей – по два БаЛАнад территориями Орловской, Тверской и Ивановской областей – по одному беспилотнику.
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, пво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), потери всу
158 дронов над 14 регионами России: подробности ночной атаки ВСУ

158 дронов были сбиты и перехвачены в ночь на воскресенье над 14 регионами РФ – Минобороны

08:24 01.09.2024 (обновлено: 08:40 01.09.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. 158 украинских беспилотников сбиты в ночь на воскресенье над 14 регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 158 украинских БпЛА самолетного типа", – сказано в сообщении.
По информации оборонного ведомства РФ, в ночное время были уничтожены и перехвачены:
над территорией Курской области – 46 БпЛА
над территорией Брянской области – 34 дрона
над территорией Воронежской области – 28 беспилотников
над территорией Белгородской области – 14 дронов
над Москвой и Московской областью – девять БпЛА
над территорией Рязанской области – восемь беспилотников
над территорией Калужской области – пять беспилотников
над территорией Липецкой области – четыре дрона
над территорией Тульской области – три беспилотника
над территориями Тамбовской и Смоленской областей – по два БаЛА
над территориями Орловской, Тверской и Ивановской областей – по одному беспилотнику.
 
Министерство обороны РФНовостиВооруженные силы РоссииПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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