https://crimea.ria.ru/20241109/udary-po-aerodromam-i-obektam-energetiki-na-ukraine-nanesli-vs-rf-1141726244.html

Удары по аэродромам и объектам энергетики на Украине нанесли ВС РФ

Удары по аэродромам и объектам энергетики на Украине нанесли ВС РФ - РИА Новости Крым, 09.11.2024

Удары по аэродромам и объектам энергетики на Украине нанесли ВС РФ

Российские военные нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 09.11.2024

2024-11-09T12:27

2024-11-09T12:27

2024-11-09T12:27

министерство обороны рф

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

новости

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0a/1131295078_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_336301de7b88eb6f30e51430be08c1a9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, сообщили в Минобороны России.Кроме того поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты два американских реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 67 беспилотников самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 648 самолетов, 283 вертолета, 35476 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19151 танк и других боевых бронированных машин, 1486 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17501 орудие полевой артиллерии и минометов, 28116 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: ВС России поражены различные объекты инфраструктуры42 групповых удара – на Украине разбиты нефтегазовые объекты и аэродромы17 ударов "Кинжалами" и "Геранями": какие объекты уничтожены на Украине

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), новости, украина