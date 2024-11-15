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Путин и Шольц пообщались впервые с декабря 2022 года – кабмин ФРГ

Путин и Шольц пообщались впервые с декабря 2022 года – кабмин ФРГ - РИА Новости Крым, 15.11.2024

Путин и Шольц пообщались впервые с декабря 2022 года – кабмин ФРГ

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы урегулирования конфликта... РИА Новости Крым, 15.11.2024

2024-11-15T17:46

2024-11-15T17:46

2024-11-15T17:46

олаф шольц

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине. Об этом информирует канцелярия немецкого лидера.Как отмечается в сообщении, Шольц "призвал Россию вести переговоры с Украиной для справедливого и прочного мира".Кроме того, немецкий канцлер пообещал, что Германия "продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется", а также призвал Москву "прекратить конфликт и вывести войска" с взятых под контроль территорий.В Кремле информацию о телефонном разговоре двух лидеров пока не подтвердили.По данным официального сайта президента России, последний на сегодняшний день разговор Путина и Шольца состоялся 2 декабря 2022 года, его главной темой стала ситуация на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как распад коалиции в Германии повлияет на поддержку УкраиныНовый "мирный план" от Германии по Украине: политолог раскрыл цели ЗападаПора говорить о завершении конфликта на Украине – Шольц

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олаф шольц, владимир путин (политик), политика, новости, россия, германия, украина