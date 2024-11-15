https://crimea.ria.ru/20241115/muzhchina-podorvalsya-na-boepripase-vo-vremya-progulki-v-belgorodskoy-oblasti-1141887089.html

Мужчина подорвался на боеприпасе во время прогулки в Белгородской области

Мужчина подорвался на боеприпасе во время прогулки в Белгородской области - РИА Новости Крым, 15.11.2024

Мужчина подорвался на боеприпасе во время прогулки в Белгородской области

Мужчина подорвался на боеприпасе в лесопосадке в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 15.11.2024

2024-11-15T15:40

2024-11-15T15:40

2024-11-15T15:46

вячеслав гладков

новости

происшествия

белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Мужчина подорвался на боеприпасе в лесопосадке в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее в Валуйском округе Белгородской области вследствие подрыва автомобиля на боеприпасе погиб мужчина и тяжело ранена женщина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы охраны спецназа ранены при атаке дрона на автомобиль в БелгородеВСУ атаковали БелгородЧетверо мирных жителей ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, новости, происшествия, белгородская область