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Беспорядки в Абхазии – актуальная информация к этому часу

Беспорядки в Абхазии – актуальная информация к этому часу - РИА Новости Крым, 15.11.2024

Беспорядки в Абхазии – актуальная информация к этому часу

Администрация президента Абхазии Аслана Бжании готовится отозвать из парламента ратификацию соглашения с Россией об инвестициях, чтобы стабилизировать... РИА Новости Крым, 15.11.2024

2024-11-15T15:54

2024-11-15T15:54

2024-11-15T16:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Администрация президента Абхазии Аслана Бжании готовится отозвать из парламента ратификацию соглашения с Россией об инвестициях, чтобы стабилизировать обстановку в стране. Об этом сообщает пресс-служба главы республики."В настоящее время администрация президента готовит документ об отзыве из парламента законопроекта "О ратификации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия", - говорится в сообщении.Такое решение принято с целью стабилизации обстановки в республике, добавили в пресс-службе.Акции протеста в столице Абхазии начались вечером 11 ноября после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ нужен для работы межправительственного соглашения с Россией об инвестициях. Оппозиция считает, что ратификация соглашения об инвестициях будет способствовать тому, что российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, что приведет к росту цен на жилье. Кроме того, по мнению протестующих, ратификация соглашения приведет к серьезным потерям для малого и среднего бизнеса в Абхазии.Оппозиция требует снять документ с рассмотрения и отложить ратификацию соглашения до президентских выборов, которые ожидаются весной.Беспорядки в Абхазии – что происходит сейчас15 ноября, когда парламент должен был рассматривать данный вопрос, в Сухуми вспыхнули беспорядки. Проведение сессии отменили из-за того, что депутаты не смогли утвердить ее повестку. Оппозиция выразила несогласие и потребовала повторного созыва парламента для полного исключения вопроса. Также протестующие потребовали, чтобы президент Аслан Бжания ушел в отставку.Несколько сотен человек вышли на акцию протеста у парламента. После им удалось окружить весь комплекс правительственных зданий.Во второй половине дня митингующие пошли на штурм здания парламента и взяли его под контроль, вскрыв двери и выломав решетки на окнах. Силовики в ответ на прорыв протестующих кинули в толпу несколько дымовых шашек, но в последствии покинули свои позиции и уехали. При штурме пострадали 9 человек.Кроме того, участники массовых беспорядков протаранили грузовиком ворота на территорию администрации президента республики, которая расположена рядом со зданием парламента.Депутаты парламента Абхазии и члены правительства пытаются вести переговоры с участниками протестной акции.Как утверждают сами оппозиционеры, их действия не направлены против отношений с Россией. По их словам, протестующие "защищают национальные интересы и природные ресурсы Абхазии".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Грузинская мечта" побеждает на выборах в парламентАбхазия в протестах – что происходит сейчасНападение на депутата и заблокированная трасса – что происходит в Абхазии

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