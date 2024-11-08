https://crimea.ria.ru/20241108/udary-po-ukraine-vs-rossii-udarili-38-raz-po-razlichnykh-obektam-1141708337.html

Удары по Украине: ВС России поражены различные объекты инфраструктуры

Удары по Украине: ВС России поражены различные объекты инфраструктуры - РИА Новости Крым, 08.11.2024

Удары по Украине: ВС России поражены различные объекты инфраструктуры

Вооруженные Силы России нанесли за неделю 38 групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов и другим объектам, сообщается в... РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T12:48

2024-11-08T12:48

2024-11-08T13:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России нанесли за неделю 38 групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов и другим объектам, сообщается в недельной сводке Минобороны РФ.В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотников, арсеналы, склады боеприпасов и горючего."Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников, а также бронетехника на станции погрузки на железнодорожный транспорт", - уточнили в российском оборонном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве прогремели взрывы – в городе перебои со светомУдар по Генштабу ВСУ в Киеве: подробности от Минобороны России42 групповых удара – на Украине разбиты нефтегазовые объекты и аэродромы

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, министерство обороны рф, армия и флот, новости сво, украина