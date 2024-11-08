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Удары по Украине: ВС России поражены различные объекты инфраструктуры - РИА Новости Крым, 08.11.2024
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Удары по Украине: ВС России поражены различные объекты инфраструктуры
Удары по Украине: ВС России поражены различные объекты инфраструктуры - РИА Новости Крым, 08.11.2024
Удары по Украине: ВС России поражены различные объекты инфраструктуры
Вооруженные Силы России нанесли за неделю 38 групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов и другим объектам, сообщается в... РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T12:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России нанесли за неделю 38 групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов и другим объектам, сообщается в недельной сводке Минобороны РФ.В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотников, арсеналы, склады боеприпасов и горючего."Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников, а также бронетехника на станции погрузки на железнодорожный транспорт", - уточнили в российском оборонном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве прогремели взрывы – в городе перебои со светомУдар по Генштабу ВСУ в Киеве: подробности от Минобороны России42 групповых удара – на Украине разбиты нефтегазовые объекты и аэродромы
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новости, министерство обороны рф, армия и флот, новости сво, украина
Удары по Украине: ВС России поражены различные объекты инфраструктуры

38 групповых ударов - на Украине горят объекты ВПК и склады горючего

12:48 08.11.2024 (обновлено: 13:09 08.11.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России нанесли за неделю 38 групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов и другим объектам, сообщается в недельной сводке Минобороны РФ.
"С 2 по 8 ноября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 38 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами", - сказано в сводке.
В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотников, арсеналы, склады боеприпасов и горючего.
"Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников, а также бронетехника на станции погрузки на железнодорожный транспорт", - уточнили в российском оборонном ведомстве.
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