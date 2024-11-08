https://crimea.ria.ru/20241108/udary-po-ukraine-vs-rossii-udarili-38-raz-po-razlichnykh-obektam-1141708337.html
Удары по Украине: ВС России поражены различные объекты инфраструктуры
Удары по Украине: ВС России поражены различные объекты инфраструктуры - РИА Новости Крым, 08.11.2024
Удары по Украине: ВС России поражены различные объекты инфраструктуры
Вооруженные Силы России нанесли за неделю 38 групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов и другим объектам, сообщается в... РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T12:48
2024-11-08T12:48
2024-11-08T13:09
новости
министерство обороны рф
армия и флот
новости сво
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/15/1127125990_0:41:1587:934_1920x0_80_0_0_b4d40db57824e07f1fad9e49110c5b2d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России нанесли за неделю 38 групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов и другим объектам, сообщается в недельной сводке Минобороны РФ.В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотников, арсеналы, склады боеприпасов и горючего."Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников, а также бронетехника на станции погрузки на железнодорожный транспорт", - уточнили в российском оборонном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве прогремели взрывы – в городе перебои со светомУдар по Генштабу ВСУ в Киеве: подробности от Минобороны России42 групповых удара – на Украине разбиты нефтегазовые объекты и аэродромы
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/15/1127125990_145:0:1444:974_1920x0_80_0_0_9d1a2cbeb37a3147c0279ca30da6a98e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, министерство обороны рф, армия и флот, новости сво, украина
Удары по Украине: ВС России поражены различные объекты инфраструктуры
38 групповых ударов - на Украине горят объекты ВПК и склады горючего
12:48 08.11.2024 (обновлено: 13:09 08.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России нанесли за неделю 38 групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов и другим объектам, сообщается в недельной сводке Минобороны РФ.
"С 2 по 8 ноября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 38 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами", - сказано в сводке.
В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотников, арсеналы, склады боеприпасов и горючего.
"Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников, а также бронетехника на станции погрузки на железнодорожный транспорт", - уточнили в российском оборонном ведомстве.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: