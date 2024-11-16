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Беспилотник сбит над Воронежской областью – куда упали обломки - РИА Новости Крым, 16.11.2024
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Беспилотник сбит над Воронежской областью – куда упали обломки
Беспилотник сбит над Воронежской областью – куда упали обломки - РИА Новости Крым, 16.11.2024
Беспилотник сбит над Воронежской областью – куда упали обломки
Вражеский беспилотник в субботу уничтожен средствами противовоздушной обороны в небе над Воронежской областью. Об этом в субботу сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 16.11.2024
2024-11-16T12:07
2024-11-16T12:11
воронежская область
александр гусев
министерство обороны рф
пво
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Вражеский беспилотник в субботу уничтожен средствами противовоздушной обороны в небе над Воронежской областью. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, атака была отражена около 8 часов утра 16 ноября.Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, обломки упали на территорию нежилого объекта.Силы противовоздушной обороны в ночь на субботу сбили 34 беспилотника над Крымом, а также Калужской, Курской, Брянской и Белгородской областями.Утром в субботу губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что беспилотник взорвался на окраине города Людиново. В результате никто не пострадал, но были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах и несколько автомобилей.Кроме того, один вражеский БПЛА уничтожили и над Липецкой областью. По данным губернатора региона Игоря Артамонова, на месте падения обломков работают специалисты. Беспилотник упал вдали от гражданских объектов.В минувшую среду сразу несколько беспилотников были уничтожены средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы над Воронежской областью, сообщал губернатор региона Александр Гусев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон уничтожен над Липецкой областьюНад Крымом сбили беспилотникДрон взорвался в Калужской области
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воронежская область, александр гусев, министерство обороны рф, пво, безопасность, новости
Беспилотник сбит над Воронежской областью – куда упали обломки

Над Воронежской областью уничтожен украинский беспилотник

12:07 16.11.2024 (обновлено: 12:11 16.11.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбломки БПЛА
Обломки БПЛА - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Вражеский беспилотник в субботу уничтожен средствами противовоздушной обороны в небе над Воронежской областью. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, атака была отражена около 8 часов утра 16 ноября.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области", - говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.
Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, обломки упали на территорию нежилого объекта.
"Пострадавших и разрушений нет, возгорания не произошло", - написал он в своем Telegram-канале.
Силы противовоздушной обороны в ночь на субботу сбили 34 беспилотника над Крымом, а также Калужской, Курской, Брянской и Белгородской областями.
Утром в субботу губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что беспилотник взорвался на окраине города Людиново. В результате никто не пострадал, но были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах и несколько автомобилей.
Кроме того, один вражеский БПЛА уничтожили и над Липецкой областью. По данным губернатора региона Игоря Артамонова, на месте падения обломков работают специалисты. Беспилотник упал вдали от гражданских объектов.
В минувшую среду сразу несколько беспилотников были уничтожены средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы над Воронежской областью, сообщал губернатор региона Александр Гусев.
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Воронежская областьАлександр ГусевМинистерство обороны РФПВОБезопасностьНовости
 
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