Рейтинг@Mail.ru
Боевики ВСУ ударили по школе и ЛЭП на Херсонщине: есть пострадавший - РИА Новости Крым, 15.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241115/boeviki-vsu-udarili-po-shkole-i-lep-na-khersonschine-est-postradavshiy-1141886450.html
Боевики ВСУ ударили по школе и ЛЭП на Херсонщине: есть пострадавший
Боевики ВСУ ударили по школе и ЛЭП на Херсонщине: есть пострадавший - РИА Новости Крым, 15.11.2024
Боевики ВСУ ударили по школе и ЛЭП на Херсонщине: есть пострадавший
Украинские боевики ударили по школе и ЛЭП на левом берегу Херсонской области, пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T15:13
2024-11-15T15:13
новости
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0f/1141886300_64:0:1280:684_1920x0_80_0_0_45c2d13e1610c0277c87e716993e6463.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Украинские боевики ударили по школе и ЛЭП на левом берегу Херсонской области, пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, в Новой Каховке из-за повреждения ЛЭП без света частично остался целый микрорайон. Также, по информации губернатора, в Верхних Серогозах повреждены школа и два жилых дома, 20 человек остались без электричества."Всего по мирным жителям левобережья враг выпустил за минувшие сутки 50 снарядов, обстреляв также Таврийск, Днепряны, Каиры, Казачьи Лагеря, Корсунку, Князе-Григорьевку, Малую Лепетиху", - отметил Сальдо.Он также добавил, что в Малой Каховке сегодня вследствие обстрела загорелась крыша фермы, пострадавших нет.Ранее Сальдо сообщил о погибшем и двух раненных в результате атаки по пункту временного размещения и распределения населения в Новой Каховке. По его данным, ВСУ били по городу из гаубиц.Также ранее в результате вражеского обстрела в Новокаховском городском округе были повреждены линии электропередачи, из-за чего три тысячи местных жителей остались без света.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ВСУ ранили 82-летнюю старушку на ХерсонщинеПри массированном обстреле села Херсонщины ранены пенсионеркаВСУ из артиллерии атаковали сельсовет и жилые дома в Запорожской области
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0f/1141886300_368:0:1280:684_1920x0_80_0_0_54c8f44fae54ff2142809150065d7abe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, херсонская область, владимир сальдо, происшествия
Боевики ВСУ ударили по школе и ЛЭП на Херсонщине: есть пострадавший

В результате удара ВСУ по Херсонской области пострадал мирный житель

15:13 15.11.2024
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоОбстрел Херсонской области
Обстрел Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Украинские боевики ударили по школе и ЛЭП на левом берегу Херсонской области, пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Вчера в результате обстрелов левобережья Херсонской области со стороны боевиков украинских формирований пострадал один человек в Горностаевке — мужчина 1964 года рождения госпитализирован с травматическими ампутациями рук и ног", - написал Сальдо в Telegram-канале.
Кроме того, в Новой Каховке из-за повреждения ЛЭП без света частично остался целый микрорайон. Также, по информации губернатора, в Верхних Серогозах повреждены школа и два жилых дома, 20 человек остались без электричества.
"Всего по мирным жителям левобережья враг выпустил за минувшие сутки 50 снарядов, обстреляв также Таврийск, Днепряны, Каиры, Казачьи Лагеря, Корсунку, Князе-Григорьевку, Малую Лепетиху", - отметил Сальдо.
Он также добавил, что в Малой Каховке сегодня вследствие обстрела загорелась крыша фермы, пострадавших нет.
Ранее Сальдо сообщил о погибшем и двух раненных в результате атаки по пункту временного размещения и распределения населения в Новой Каховке. По его данным, ВСУ били по городу из гаубиц.
Также ранее в результате вражеского обстрела в Новокаховском городском округе были повреждены линии электропередачи, из-за чего три тысячи местных жителей остались без света.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Боевики ВСУ ранили 82-летнюю старушку на Херсонщине
При массированном обстреле села Херсонщины ранены пенсионерка
ВСУ из артиллерии атаковали сельсовет и жилые дома в Запорожской области
 
НовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУХерсонская областьВладимир СальдоПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:25Атака на автомобиль и медпункт в Запорожье: есть раненые и погибший
16:19Крымский мост сейчас: очередь резко выросла
16:07Отставка Сырского очень вероятна и не связана с Украиной – мнение
15:54Беспорядки в Абхазии – актуальная информация к этому часу
15:40Мужчина подорвался на боеприпасе во время прогулки в Белгородской области
15:26На участках двух федеральных трасс в РФ будут штрафовать за перегруз
15:13Боевики ВСУ ударили по школе и ЛЭП на Херсонщине: есть пострадавший
15:13ВСУ потеряли больше 32 тысяч боевиков в Курской области
15:04Аэропорт Казани временно закрылся
14:53Аксенов назначил министра промышленной политики Крыма
14:52Крым накроет мощный арктический фронт - когда ждать холода и снега
14:45"Без розовых очков": в Кремле оценили шансы возобновить диалог с США
14:34"Роскосмос" передал "Артеку" рассекреченное личное дело Гагарина
14:27Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи за час выросла вдвое
14:22Сколько миллиардов получил Крым на поддержку аграриев за 10 лет
13:52Протесты в Абхазии: что происходит возле парламента 0:35
13:45Больше 40 украинских боевиков сдались в плен России
13:28Почти 16 тысяч боевиков ВСУ уничтожены за неделю боев
13:1142 групповых удара высокоточным оружием – что уничтожено на Украине
13:07Крымский мост сейчас: со стороны Керчи начала расти очередь
Лента новостейМолния