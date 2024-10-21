https://crimea.ria.ru/20241021/otopitelnyy-sezon-v-feodosii-kogda-dadut-teplo-1141234136.html

Отопительный сезон в Феодосии: когда дадут тепло

Отопительный сезон в Феодосии: когда дадут тепло - РИА Новости Крым, 21.10.2024

Отопительный сезон в Феодосии: когда дадут тепло

Отопительный сезон начался в Феодосии. Об этом в Telegram-канале сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T11:24

2024-10-21T11:24

2024-10-21T11:24

отопительный сезон в крыму

феодосия

игорь ткаченко

отопление

жкх крыма и севастополя

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/06/1121648250_0:547:948:1080_1920x0_80_0_0_452a2c96f73022ff147f48bc166ad81c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Отопительный сезон начался в Феодосии. Об этом в Telegram-канале сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.В жилой фонд, по информации мэра Феодосии, тепло начнут подавать с четверга, 24 октября.На прошлой неделе замглавы администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что в городе стартовал отопительный сезон. Подачу тепла также начали с учреждений социально-культурной сферы и здравоохранения города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в домах севастопольцев станет теплоВ Симферополе включат отопление в домахУтечки и тепловые потери в теплосетях – как в Крыму решают проблему

феодосия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отопительный сезон в крыму, феодосия, игорь ткаченко, отопление, жкх крыма и севастополя, новости крыма, крым