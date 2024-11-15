https://crimea.ria.ru/20241115/simferopol-v-pyatnitsu-vecherom-skovali-probki-1141892634.html

Симферополь в пятницу вечером сковали пробки

Симферополь в пятницу вечером сковали пробки - РИА Новости Крым, 15.11.2024

Симферополь в пятницу вечером сковали пробки

В Симферополе на ряде улиц в пятницу вечером затруднено движение автотранспорта из-за возникших пробок. РИА Новости Крым, 15.11.2024

2024-11-15T19:47

2024-11-15T19:47

2024-11-15T19:47

ситуация на дорогах крыма

пробки в симферополе

симферополь

дороги крыма

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0f/1141892516_0:51:1163:705_1920x0_80_0_0_ad753009d59c16fbb18443e7e3fc4d66.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе на ряде улиц в пятницу вечером затруднено движение автотранспорта из-за возникших пробок.По данным сервиса "Яндекс.Карты", заторы наблюдаются на улицах Киевская, Титова, Ким, Гагарина, Кечкеметская, Троллейбусная, проспекте Победы. Автовладельцы и пассажиры общественного транспорта жалуются на долгое стояние в пробках.Дорожную обстановку осложняет ДТП, произошедшее на улице Троллейбусная в районе площади им. Веры Роик."Яндекс.Пробки" оценивает заторы в Симферополе в 5 баллов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пробки в симферополе, симферополь, дороги крыма, новости крыма