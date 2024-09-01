158 дронов над 14 регионами России: подробности ночной атаки ВСУ
158 дронов были сбиты и перехвачены в ночь на воскресенье над 14 регионами РФ – Минобороны
08:24 01.09.2024 (обновлено: 08:40 01.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. 158 украинских беспилотников сбиты в ночь на воскресенье над 14 регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 158 украинских БпЛА самолетного типа", – сказано в сообщении.
По информации оборонного ведомства РФ, в ночное время были уничтожены и перехвачены:
над территорией Курской области – 46 БпЛА
над территорией Брянской области – 34 дрона
над территорией Воронежской области – 28 беспилотников
над территорией Белгородской области – 14 дронов
над Москвой и Московской областью – девять БпЛА
над территорией Рязанской области – восемь беспилотников
над территорией Калужской области – пять беспилотников
над территорией Липецкой области – четыре дрона
над территорией Тульской области – три беспилотника
над территориями Тамбовской и Смоленской областей – по два БаЛА
над территориями Орловской, Тверской и Ивановской областей – по одному беспилотнику.
над территорией Курской области – 46 БпЛА
над территорией Брянской области – 34 дрона
над территорией Воронежской области – 28 беспилотников
над территорией Белгородской области – 14 дронов
над Москвой и Московской областью – девять БпЛА
над территорией Рязанской области – восемь беспилотников
над территорией Калужской области – пять беспилотников
над территорией Липецкой области – четыре дрона
над территорией Тульской области – три беспилотника
над территориями Тамбовской и Смоленской областей – по два БаЛА
над территориями Орловской, Тверской и Ивановской областей – по одному беспилотнику.