https://crimea.ria.ru/20240901/158-dronov-nad-14-regionami-rossii-podrobnosti-nochnoy-ataki-vsu-1140034593.html

158 дронов над 14 регионами России: подробности ночной атаки ВСУ

158 дронов над 14 регионами России: подробности ночной атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 01.09.2024

158 дронов над 14 регионами России: подробности ночной атаки ВСУ

158 украинских беспилотников сбиты в ночь на воскресенье над 14 регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.09.2024

2024-09-01T08:24

2024-09-01T08:24

2024-09-01T08:40

министерство обороны рф

новости

вооруженные силы россии

пво

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. 158 украинских беспилотников сбиты в ночь на воскресенье над 14 регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По информации оборонного ведомства РФ, в ночное время были уничтожены и перехвачены:над территорией Курской области – 46 БпЛАнад территорией Брянской области – 34 дронанад территорией Воронежской области – 28 беспилотниковнад территорией Белгородской области – 14 дроновнад Москвой и Московской областью – девять БпЛАнад территорией Рязанской области – восемь беспилотниковнад территорией Калужской области – пять беспилотниковнад территорией Липецкой области – четыре дронанад территорией Тульской области – три беспилотниканад территориями Тамбовской и Смоленской областей – по два БаЛАнад территориями Орловской, Тверской и Ивановской областей – по одному беспилотнику.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, пво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), потери всу