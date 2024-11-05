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На Украине поражены аэродромы и цеха производства ракет ВСУ - РИА Новости Крым, 05.11.2024
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На Украине поражены аэродромы и цеха производства ракет ВСУ
На Украине поражены аэродромы и цеха производства ракет ВСУ - РИА Новости Крым, 05.11.2024
На Украине поражены аэродромы и цеха производства ракет ВСУ
На Украине поражены военные аэродромы, цеха по производству ракетного вооружения и объекты энергетики. Об этом сообщает во вторник Минобороны России. РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T12:39
2024-11-05T13:06
новости сво
авиация
ракетные войска
артиллерия
беспилотник (бпла, дрон)
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. На Украине поражены военные аэродромы, цеха по производству ракетного вооружения и объекты энергетики. Об этом сообщает во вторник Минобороны России.Кроме того, российские средства уничтожили французскую авиабомбу Hammer и 17 беспилотников самолетного типа, уточняется в сводке.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 35275 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19052 танка и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17355 орудий полевой артиллерии и минометов, 27992 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетные войска России оснастят новыми высокоточными комплексами - ПутинНа Украине поражены военные аэродромы и центр управления беспилотникамиРоссийские военные сбили украинский МиГ-29 и больше 40 западных ракет
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новости сво, авиация, ракетные войска, артиллерия, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, потери всу
На Украине поражены аэродромы и цеха производства ракет ВСУ

Военные аэродромы и цеха производства ракет ВСУ поражены на Украине

12:39 05.11.2024 (обновлено: 13:06 05.11.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии группировки войск "Запад"
Боевая работа артиллерии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. На Украине поражены военные аэродромы, цеха по производству ракетного вооружения и объекты энергетики. Об этом сообщает во вторник Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства ракетного вооружения, объектам энергетики, используемым для обеспечения ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 143-х районах", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.

Кроме того, российские средства уничтожили французскую авиабомбу Hammer и 17 беспилотников самолетного типа, уточняется в сводке.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 35275 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19052 танка и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17355 орудий полевой артиллерии и минометов, 27992 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОАвиацияРакетные войскаАртиллерияБеспилотник (БПЛА, дрон)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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