https://crimea.ria.ru/20241105/na-ukraine-porazheny-aerodromy-i-tsekha-proizvodstva-raket-vsu-1141619538.html
На Украине поражены аэродромы и цеха производства ракет ВСУ
На Украине поражены аэродромы и цеха производства ракет ВСУ - РИА Новости Крым, 05.11.2024
На Украине поражены аэродромы и цеха производства ракет ВСУ
На Украине поражены военные аэродромы, цеха по производству ракетного вооружения и объекты энергетики. Об этом сообщает во вторник Минобороны России. РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T12:39
2024-11-05T12:39
2024-11-05T13:06
новости сво
авиация
ракетные войска
артиллерия
беспилотник (бпла, дрон)
вооруженные силы россии
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/07/1138663022_0:138:3107:1887_1920x0_80_0_0_b39d59f27a2ee7c0328aad57d1b85c35.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. На Украине поражены военные аэродромы, цеха по производству ракетного вооружения и объекты энергетики. Об этом сообщает во вторник Минобороны России.Кроме того, российские средства уничтожили французскую авиабомбу Hammer и 17 беспилотников самолетного типа, уточняется в сводке.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 35275 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19052 танка и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17355 орудий полевой артиллерии и минометов, 27992 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетные войска России оснастят новыми высокоточными комплексами - ПутинНа Украине поражены военные аэродромы и центр управления беспилотникамиРоссийские военные сбили украинский МиГ-29 и больше 40 западных ракет
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/07/1138663022_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_11c70787a4f2e536d2364273f513fe1c.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, авиация, ракетные войска, артиллерия, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, потери всу
На Украине поражены аэродромы и цеха производства ракет ВСУ
Военные аэродромы и цеха производства ракет ВСУ поражены на Украине
12:39 05.11.2024 (обновлено: 13:06 05.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. На Украине поражены военные аэродромы, цеха по производству ракетного вооружения и объекты энергетики. Об этом сообщает во вторник Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства ракетного вооружения, объектам энергетики, используемым для обеспечения ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 143-х районах", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
Кроме того, российские средства уничтожили французскую авиабомбу Hammer и 17 беспилотников самолетного типа, уточняется в сводке.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 35275 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19052 танка и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17355 орудий полевой артиллерии и минометов, 27992 единицы специальной военной автомобильной техники.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: