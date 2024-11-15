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Крымский мост сейчас: очередь резко выросла
Крымский мост сейчас: очередь резко выросла - РИА Новости Крым, 15.11.2024
Крымский мост сейчас: очередь резко выросла
На Крымском мосту выросла очередь со стороны Керчи, перед досмотровыми пунктами находятся 240 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T16:19
2024-11-15T16:19
2024-11-15T16:19
ситуация на дорогах крыма
новости
крымский мост
логистика
транспорт
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керченский пролив
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. На Крымском мосту выросла очередь со стороны Керчи, перед досмотровыми пунктами находятся 240 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.Двумя часами ранее в очереди со стороны Керчи находились 95 машин, со стороны Тамани очереди также не было.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Керченский мост – стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, крымский мост, логистика, транспорт, керчь, керченский пролив, тамань
Крымский мост сейчас: очередь резко выросла
На Крымском мосту в очереди стоят 240 автомобилей со стороны Керчи