Рейтинг@Mail.ru
Был патриотом России: в Севастополе простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 15.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241115/byl-patriotom-rossii-v-sevastopole-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-1141890663.html
Был патриотом России: в Севастополе простились с героем спецоперации
Был патриотом России: в Севастополе простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 15.11.2024
Был патриотом России: в Севастополе простились с героем спецоперации
В Севастополе в пятницу простились с героем спецоперации, гвардии ефрейтором, разведчиком-снайпером разведвзвода Алексеем Ночвиным. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T18:03
2024-11-15T18:03
герои сво
михаил развожаев
севастополь
новости
крым
утраты
память
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0f/1141890552_0:354:724:761_1920x0_80_0_0_d7fd9e6efdceb22339be5db2903cfc62.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу простились с героем спецоперации, гвардии ефрейтором, разведчиком-снайпером разведвзвода Алексеем Ночвиным. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Алексей Олегович Ночвин родился в Полярном Мурманской области в семье офицера ВМФ. Вместе с отцом семья сменила несколько мест службы, школу заканчивал в Москве. Своим родным городом всегда считал Севастополь, откуда происходили корни его семьи. В 2021 году Алексей окончил Севастопольский архитектурно-строительный техникум. После его окончания работал столяром-мебельщиком.Алексей Олегович геройски погиб, освобождая Курскую область от укронацистских захватчиков.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0f/1141890552_0:287:724:829_1920x0_80_0_0_f83c26181a98c744d83350e7ef992504.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
герои сво, михаил развожаев, севастополь, новости, крым, утраты, память
Был патриотом России: в Севастополе простились с героем спецоперации

Погибшего героя спецоперации Алексея Ночвина проводили в последний путь в Севастополе

18:03 15.11.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевАлексей Ночвин
Алексей Ночвин
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу простились с героем спецоперации, гвардии ефрейтором, разведчиком-снайпером разведвзвода Алексеем Ночвиным. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Алексей Олегович Ночвин родился в Полярном Мурманской области в семье офицера ВМФ. Вместе с отцом семья сменила несколько мест службы, школу заканчивал в Москве. Своим родным городом всегда считал Севастополь, откуда происходили корни его семьи. В 2021 году Алексей окончил Севастопольский архитектурно-строительный техникум. После его окончания работал столяром-мебельщиком.
"Был патриотом России и Севастополя, в 2023 году принял решение заключить контракт с ВС РФ и после подготовки был направлен в зону проведения СВО. Алексей Олегович был мужественным воином и хорошим товарищем, никогда не бросал боевых друзей в беде, не прятался за чужие спины, в первых рядах шел на выполнение сложнейших задач", – рассказал губернатор.
Алексей Олегович геройски погиб, освобождая Курскую область от укронацистских захватчиков.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Герои СВОМихаил РазвожаевСевастопольНовостиКрымУтратыПамять
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:12В Абхазии оппозиция передала президенту требование об отставке
19:01Россия ограничила экспорт в США обогащенного урана
18:37Солнечно и холодно: чего ждать от погоды в Крыму на выходных
18:17Что Путин сказал Шольцу: главы государств провели откровенный разговор
18:03Был патриотом России: в Севастополе простились с героем спецоперации
17:46Путин и Шольц пообщались впервые с декабря 2022 года – кабмин ФРГ
17:39Найденные в Алуште дети из Москвы рассказали о своем побеге из дома
17:33МИД РФ посоветовал российским туристам покинуть Абхазию
16:48"Грязная" ядерная бомба у Киева – каким могут быть последствия
16:25Атака на автомобиль и медпункт в Запорожье: есть раненые и погибший
16:19Крымский мост сейчас: очередь резко выросла
16:07Отставка Сырского очень вероятна и не связана с Украиной – мнение
15:54Беспорядки в Абхазии – актуальная информация к этому часу
15:40Мужчина подорвался на боеприпасе во время прогулки в Белгородской области
15:26На участках двух федеральных трасс в РФ будут штрафовать за перегруз
15:13Боевики ВСУ ударили по школе и ЛЭП на Херсонщине: есть пострадавший
15:13ВСУ потеряли больше 32 тысяч боевиков в Курской области
15:04Аэропорт Казани временно закрылся
14:53Аксенов назначил министра промышленной политики Крыма
14:52Крым накроет мощный арктический фронт - когда ждать холода и снега
Лента новостейМолния