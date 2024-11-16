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Где в Керчи отключат воду на сутки – адреса - РИА Новости Крым, 16.11.2024
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Где в Керчи отключат воду на сутки – адреса
Где в Керчи отключат воду на сутки – адреса - РИА Новости Крым, 16.11.2024
Где в Керчи отключат воду на сутки – адреса
В Керчи почти на сутки ограничат водоснабжение из-за аварии на сетях, предупредили в пресс-службе городского филиала "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 16.11.2024
2024-11-16T09:10
2024-11-16T09:10
вода крыма
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отключение воды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Керчи почти на сутки ограничат водоснабжение из-за аварии на сетях, предупредили в пресс-службе городского филиала "Вода Крыма".По информации предприятия, воды не будет по следующим улицам: Генерала Петрова, Голощапова, Капитана Алиева, Сергея Лазо, Войкова, Энгельса, Софьи Перовской, Степана Разина, Розы Люксембург, 1-й и 2-й Пятилетки, Назаренко, Отдельной Приморской Армии, Энгельса, Суворова, 12-го Апреля, Всесоюзная, Славы, Спартака, Сакко, Бардина, Пушкаренко, Московская, Радио, Ванцетти, переулок Веры Белик, Казакова, Кирова, район 3-й Самострой, Кооперативная, Голубиная, Лозовая, 1-я, 2-я и 3-я Сотня, Гаспринского, Генерала Кулакова, Большая, Шмидта, Провалова, Челядинова, Ярошенко, Костенко, Международная, Печениной, Ученическая, Чапаева, Крестьянская, Береговая, Минина, Грибоедова, Радищева, Кубанская, Прохладная, Собина, Комсомольская, Коммунаров, Парахина, Бурмина, Макарова, Данченко, Краснопартизанская, Парахина, Молчановой, Художника Бута, Чебаненко, Пещерная, Братьев Мальченко, Металлургов, Бурмина, Тельмана, а также на прилегающих к ним улицам и переулкам.Водоканалом будет организован подвоз питьевой воды специализированным транспортом согласно поступающим заявкам, добавили на предприятии.Ранее из-за аварийного отключения без водоснабжения частично остались шесть районов Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Частые аварии на водопроводных сетях в Крыму – в чем причинаКак повлиял октябрь на наполняемость водохранилищ в КрымуСколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводов
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Где в Керчи отключат воду на сутки – адреса

В некоторых районах Керчи на сутки ограничат водоснабжение из-за аварии

09:10 16.11.2024
 
© РИА Новости КрымПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Керчи почти на сутки ограничат водоснабжение из-за аварии на сетях, предупредили в пресс-службе городского филиала "Вода Крыма".
"В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на водопропускной насосной станции "Аджимушкайская", расположенной по улице Генерала Петрова, 19 ноября с 9:00 по 20 ноября 22:00 (ориентировочно) будет частично или полностью отсутствовать водоснабжение", - говорится в сообщении.
По информации предприятия, воды не будет по следующим улицам: Генерала Петрова, Голощапова, Капитана Алиева, Сергея Лазо, Войкова, Энгельса, Софьи Перовской, Степана Разина, Розы Люксембург, 1-й и 2-й Пятилетки, Назаренко, Отдельной Приморской Армии, Энгельса, Суворова, 12-го Апреля, Всесоюзная, Славы, Спартака, Сакко, Бардина, Пушкаренко, Московская, Радио, Ванцетти, переулок Веры Белик, Казакова, Кирова, район 3-й Самострой, Кооперативная, Голубиная, Лозовая, 1-я, 2-я и 3-я Сотня, Гаспринского, Генерала Кулакова, Большая, Шмидта, Провалова, Челядинова, Ярошенко, Костенко, Международная, Печениной, Ученическая, Чапаева, Крестьянская, Береговая, Минина, Грибоедова, Радищева, Кубанская, Прохладная, Собина, Комсомольская, Коммунаров, Парахина, Бурмина, Макарова, Данченко, Краснопартизанская, Парахина, Молчановой, Художника Бута, Чебаненко, Пещерная, Братьев Мальченко, Металлургов, Бурмина, Тельмана, а также на прилегающих к ним улицам и переулкам.
Водоканалом будет организован подвоз питьевой воды специализированным транспортом согласно поступающим заявкам, добавили на предприятии.
Ранее из-за аварийного отключения без водоснабжения частично остались шесть районов Крыма.
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