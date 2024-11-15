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Солнечно и холодно: чего ждать от погоды в Крыму на выходных
Солнечно и холодно: чего ждать от погоды в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 15.11.2024
Солнечно и холодно: чего ждать от погоды в Крыму на выходных
Погоду в Крыму на выходных определит антициклон, так что очаговые осадки сменит дневная солнечная погода с заморозками по ночам. Об этом в эфире радио "Спутник... РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T18:37
2024-11-15T18:37
2024-11-15T18:41
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
погода
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Погоду в Крыму на выходных определит антициклон, так что очаговые осадки сменит дневная солнечная погода с заморозками по ночам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам Тишковца, в ночь на субботу в Крым ненадолго прорвется холодный атмосферный фронт с очаговыми осадками, к дождю местами может примешаться мокрый снег. "Ветры развернутся на северные румбы по силе 4 – 9 м/с. Температура ночью понизится до +1… + 4 в Симферополе и 0… + 5 по Крыму", – сказал синоптик.Но уже днем в субботу инициативу перехватит гребень антициклона, поэтому распогодится и осадки будут маловероятны, добавил он.В ночь на воскресенье малооблачно, местами туманы и ожидаются заморозки по всему региону. Температура 0… +3 в Симферополе и – 1… +4 по полуострову.А днем под воздействием очага высокого атмосферного давления станет еще теплее, чем накануне."Сохранится солнечная погода. Воздух начнет прогреваться до +8… +11 в Симферополе и +7… +12 по всей республике", – уточнил Тишковец.Осадков во второй выходной день в Крыму также не ожидается, а вот небольшой ветер будет: северо-восточный, 2 – 7 м/с, заключил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Если холодно в квартире: как правильно оформить жалобу в Крыму О каких последствиях глобального потепления для РФ Путин сказал на Валдае
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евгений тишковец, центр погоды "фобос", погода, погода в крыму, крымская погода
Солнечно и холодно: чего ждать от погоды в Крыму на выходных
В Крыму на выходных распогодится и будет тепло днем и морозно по ночам – ФОБОС
18:37 15.11.2024 (обновлено: 18:41 15.11.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым.
Погоду в Крыму на выходных определит антициклон, так что очаговые осадки сменит дневная солнечная погода с заморозками по ночам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам Тишковца, в ночь на субботу в Крым ненадолго прорвется холодный атмосферный фронт с очаговыми осадками, к дождю местами может примешаться мокрый снег. "Ветры развернутся на северные румбы по силе 4 – 9 м/с. Температура ночью понизится до +1… + 4 в Симферополе и 0… + 5 по Крыму", – сказал синоптик.
Но уже днем в субботу инициативу перехватит гребень антициклона, поэтому распогодится и осадки будут маловероятны, добавил он.
"Сохранится северный ветер, и будет довольно холодно: +5… +8 в Симферополе и + 4… +9 по республике. Это на несколько градусов ниже, чем должно быть в это время года", – отметил Тишковец.
В ночь на воскресенье малооблачно, местами туманы и ожидаются заморозки по всему региону. Температура 0… +3 в Симферополе и – 1… +4 по полуострову.
А днем под воздействием очага высокого атмосферного давления станет еще теплее, чем накануне.
"Сохранится солнечная погода. Воздух начнет прогреваться до +8… +11 в Симферополе и +7… +12 по всей республике", – уточнил Тишковец.
Осадков во второй выходной день в Крыму также не ожидается, а вот небольшой ветер будет: северо-восточный, 2 – 7 м/с, заключил эксперт.
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