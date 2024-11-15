https://crimea.ria.ru/20241115/glavnoe-za-den-15-noyabrya-1141893085.html

Главное за день: 15 ноября

Главное за день: 15 ноября - РИА Новости Крым, 15.11.2024

Главное за день: 15 ноября

Беспорядки в Абхазии: протестующие против ратификации инвестиционного соглашения с РФ захватили парламент и администрацию президента. Президент России Владимир... РИА Новости Крым, 15.11.2024

2024-11-15T22:56

2024-11-15T22:56

2024-11-15T20:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Беспорядки в Абхазии: протестующие против ратификации инвестиционного соглашения с РФ захватили парламент и администрацию президента. Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели первый с декабря 2022 года телефонный разговор и обсудили ситуацию на Украине. Над Крымским районом Кубани за ночь подавили 46 беспилотников. Владимир Зеленский анонсировал новый "план стойкости". Российские войска освободили Степановку в Донецкой Народной Республике. В Запорожской области ВСУ атаковали автомобиль – погиб человек. В Новочебоксарске 19 детей и взрослый отравились обедом в школьной столовой.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Протесты в Абхазии15 ноября парламент Абхазии должен был рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против этого. Там считают, что ратификация документа будет способствовать тому, что российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, что приведет к росту цен на жилье. Кроме того, по мнению протестующих, ратификация соглашения приведет к серьезным потерям для малого и среднего бизнеса в Абхазии.В пятницу несколько сотен человек вышли на акцию протеста в Сухуми, требуя полностью исключить рассмотрение вопроса о ратификации соглашения. Также протестующие потребовали отставки президента республики Аслана Бжания. Протестующим удалось захватить здание парламента и администрации президента. По предварительным данным, в результате столкновений с силовиками пострадали девять человек.Как утверждают оппозиционеры, их действия не направлены против отношений с Россией. По их словам, протестующие "защищают национальные интересы и природные ресурсы Абхазии".Представители оппозиции в Абхазии передали президенту республики Аслану Бжания требование о его уходе в отставку, после чего глава республики якобы взял время на раздумье.Пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.В свою очередь оппозиция передала президенту Абхазии требование об уходе в отставку. По их словам, глава республики взял время на раздумье.В МИД России выразили сожаление по поводу того, что оппозиционные силы в республике "не сочли возможным урегулировать разногласия с законной властью страны через цивилизованный взаимоуважительный диалог и вышли за рамки правового поля, спровоцировав эскалацию конфликта".Россия не вмешивается во внутренние процессы в Абхазии и рассчитывает, что возникшая ситуация будет урегулирована исключительно мирным политическим путем, указали в ведомстве.Также МИД РФ рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Абхазию, а тем, кто уже там находится, по возможности выехать из республики.Телефонный разговор Путина и Шольца по Украине15 ноября по инициативе германской стороны президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор, в ходе которого лидеры государств обменялись мнениями по ситуации на Украине.В ходе разговора Путин напомнил, что нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма при игнорировании интересов нашей страны в сфере безопасности и попрании прав русскоязычных жителей.Что касается перспектив политико-дипломатического урегулирования конфликта, президент РФ отметил, что российская сторона никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров, которые были прерваны киевским режимом. Путин подчеркнул, что возможные договоренности должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное устранить первопричины конфликта.Массовая атака беспилотников на КубаньНе менее 46 украинских беспилотников подавлены над Крымским районо Краснодарского края в ночь на пятницу, сообщил глава района Сергей Лесь.Опасность атаки дронов была объявлена в регионе около двух часов ночи. Отменили тревогу в 05.33.По словам Леся, пострадавших среди мирного населения нет.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что в Крымске обломки беспилотников упали на территорию четырех домовладений. Пострадавших нет, повреждена крыша одного дома и автомобиль. В Красноармейском районе в станице Полтавской обломки беспилотника повредили крышу частного дома."План стойкости" от ЗеленскогоГлава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал третий план для Украины - "план стойкости".Всего "план" содержит десять пунктов, которые в полном объеме будут представлены на следующей неделе. Уже сейчас, по его словам, проработаны пункты о "культурным суверенитете", "безопасном пространстве к каждой области", об энергетике, собственном производстве оружия и взаимодействии по поставкам вооружений с "партнерами" Киева.Освобождение Степановки в ДНРМинобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Степановка в ДНР силами подразделений группировки войск "Центр".Ранее бойцы освободили Вознесенку и Волченку.В целом за неделю ВС России нанесли 42 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам на Украине.В результате поражены объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, цех производства компонентов оперативно-тактических ракет "Сапсан", места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также арсеналы, склады боеприпасов, взрывчатых веществ и горючего.Атака ВСУ на Запорожскую областьЧетыре человека ранены и один погиб при атаке на автомобиль и медпункт в населенных пунктах Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.Так, в селе Басань Пологовского муниципального округа в результате удара украинского БПЛА по легковому автомобилю пострадало четыре человека. Женщина 1977 года рождения от полученных ранений скончалась на месте. Три человека получили ранения разной степени тяжести.Кроме того, ВСУ обстреляли село Верхняя Криница Васильевского муниципального округа. Взрыв зафиксирован в здании действующего медпункта. В результате обстрела мужчина 1967 года рождения, инвалид 1 группы, получил слепое осколочное ранение головы.Отравление детей в Новочебоксарске19 детей и один взрослый обратились в скорую помощь после обеда в столовой школы № 4 города Новочебоксарска. Трое детей госпитализированы со средней степенью тяжести, остальным назначено амбулаторное лечение.Жизни ребят ничего не угрожает. Сейчас дети находятся под наблюдением участковых педиатров. По данным мэрии, образовательный процесс в учебном заведении переведен в дистанционный режим. Причины инцидента предстоит установить минобразованию Чувашии совместно с Роспотребнадзором. Открыто санитарно-эпидемиологическое расследование.

https://crimea.ria.ru/20241115/otstavka-syrskogo-ochen-veroyatna-i-ne-svyazana-s-ukrainoy--mnenie-1141887708.html

https://crimea.ria.ru/20241115/16-letniy-podrostok-po-zadaniyu-kieva-gotovil-diversiyu-na-zheleznoy-doroge-1141874755.html

https://crimea.ria.ru/20241115/ugodit-novomu-khozyainu---zachem-zelenskiy-pridumal-plan-stoykosti-1141879914.html

https://crimea.ria.ru/20241115/gryaznaya-yadernaya-bomba-u-kieva--kakim-mogut-byt-posledstviya-1141888963.html

https://crimea.ria.ru/20241115/naydennye-v-alushte-deti-iz-moskvy-rasskazali-o-svoem-pobege-iz-doma-1141884151.html

https://crimea.ria.ru/20241115/rossiya-ogranichila-eksport-v-ssha-obogaschennogo-urana-1141891768.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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