Беспилотник сбит над Воронежской областью – куда упали обломки
Над Воронежской областью уничтожен украинский беспилотник
12:07 16.11.2024 (обновлено: 12:11 16.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Вражеский беспилотник в субботу уничтожен средствами противовоздушной обороны в небе над Воронежской областью. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, атака была отражена около 8 часов утра 16 ноября.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области", - говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.
Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, обломки упали на территорию нежилого объекта.
"Пострадавших и разрушений нет, возгорания не произошло", - написал он в своем Telegram-канале.
Силы противовоздушной обороны в ночь на субботу сбили 34 беспилотника над Крымом, а также Калужской, Курской, Брянской и Белгородской областями.
Утром в субботу губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что беспилотник взорвался на окраине города Людиново. В результате никто не пострадал, но были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах и несколько автомобилей.
Кроме того, один вражеский БПЛА уничтожили и над Липецкой областью. По данным губернатора региона Игоря Артамонова, на месте падения обломков работают специалисты. Беспилотник упал вдали от гражданских объектов.
В минувшую среду сразу несколько беспилотников были уничтожены средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы над Воронежской областью, сообщал губернатор региона Александр Гусев.
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