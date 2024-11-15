https://crimea.ria.ru/20241115/byl-patriotom-rossii-v-sevastopole-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-1141890663.html
Был патриотом России: в Севастополе простились с героем спецоперации
Был патриотом России: в Севастополе простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 15.11.2024
Был патриотом России: в Севастополе простились с героем спецоперации
В Севастополе в пятницу простились с героем спецоперации, гвардии ефрейтором, разведчиком-снайпером разведвзвода Алексеем Ночвиным. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T18:03
2024-11-15T18:03
2024-11-15T18:03
герои сво
михаил развожаев
севастополь
новости
крым
утраты
память
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0f/1141890552_0:354:724:761_1920x0_80_0_0_d7fd9e6efdceb22339be5db2903cfc62.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу простились с героем спецоперации, гвардии ефрейтором, разведчиком-снайпером разведвзвода Алексеем Ночвиным. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Алексей Олегович Ночвин родился в Полярном Мурманской области в семье офицера ВМФ. Вместе с отцом семья сменила несколько мест службы, школу заканчивал в Москве. Своим родным городом всегда считал Севастополь, откуда происходили корни его семьи. В 2021 году Алексей окончил Севастопольский архитектурно-строительный техникум. После его окончания работал столяром-мебельщиком.Алексей Олегович геройски погиб, освобождая Курскую область от укронацистских захватчиков.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0f/1141890552_0:287:724:829_1920x0_80_0_0_f83c26181a98c744d83350e7ef992504.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
герои сво, михаил развожаев, севастополь, новости, крым, утраты, память
Был патриотом России: в Севастополе простились с героем спецоперации
Погибшего героя спецоперации Алексея Ночвина проводили в последний путь в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу простились с героем спецоперации, гвардии ефрейтором, разведчиком-снайпером разведвзвода Алексеем Ночвиным. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Алексей Олегович Ночвин родился в Полярном Мурманской области в семье офицера ВМФ. Вместе с отцом семья сменила несколько мест службы, школу заканчивал в Москве. Своим родным городом всегда считал Севастополь, откуда происходили корни его семьи. В 2021 году Алексей окончил Севастопольский архитектурно-строительный техникум. После его окончания работал столяром-мебельщиком.
"Был патриотом России и Севастополя, в 2023 году принял решение заключить контракт с ВС РФ и после подготовки был направлен в зону проведения СВО. Алексей Олегович был мужественным воином и хорошим товарищем, никогда не бросал боевых друзей в беде, не прятался за чужие спины, в первых рядах шел на выполнение сложнейших задач", – рассказал губернатор.
Алексей Олегович геройски погиб, освобождая Курскую область от укронацистских захватчиков.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.