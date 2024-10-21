Когда включат отопление в Судаке
Отопительный сезон в Судаке начнется 24 октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Судаке отопительный сезон начнется 24 октября. Первыми тепло получат социальные объекты. Об этом сообщили в администрации города.
"24 октября стартует отопительный сезон для всех объектов жилого фонда и социальной сферы – школьные, дошкольные учреждения, учреждения культуры, объекты здравоохранения – городского округа Судак, подключенных к централизованной системе теплоснабжения". - сказано в сообщении.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил включить отопление на объектах социальной сферы в Крыму в ближайшее время, при этом решение о начале отопительного сезона принимается в каждом конкретном городе и районе в зависимости от погодных условий.
На прошлой неделе отопительный сезон начался в Симферополе и Ялте. Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев сообщил, что тепло в дома симферопольцев начнет поступать постепенно и займет некоторое время. Необходимо провести пусконаладочные работы в котельных, дождаться прогрева теплоносителя и наполнения системы, отметил он.
Замглавы администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что с пятницы отопление включили в учреждениях социально-культурной сферы и здравоохранения.
В Бахчисарае отопительный сезон начнется 23 октября. При этом в соцобъектах начали топить на прошлой неделе.
В Севастополе тепло запустили в социальные объекты на выходных, а до 25 октября оно поступит и в дома.
В Феодосии объекты здравоохранения подключили к отоплению 18 октября. В ома жителей тепло придет с 21 октября.
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