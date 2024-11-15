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Боевики ВСУ ударили по школе и ЛЭП на Херсонщине: есть пострадавший

Боевики ВСУ ударили по школе и ЛЭП на Херсонщине: есть пострадавший - РИА Новости Крым, 15.11.2024

Боевики ВСУ ударили по школе и ЛЭП на Херсонщине: есть пострадавший

Украинские боевики ударили по школе и ЛЭП на левом берегу Херсонской области, пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 15.11.2024

2024-11-15T15:13

2024-11-15T15:13

2024-11-15T15:13

новости

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Украинские боевики ударили по школе и ЛЭП на левом берегу Херсонской области, пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, в Новой Каховке из-за повреждения ЛЭП без света частично остался целый микрорайон. Также, по информации губернатора, в Верхних Серогозах повреждены школа и два жилых дома, 20 человек остались без электричества."Всего по мирным жителям левобережья враг выпустил за минувшие сутки 50 снарядов, обстреляв также Таврийск, Днепряны, Каиры, Казачьи Лагеря, Корсунку, Князе-Григорьевку, Малую Лепетиху", - отметил Сальдо.Он также добавил, что в Малой Каховке сегодня вследствие обстрела загорелась крыша фермы, пострадавших нет.Ранее Сальдо сообщил о погибшем и двух раненных в результате атаки по пункту временного размещения и распределения населения в Новой Каховке. По его данным, ВСУ били по городу из гаубиц.Также ранее в результате вражеского обстрела в Новокаховском городском округе были повреждены линии электропередачи, из-за чего три тысячи местных жителей остались без света.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ВСУ ранили 82-летнюю старушку на ХерсонщинеПри массированном обстреле села Херсонщины ранены пенсионеркаВСУ из артиллерии атаковали сельсовет и жилые дома в Запорожской области

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новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, херсонская область, владимир сальдо, происшествия