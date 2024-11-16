https://crimea.ria.ru/20241116/gde-v-kerchi-otklyuchat-vodu-na-sutki--adresa-1141888860.html

Где в Керчи отключат воду на сутки – адреса

Где в Керчи отключат воду на сутки – адреса - РИА Новости Крым, 16.11.2024

Где в Керчи отключат воду на сутки – адреса

В Керчи почти на сутки ограничат водоснабжение из-за аварии на сетях, предупредили в пресс-службе городского филиала "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 16.11.2024

2024-11-16T09:10

2024-11-16T09:10

2024-11-16T09:10

вода крыма

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отключение воды

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керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Керчи почти на сутки ограничат водоснабжение из-за аварии на сетях, предупредили в пресс-службе городского филиала "Вода Крыма".По информации предприятия, воды не будет по следующим улицам: Генерала Петрова, Голощапова, Капитана Алиева, Сергея Лазо, Войкова, Энгельса, Софьи Перовской, Степана Разина, Розы Люксембург, 1-й и 2-й Пятилетки, Назаренко, Отдельной Приморской Армии, Энгельса, Суворова, 12-го Апреля, Всесоюзная, Славы, Спартака, Сакко, Бардина, Пушкаренко, Московская, Радио, Ванцетти, переулок Веры Белик, Казакова, Кирова, район 3-й Самострой, Кооперативная, Голубиная, Лозовая, 1-я, 2-я и 3-я Сотня, Гаспринского, Генерала Кулакова, Большая, Шмидта, Провалова, Челядинова, Ярошенко, Костенко, Международная, Печениной, Ученическая, Чапаева, Крестьянская, Береговая, Минина, Грибоедова, Радищева, Кубанская, Прохладная, Собина, Комсомольская, Коммунаров, Парахина, Бурмина, Макарова, Данченко, Краснопартизанская, Парахина, Молчановой, Художника Бута, Чебаненко, Пещерная, Братьев Мальченко, Металлургов, Бурмина, Тельмана, а также на прилегающих к ним улицам и переулкам.Водоканалом будет организован подвоз питьевой воды специализированным транспортом согласно поступающим заявкам, добавили на предприятии.Ранее из-за аварийного отключения без водоснабжения частично остались шесть районов Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Частые аварии на водопроводных сетях в Крыму – в чем причинаКак повлиял октябрь на наполняемость водохранилищ в КрымуСколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводов

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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