https://crimea.ria.ru/20241019/kogda-v-domakh-sevastopoltsev-stanet-teplo-1141207406.html

Когда в домах севастопольцев станет тепло

Когда в домах севастопольцев станет тепло - РИА Новости Крым, 19.10.2024

Когда в домах севастопольцев станет тепло

Тепло в дома севастопольцев придет в течение ближайших пяти-семи дней, поскольку для полного запуска системы отопления в городе требуется некоторое время. Об... РИА Новости Крым, 19.10.2024

2024-10-19T12:42

2024-10-19T12:42

2024-10-19T12:42

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Тепло в дома севастопольцев придет в течение ближайших пяти-семи дней, поскольку для полного запуска системы отопления в городе требуется некоторое время. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Отопительный сезон в Севастополе официально стартовал 18 октября, однако в домах и квартирах города по-прежнему холодно. Люди обращаются к властям с соответствующими вопросами и жалобами.Отвечая на обращения севастопольцев, Развожаев опубликовал в своем Telegram-канале ссылку на соответствующую инфографику. Согласно ей, для полного запуска системы отопления городу требуется пять-семь дней.В частности, после запуска котельных два-три дня потребуется на то, чтобы нагреть в них воду. Еще несколько дней тепло будет поступать к домам через центральный распределительный пункт. После этого системы отопления в многоквартирных домах будут наполняться. Это произойдет примерно к 25 октября.Все профильные предприятия уже проверили готовность жилого фонда, социальных объектов и котельных; запас топлива полностью сформирован.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте начинается отопительный сезон: куда и когда подадут теплоВ Симферополе включат отопление в домахУтечки и тепловые потери в теплосетях – как в Крыму решают проблему

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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