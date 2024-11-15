Рейтинг@Mail.ru
Путин и Шольц пообщались впервые с декабря 2022 года – кабмин ФРГ - РИА Новости Крым, 15.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241115/putin-i-sholts-poobschalis-vpervye-s-dekabrya-2022-goda--kabmin-frg-1141890342.html
Путин и Шольц пообщались впервые с декабря 2022 года – кабмин ФРГ
Путин и Шольц пообщались впервые с декабря 2022 года – кабмин ФРГ - РИА Новости Крым, 15.11.2024
Путин и Шольц пообщались впервые с декабря 2022 года – кабмин ФРГ
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы урегулирования конфликта... РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T17:46
2024-11-15T17:46
олаф шольц
владимир путин (политик)
политика
новости
россия
германия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/10/1126421785_0:370:2983:2048_1920x0_80_0_0_03f5d04c82242d310957f47fc2bdaabb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине. Об этом информирует канцелярия немецкого лидера.Как отмечается в сообщении, Шольц "призвал Россию вести переговоры с Украиной для справедливого и прочного мира".Кроме того, немецкий канцлер пообещал, что Германия "продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется", а также призвал Москву "прекратить конфликт и вывести войска" с взятых под контроль территорий.В Кремле информацию о телефонном разговоре двух лидеров пока не подтвердили.По данным официального сайта президента России, последний на сегодняшний день разговор Путина и Шольца состоялся 2 декабря 2022 года, его главной темой стала ситуация на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как распад коалиции в Германии повлияет на поддержку УкраиныНовый "мирный план" от Германии по Украине: политолог раскрыл цели ЗападаПора говорить о завершении конфликта на Украине – Шольц
россия
германия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/10/1126421785_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_e2d18b4610a5828c53a9c7c3b9b80af8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олаф шольц, владимир путин (политик), политика, новости, россия, германия, украина
Путин и Шольц пообщались впервые с декабря 2022 года – кабмин ФРГ

Путин и Шольц провели телефонный разговор и обсудили Украину – правительство Германии

17:46 15.11.2024
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине. Об этом информирует канцелярия немецкого лидера.
Как отмечается в сообщении, Шольц "призвал Россию вести переговоры с Украиной для справедливого и прочного мира".
Кроме того, немецкий канцлер пообещал, что Германия "продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется", а также призвал Москву "прекратить конфликт и вывести войска" с взятых под контроль территорий.
В Кремле информацию о телефонном разговоре двух лидеров пока не подтвердили.
По данным официального сайта президента России, последний на сегодняшний день разговор Путина и Шольца состоялся 2 декабря 2022 года, его главной темой стала ситуация на Украине.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как распад коалиции в Германии повлияет на поддержку Украины
Новый "мирный план" от Германии по Украине: политолог раскрыл цели Запада
Пора говорить о завершении конфликта на Украине – Шольц
 
Олаф ШольцВладимир Путин (политик)ПолитикаНовостиРоссияГерманияУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:12В Абхазии оппозиция передала президенту требование об отставке
19:01Россия ограничила экспорт в США обогащенного урана
18:37Солнечно и холодно: чего ждать от погоды в Крыму на выходных
18:17Что Путин сказал Шольцу: главы государств провели откровенный разговор
18:03Был патриотом России: в Севастополе простились с героем спецоперации
17:46Путин и Шольц пообщались впервые с декабря 2022 года – кабмин ФРГ
17:39Найденные в Алуште дети из Москвы рассказали о своем побеге из дома
17:33МИД РФ посоветовал российским туристам покинуть Абхазию
16:48"Грязная" ядерная бомба у Киева – каким могут быть последствия
16:25Атака на автомобиль и медпункт в Запорожье: есть раненые и погибший
16:19Крымский мост сейчас: очередь резко выросла
16:07Отставка Сырского очень вероятна и не связана с Украиной – мнение
15:54Беспорядки в Абхазии – актуальная информация к этому часу
15:40Мужчина подорвался на боеприпасе во время прогулки в Белгородской области
15:26На участках двух федеральных трасс в РФ будут штрафовать за перегруз
15:13Боевики ВСУ ударили по школе и ЛЭП на Херсонщине: есть пострадавший
15:13ВСУ потеряли больше 32 тысяч боевиков в Курской области
15:04Аэропорт Казани временно закрылся
14:53Аксенов назначил министра промышленной политики Крыма
14:52Крым накроет мощный арктический фронт - когда ждать холода и снега
Лента новостейМолния