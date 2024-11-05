https://crimea.ria.ru/20241105/na-ukraine-porazheny-aerodromy-i-tsekha-proizvodstva-raket-vsu-1141619538.html

На Украине поражены аэродромы и цеха производства ракет ВСУ

На Украине поражены аэродромы и цеха производства ракет ВСУ - РИА Новости Крым, 05.11.2024

На Украине поражены аэродромы и цеха производства ракет ВСУ

На Украине поражены военные аэродромы, цеха по производству ракетного вооружения и объекты энергетики. Об этом сообщает во вторник Минобороны России. РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T12:39

2024-11-05T12:39

2024-11-05T13:06

новости сво

авиация

ракетные войска

артиллерия

беспилотник (бпла, дрон)

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. На Украине поражены военные аэродромы, цеха по производству ракетного вооружения и объекты энергетики. Об этом сообщает во вторник Минобороны России.Кроме того, российские средства уничтожили французскую авиабомбу Hammer и 17 беспилотников самолетного типа, уточняется в сводке.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 35275 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19052 танка и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17355 орудий полевой артиллерии и минометов, 27992 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетные войска России оснастят новыми высокоточными комплексами - ПутинНа Украине поражены военные аэродромы и центр управления беспилотникамиРоссийские военные сбили украинский МиГ-29 и больше 40 западных ракет

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, авиация, ракетные войска, артиллерия, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, потери всу