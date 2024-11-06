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Если холодно в квартире: как правильно оформить жалобу в Крыму - РИА Новости Крым, 06.11.2024
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Если холодно в квартире: как правильно оформить жалобу в Крыму
Если холодно в квартире: как правильно оформить жалобу в Крыму - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Если холодно в квартире: как правильно оформить жалобу в Крыму
Чтобы оформить жалобу на отсутствие отопления в квартире, необходимо прежде всего подтвердить этот факт документально. Температура измеряется в присутствии... РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T06:04
2024-11-06T06:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Чтобы оформить жалобу на отсутствие отопления в квартире, необходимо прежде всего подтвердить этот факт документально. Температура измеряется в присутствии двоих соседей, которые подтверждают это своей подписью. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор крымской автономной некоммерческой организации "ЖКХ Контроль" Анатолий Петров."Некачественное оказание услуги должно быть заактировано. Для этого любой собственник квартиры может сам позвать двух соседей, пригласить председателя совета многоквартирного дома и вместе составить акт о том, что измерили температуру и зафиксировали, что она меньше 18 градусов", - говорит он.Этот акт является основанием для обращения в ресурсоснабжающие организации или в жилищную инспекцию для принятия мер.При этом, согласно принятым нормативам, температура в жилых домах должна быть не менее 18 градусов тепла, а в детских садах – не менее +22 градусов. И поводом для жалоб должно служить именно нарушение этих норм, а не температура на поверхности батарей отопления."Очень важный момент - есть две организации: ресурсоснабжающая и собственники многоэтажек со своей внутридомовой системой отопления. И вот на точке разграничения, там, где труба отопления заходит в дом, должно быть установлено минимум два манометра и термометры на каждой подаче", - объяснил Анатолий Петров.Следует также учитывать, что с момента запуска системы отопления и до начала ее стабильной работы проходит какое-то время – обычно это около двух недель. Это необходимо для заполнения системы и удаления воздуха.Если же в квартире после повышения температуры снаружи стало жарко, то регулировать погоду в доме можно кранами, установленными на самих батареях, напомнил Анатолий Петров.В Крыму работает ежегодная горячая линия по запуску отопительного сезона, куда можно обратиться и сообщить о проблеме. По словам Петрова, за день "ЖКХ-контроль" получает не менее 25 обращений от крымчан.Ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд в комментарии РИА Новости Крым рассказал, что резкое похолодание в Крыму в ноябре связано с приходом воздушных масс с севера. В целом в последний месяц осени температура воздуха ожидается около нормы, но на отрицательном фоне, добавил он.18 октября отопительный сезон официально стартовал в Севастополе, Бахчисарае, Феодосии и Ялте, в дома тепло в этих городах доходит 3-5 дней спустя. 21 октября запустили все котельные в Алуште, Джанкое и Джанкойском районе. В Евпатории и Керчи тепло жилые дома стали отапливать со вторника, 22 октября. Запуск отопления в Судаке анонсировали на 24 октября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе модернизируют ТЭЦЧто важно знать жильцам о подготовке многоквартирного дома к зиме в КрымуУтечки и тепловые потери в теплосетях – как в Крыму решают проблему
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4.7
96
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Если холодно в квартире: как правильно оформить жалобу в Крыму

Как в Крыму правильно оформить жалобу на отсутствие отопления в квартире – совет эксперта

06:04 06.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОтопление
Отопление - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Чтобы оформить жалобу на отсутствие отопления в квартире, необходимо прежде всего подтвердить этот факт документально. Температура измеряется в присутствии двоих соседей, которые подтверждают это своей подписью. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор крымской автономной некоммерческой организации "ЖКХ Контроль" Анатолий Петров.
"Некачественное оказание услуги должно быть заактировано. Для этого любой собственник квартиры может сам позвать двух соседей, пригласить председателя совета многоквартирного дома и вместе составить акт о том, что измерили температуру и зафиксировали, что она меньше 18 градусов", - говорит он.
Этот акт является основанием для обращения в ресурсоснабжающие организации или в жилищную инспекцию для принятия мер.
При этом, согласно принятым нормативам, температура в жилых домах должна быть не менее 18 градусов тепла, а в детских садах – не менее +22 градусов. И поводом для жалоб должно служить именно нарушение этих норм, а не температура на поверхности батарей отопления.
"Очень важный момент - есть две организации: ресурсоснабжающая и собственники многоэтажек со своей внутридомовой системой отопления. И вот на точке разграничения, там, где труба отопления заходит в дом, должно быть установлено минимум два манометра и термометры на каждой подаче", - объяснил Анатолий Петров.
Следует также учитывать, что с момента запуска системы отопления и до начала ее стабильной работы проходит какое-то время – обычно это около двух недель. Это необходимо для заполнения системы и удаления воздуха.
Если же в квартире после повышения температуры снаружи стало жарко, то регулировать погоду в доме можно кранами, установленными на самих батареях, напомнил Анатолий Петров.
В Крыму работает ежегодная горячая линия по запуску отопительного сезона, куда можно обратиться и сообщить о проблеме. По словам Петрова, за день "ЖКХ-контроль" получает не менее 25 обращений от крымчан.
Ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд в комментарии РИА Новости Крым рассказал, что резкое похолодание в Крыму в ноябре связано с приходом воздушных масс с севера. В целом в последний месяц осени температура воздуха ожидается около нормы, но на отрицательном фоне, добавил он.
18 октября отопительный сезон официально стартовал в Севастополе, Бахчисарае, Феодосии и Ялте, в дома тепло в этих городах доходит 3-5 дней спустя. 21 октября запустили все котельные в Алуште, Джанкое и Джанкойском районе. В Евпатории и Керчи тепло жилые дома стали отапливать со вторника, 22 октября. Запуск отопления в Судаке анонсировали на 24 октября.
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