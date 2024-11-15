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Солнечно и холодно: чего ждать от погоды в Крыму на выходных

Солнечно и холодно: чего ждать от погоды в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 15.11.2024

Солнечно и холодно: чего ждать от погоды в Крыму на выходных

Погоду в Крыму на выходных определит антициклон, так что очаговые осадки сменит дневная солнечная погода с заморозками по ночам. Об этом в эфире радио "Спутник... РИА Новости Крым, 15.11.2024

2024-11-15T18:37

2024-11-15T18:37

2024-11-15T18:41

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

погода

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Погоду в Крыму на выходных определит антициклон, так что очаговые осадки сменит дневная солнечная погода с заморозками по ночам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам Тишковца, в ночь на субботу в Крым ненадолго прорвется холодный атмосферный фронт с очаговыми осадками, к дождю местами может примешаться мокрый снег. "Ветры развернутся на северные румбы по силе 4 – 9 м/с. Температура ночью понизится до +1… + 4 в Симферополе и 0… + 5 по Крыму", – сказал синоптик.Но уже днем в субботу инициативу перехватит гребень антициклона, поэтому распогодится и осадки будут маловероятны, добавил он.В ночь на воскресенье малооблачно, местами туманы и ожидаются заморозки по всему региону. Температура 0… +3 в Симферополе и – 1… +4 по полуострову.А днем под воздействием очага высокого атмосферного давления станет еще теплее, чем накануне."Сохранится солнечная погода. Воздух начнет прогреваться до +8… +11 в Симферополе и +7… +12 по всей республике", – уточнил Тишковец.Осадков во второй выходной день в Крыму также не ожидается, а вот небольшой ветер будет: северо-восточный, 2 – 7 м/с, заключил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Если холодно в квартире: как правильно оформить жалобу в Крыму О каких последствиях глобального потепления для РФ Путин сказал на Валдае

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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