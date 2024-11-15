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Путин и Шольц пообщались впервые с декабря 2022 года – кабмин ФРГ
Путин и Шольц пообщались впервые с декабря 2022 года – кабмин ФРГ - РИА Новости Крым, 15.11.2024
Путин и Шольц пообщались впервые с декабря 2022 года – кабмин ФРГ
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы урегулирования конфликта... РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T17:46
2024-11-15T17:46
2024-11-15T17:46
олаф шольц
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине. Об этом информирует канцелярия немецкого лидера.Как отмечается в сообщении, Шольц "призвал Россию вести переговоры с Украиной для справедливого и прочного мира".Кроме того, немецкий канцлер пообещал, что Германия "продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется", а также призвал Москву "прекратить конфликт и вывести войска" с взятых под контроль территорий.В Кремле информацию о телефонном разговоре двух лидеров пока не подтвердили.По данным официального сайта президента России, последний на сегодняшний день разговор Путина и Шольца состоялся 2 декабря 2022 года, его главной темой стала ситуация на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как распад коалиции в Германии повлияет на поддержку УкраиныНовый "мирный план" от Германии по Украине: политолог раскрыл цели ЗападаПора говорить о завершении конфликта на Украине – Шольц
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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олаф шольц, владимир путин (политик), политика, новости, россия, германия, украина
Путин и Шольц пообщались впервые с декабря 2022 года – кабмин ФРГ
Путин и Шольц провели телефонный разговор и обсудили Украину – правительство Германии
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине. Об этом информирует канцелярия немецкого лидера.
Как отмечается в сообщении, Шольц "призвал Россию вести переговоры с Украиной для справедливого и прочного мира".
Кроме того, немецкий канцлер пообещал, что Германия "продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется", а также призвал Москву "прекратить конфликт и вывести войска" с взятых под контроль территорий.
В Кремле информацию о телефонном разговоре двух лидеров пока не подтвердили.
По данным официального сайта президента России, последний на сегодняшний день разговор Путина и Шольца состоялся 2 декабря 2022 года, его главной темой стала ситуация на Украине.
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