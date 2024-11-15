https://crimea.ria.ru/20241115/byl-patriotom-rossii-v-sevastopole-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-1141890663.html

Был патриотом России: в Севастополе простились с героем спецоперации

Был патриотом России: в Севастополе простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 15.11.2024

Был патриотом России: в Севастополе простились с героем спецоперации

В Севастополе в пятницу простились с героем спецоперации, гвардии ефрейтором, разведчиком-снайпером разведвзвода Алексеем Ночвиным. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 15.11.2024

2024-11-15T18:03

2024-11-15T18:03

2024-11-15T18:03

герои сво

михаил развожаев

севастополь

новости

крым

утраты

память

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу простились с героем спецоперации, гвардии ефрейтором, разведчиком-снайпером разведвзвода Алексеем Ночвиным. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Алексей Олегович Ночвин родился в Полярном Мурманской области в семье офицера ВМФ. Вместе с отцом семья сменила несколько мест службы, школу заканчивал в Москве. Своим родным городом всегда считал Севастополь, откуда происходили корни его семьи. В 2021 году Алексей окончил Севастопольский архитектурно-строительный техникум. После его окончания работал столяром-мебельщиком.Алексей Олегович геройски погиб, освобождая Курскую область от укронацистских захватчиков.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

герои сво, михаил развожаев, севастополь, новости, крым, утраты, память