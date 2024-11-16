https://crimea.ria.ru/20241116/bespilotnik-sbit-nad-voronezhskoy-oblastyu--kuda-upali-oblomki-1141899330.html

Беспилотник сбит над Воронежской областью – куда упали обломки

Беспилотник сбит над Воронежской областью – куда упали обломки - РИА Новости Крым, 16.11.2024

Беспилотник сбит над Воронежской областью – куда упали обломки

Вражеский беспилотник в субботу уничтожен средствами противовоздушной обороны в небе над Воронежской областью. Об этом в субботу сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 16.11.2024

2024-11-16T12:07

2024-11-16T12:07

2024-11-16T12:11

воронежская область

александр гусев

министерство обороны рф

пво

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Вражеский беспилотник в субботу уничтожен средствами противовоздушной обороны в небе над Воронежской областью. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, атака была отражена около 8 часов утра 16 ноября.Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, обломки упали на территорию нежилого объекта.Силы противовоздушной обороны в ночь на субботу сбили 34 беспилотника над Крымом, а также Калужской, Курской, Брянской и Белгородской областями.Утром в субботу губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что беспилотник взорвался на окраине города Людиново. В результате никто не пострадал, но были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах и несколько автомобилей.Кроме того, один вражеский БПЛА уничтожили и над Липецкой областью. По данным губернатора региона Игоря Артамонова, на месте падения обломков работают специалисты. Беспилотник упал вдали от гражданских объектов.В минувшую среду сразу несколько беспилотников были уничтожены средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы над Воронежской областью, сообщал губернатор региона Александр Гусев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон уничтожен над Липецкой областьюНад Крымом сбили беспилотникДрон взорвался в Калужской области

воронежская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, александр гусев, министерство обороны рф, пво, безопасность, новости