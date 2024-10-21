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Отопительный сезон в Феодосии: когда дадут тепло
Отопительный сезон в Феодосии: когда дадут тепло - РИА Новости Крым, 21.10.2024
Отопительный сезон в Феодосии: когда дадут тепло
Отопительный сезон начался в Феодосии. Об этом в Telegram-канале сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T11:24
2024-10-21T11:24
2024-10-21T11:24
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феодосия
игорь ткаченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Отопительный сезон начался в Феодосии. Об этом в Telegram-канале сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.В жилой фонд, по информации мэра Феодосии, тепло начнут подавать с четверга, 24 октября.На прошлой неделе замглавы администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что в городе стартовал отопительный сезон. Подачу тепла также начали с учреждений социально-культурной сферы и здравоохранения города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в домах севастопольцев станет теплоВ Симферополе включат отопление в домахУтечки и тепловые потери в теплосетях – как в Крыму решают проблему
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Отопительный сезон в Феодосии: когда дадут тепло
В Феодосии начали подавать тепло в объекты здравоохранения и образования