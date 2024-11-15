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В Абхазии оппозиция передала президенту требование об отставке - РИА Новости Крым, 15.11.2024
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В Абхазии оппозиция передала президенту требование об отставке
В Абхазии оппозиция передала президенту требование об отставке - РИА Новости Крым, 15.11.2024
В Абхазии оппозиция передала президенту требование об отставке
Представители оппозиции в Абхазии передали президенту республики Аслану Бжания требование о его уходе в отставку, после чего глава республики якобы взял время... РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T19:12
2024-11-15T19:15
абхазия
новости
политика
аслан бжания
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Представители оппозиции в Абхазии передали президенту республики Аслану Бжания требование о его уходе в отставку, после чего глава республики якобы взял время на раздумье. Об этом сообщил представитель созданного оппозицией координационного штаба общественных и политических организаций по выходу из политического кризиса Эшсоу Какалия.15 ноября парламент Абхазии должен был рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против этого. Там считают, что ратификация документа будет способствовать тому, что российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, что приведет к росту цен на жилье. Кроме того, по мнению протестующих, ратификация соглашения приведет к серьезным потерям для малого и среднего бизнеса в Абхазии.В пятницу несколько сотен человек вышли на акцию протеста в Сухуми. Им удалось захватить здание парламента и администрации президента. что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификацииКак утверждают оппозиционеры, их действия не направлены против отношений с Россией. По их словам, протестующие "защищают национальные интересы и природные ресурсы Абхазии".В пятницу пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.МИД РФ рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Абхазию, а тем, кто уже там находится, по возможности выехать из республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Грузинская мечта" побеждает на выборах в парламентАбхазия в протестах – что происходит сейчасНападение на депутата и заблокированная трасса – что происходит в Абхазии
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РИА Новости Крым
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абхазия, новости, политика, аслан бжания, россия
В Абхазии оппозиция передала президенту требование об отставке

Президент Абхазии взял время на раздумье после предложения оппозиции уйти в отставку

19:12 15.11.2024 (обновлено: 19:15 15.11.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкАкция протеста оппозиции в Абхазии
Акция протеста оппозиции в Абхазии - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Представители оппозиции в Абхазии передали президенту республики Аслану Бжания требование о его уходе в отставку, после чего глава республики якобы взял время на раздумье. Об этом сообщил представитель созданного оппозицией координационного штаба общественных и политических организаций по выходу из политического кризиса Эшсоу Какалия.
"Была направлена делегация из числа депутатов во главе со спикером парламента к Аслану Бжания, которому было предложено добровольно уйти в отставку, однако он попросил время", - говорится в его заявлении.
15 ноября парламент Абхазии должен был рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против этого. Там считают, что ратификация документа будет способствовать тому, что российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, что приведет к росту цен на жилье. Кроме того, по мнению протестующих, ратификация соглашения приведет к серьезным потерям для малого и среднего бизнеса в Абхазии.
В пятницу несколько сотен человек вышли на акцию протеста в Сухуми. Им удалось захватить здание парламента и администрации президента. что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации
Как утверждают оппозиционеры, их действия не направлены против отношений с Россией. По их словам, протестующие "защищают национальные интересы и природные ресурсы Абхазии".
В пятницу пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.
МИД РФ рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Абхазию, а тем, кто уже там находится, по возможности выехать из республики.
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