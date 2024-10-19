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Когда в домах севастопольцев станет тепло - РИА Новости Крым, 19.10.2024
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Когда в домах севастопольцев станет тепло
Когда в домах севастопольцев станет тепло - РИА Новости Крым, 19.10.2024
Когда в домах севастопольцев станет тепло
Тепло в дома севастопольцев придет в течение ближайших пяти-семи дней, поскольку для полного запуска системы отопления в городе требуется некоторое время. Об... РИА Новости Крым, 19.10.2024
2024-10-19T12:42
2024-10-19T12:42
отопительный сезон в крыму
севастополь
отопление
михаил развожаев
новости крыма
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Тепло в дома севастопольцев придет в течение ближайших пяти-семи дней, поскольку для полного запуска системы отопления в городе требуется некоторое время. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Отопительный сезон в Севастополе официально стартовал 18 октября, однако в домах и квартирах города по-прежнему холодно. Люди обращаются к властям с соответствующими вопросами и жалобами.Отвечая на обращения севастопольцев, Развожаев опубликовал в своем Telegram-канале ссылку на соответствующую инфографику. Согласно ей, для полного запуска системы отопления городу требуется пять-семь дней.В частности, после запуска котельных два-три дня потребуется на то, чтобы нагреть в них воду. Еще несколько дней тепло будет поступать к домам через центральный распределительный пункт. После этого системы отопления в многоквартирных домах будут наполняться. Это произойдет примерно к 25 октября.Все профильные предприятия уже проверили готовность жилого фонда, социальных объектов и котельных; запас топлива полностью сформирован.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте начинается отопительный сезон: куда и когда подадут теплоВ Симферополе включат отопление в домахУтечки и тепловые потери в теплосетях – как в Крыму решают проблему
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РИА Новости Крым
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отопительный сезон в крыму, севастополь, отопление, михаил развожаев, новости крыма, жкх крыма и севастополя
Когда в домах севастопольцев станет тепло

Тепло во все дома севастопольцев придет в течение 5-7 дней – власти

12:42 19.10.2024
 
© РИА Новости КрымПодготовка к отопительному сезону
Подготовка к отопительному сезону - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Тепло в дома севастопольцев придет в течение ближайших пяти-семи дней, поскольку для полного запуска системы отопления в городе требуется некоторое время. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Отопительный сезон в Севастополе официально стартовал 18 октября, однако в домах и квартирах города по-прежнему холодно. Люди обращаются к властям с соответствующими вопросами и жалобами.
Отвечая на обращения севастопольцев, Развожаев опубликовал в своем Telegram-канале ссылку на соответствующую инфографику. Согласно ей, для полного запуска системы отопления городу требуется пять-семь дней.
В частности, после запуска котельных два-три дня потребуется на то, чтобы нагреть в них воду. Еще несколько дней тепло будет поступать к домам через центральный распределительный пункт. После этого системы отопления в многоквартирных домах будут наполняться. Это произойдет примерно к 25 октября.
Все профильные предприятия уже проверили готовность жилого фонда, социальных объектов и котельных; запас топлива полностью сформирован.
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Отопительный сезон в КрымуСевастопольОтоплениеМихаил РазвожаевНовости КрымаЖКХ Крыма и Севастополя
 
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