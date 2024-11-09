Рейтинг@Mail.ru
Удары по аэродромам и объектам энергетики на Украине нанесли ВС РФ - РИА Новости Крым, 09.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241109/udary-po-aerodromam-i-obektam-energetiki-na-ukraine-nanesli-vs-rf-1141726244.html
Удары по аэродромам и объектам энергетики на Украине нанесли ВС РФ
Удары по аэродромам и объектам энергетики на Украине нанесли ВС РФ - РИА Новости Крым, 09.11.2024
Удары по аэродромам и объектам энергетики на Украине нанесли ВС РФ
Российские военные нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 09.11.2024
2024-11-09T12:27
2024-11-09T12:27
министерство обороны рф
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
новости
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0a/1131295078_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_336301de7b88eb6f30e51430be08c1a9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, сообщили в Минобороны России.Кроме того поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты два американских реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 67 беспилотников самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 648 самолетов, 283 вертолета, 35476 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19151 танк и других боевых бронированных машин, 1486 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17501 орудие полевой артиллерии и минометов, 28116 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: ВС России поражены различные объекты инфраструктуры42 групповых удара – на Украине разбиты нефтегазовые объекты и аэродромы17 ударов "Кинжалами" и "Геранями": какие объекты уничтожены на Украине
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0a/1131295078_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_5794a52f7e056ab7ce10d7860e60b56d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), новости, украина
Удары по аэродромам и объектам энергетики на Украине нанесли ВС РФ

Российская армия поразила объекты энергетики и военные аэродромы на Украине

12:27 09.11.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ
Многоцелевой истребитель Су-30СМ - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, сообщили в Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов", - сказано в сводке российского оборонного ведомства.
Кроме того поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты два американских реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 67 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 648 самолетов, 283 вертолета, 35476 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19151 танк и других боевых бронированных машин, 1486 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17501 орудие полевой артиллерии и минометов, 28116 единиц специальной военной автомобильной техники.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удары по Украине: ВС России поражены различные объекты инфраструктуры
42 групповых удара – на Украине разбиты нефтегазовые объекты и аэродромы
17 ударов "Кинжалами" и "Геранями": какие объекты уничтожены на Украине
 
Министерство обороны РФНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:38Лукашенко наградил Пахмутову орденом Дружбы народов
14:20До конца остался верен долгу: Керчь простилась с героем СВО
13:55Ситуация в Курской области: ВСУ с начала боев потеряли 30 тысяч боевиков
13:16Теракт на вокзале в Пакистане - погибли 24 человека
12:45ВСУ теряют людей и технику на всех фронтах - уничтожены еще 1865 боевиков
12:27Удары по аэродромам и объектам энергетики на Украине нанесли ВС РФ
12:15Взрыв газа в Пятигорске: число пострадавших растет - что известно
11:52Яхтенная марина в Балаклаве - подрядчик достроил главный корпус
11:13Золотые медали в серебряном возрасте: чемпионке из Севастополя 83 года
10:56Жесткая посадка - в Казахстане упал вертолет Минобороны
10:16Взрыв газа произошел в многоэтажке в Пятигорске - есть погибший
09:57В горах Крыма под Судаком спасли туриста
09:43Путин присвоил звание Героя Труда композитору Александре Пахмутовой
09:07Новая атака ВСУ: 50 украинских дронов сбиты за ночь над регионами России
08:47Страхование имущества от падения БПЛА - в чем особенность
08:04"Мирные" предложения команды Трампа – на что может пойти Россия
07:38Севастополь без света на выходных: где отключат электричество
07:04Светит всем знакомая звезда: жизнь и судьба Александры Пахмутовой
00:01Дожди и порывистый ветер обрушатся на Крым в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 9 ноября
Лента новостейМолния