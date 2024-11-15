https://crimea.ria.ru/20241115/krymskiy-most-seychas-ochered-rezko-vyrosla-1141887945.html

Крымский мост сейчас: очередь резко выросла

Крымский мост сейчас: очередь резко выросла - РИА Новости Крым, 15.11.2024

Крымский мост сейчас: очередь резко выросла

На Крымском мосту выросла очередь со стороны Керчи, перед досмотровыми пунктами находятся 240 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 15.11.2024

2024-11-15T16:19

2024-11-15T16:19

2024-11-15T16:19

ситуация на дорогах крыма

новости

крымский мост

логистика

транспорт

керчь

керченский пролив

тамань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/06/1139382917_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f8bcb379166e8f5a2d038a6529b5c882.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. На Крымском мосту выросла очередь со стороны Керчи, перед досмотровыми пунктами находятся 240 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.Двумя часами ранее в очереди со стороны Керчи находились 95 машин, со стороны Тамани очереди также не было.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Керченский мост – стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

керчь

керченский пролив

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, крымский мост, логистика, транспорт, керчь, керченский пролив, тамань