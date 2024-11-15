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Мужчина подорвался на боеприпасе во время прогулки в Белгородской области - РИА Новости Крым, 15.11.2024
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Мужчина подорвался на боеприпасе во время прогулки в Белгородской области
Мужчина подорвался на боеприпасе во время прогулки в Белгородской области - РИА Новости Крым, 15.11.2024
Мужчина подорвался на боеприпасе во время прогулки в Белгородской области
Мужчина подорвался на боеприпасе в лесопосадке в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T15:40
2024-11-15T15:46
вячеслав гладков
новости
происшествия
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Мужчина подорвался на боеприпасе в лесопосадке в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее в Валуйском округе Белгородской области вследствие подрыва автомобиля на боеприпасе погиб мужчина и тяжело ранена женщина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы охраны спецназа ранены при атаке дрона на автомобиль в БелгородеВСУ атаковали БелгородЧетверо мирных жителей ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
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вячеслав гладков, новости, происшествия, белгородская область
Мужчина подорвался на боеприпасе во время прогулки в Белгородской области

Мужчина подорвался на боеприпасе во время прогулки с собакой в Белгородской области

15:40 15.11.2024 (обновлено: 15:46 15.11.2024)
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Мужчина подорвался на боеприпасе в лесопосадке в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Грузское Борисовского района во время прогулки с собакой в лесопосадке мужчина подорвался на взрывном устройстве. От полученных ранений он скончался на месте", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в Валуйском округе Белгородской области вследствие подрыва автомобиля на боеприпасе погиб мужчина и тяжело ранена женщина.
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