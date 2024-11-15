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Симферополь в пятницу вечером сковали пробки - РИА Новости Крым, 15.11.2024
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Симферополь в пятницу вечером сковали пробки
Симферополь в пятницу вечером сковали пробки - РИА Новости Крым, 15.11.2024
Симферополь в пятницу вечером сковали пробки
В Симферополе на ряде улиц в пятницу вечером затруднено движение автотранспорта из-за возникших пробок. РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T19:47
2024-11-15T19:47
ситуация на дорогах крыма
пробки в симферополе
симферополь
дороги крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе на ряде улиц в пятницу вечером затруднено движение автотранспорта из-за возникших пробок.По данным сервиса "Яндекс.Карты", заторы наблюдаются на улицах Киевская, Титова, Ким, Гагарина, Кечкеметская, Троллейбусная, проспекте Победы. Автовладельцы и пассажиры общественного транспорта жалуются на долгое стояние в пробках.Дорожную обстановку осложняет ДТП, произошедшее на улице Троллейбусная в районе площади им. Веры Роик."Яндекс.Пробки" оценивает заторы в Симферополе в 5 баллов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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пробки в симферополе, симферополь, дороги крыма, новости крыма
Симферополь в пятницу вечером сковали пробки

В Симферополе на ряде улиц затруднено движение из-за автомобильных пробок

19:47 15.11.2024
 
© "Яндекс.Пробки"Пробки в Симферополе вечером 15 ноября
Пробки в Симферополе вечером 15 ноября
© "Яндекс.Пробки"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе на ряде улиц в пятницу вечером затруднено движение автотранспорта из-за возникших пробок.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", заторы наблюдаются на улицах Киевская, Титова, Ким, Гагарина, Кечкеметская, Троллейбусная, проспекте Победы. Автовладельцы и пассажиры общественного транспорта жалуются на долгое стояние в пробках.
Дорожную обстановку осложняет ДТП, произошедшее на улице Троллейбусная в районе площади им. Веры Роик.
"Яндекс.Пробки" оценивает заторы в Симферополе в 5 баллов.
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