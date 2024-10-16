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Когда включат отопление в Симферополе и городах Крыма - РИА Новости Крым, 16.10.2024
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Когда включат отопление в Симферополе и городах Крыма
Когда включат отопление в Симферополе и городах Крыма - РИА Новости Крым, 16.10.2024
Когда включат отопление в Симферополе и городах Крыма
Отопление на объектах социальной сферы в Крыму должны включить в ближайшее время, при этом решение о начале отопительного сезона принимается в каждом конкретном РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T14:32
2024-10-16T15:11
сергей аксенов
отопление
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Отопление на объектах социальной сферы в Крыму должны включить в ближайшее время, при этом решение о начале отопительного сезона принимается в каждом конкретном городе и районе в зависимости от погодных условий и температурного режима. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Глава Крыма отметил, что регулярно получает сообщения от крымчан о том, что из-за похолодания и сырой погоды снижается температура в их домах, а также на объектах социальной инфраструктуры."Особое внимание необходимо уделить предупреждению аварийных ситуаций. Если такие ситуации все же возникают, устранять их надо максимально оперативно. Соответствующие службы должны быть к этому полностью готовы", – уточнил глава республики.Накануне глава райадминистрации Нижнегорского района Антон Кравец сообщил, что в районе стартует отопительный сезон в социальных учреждениях и жилых домах. Все многоквартирные дома в Крыму, кроме двенадцати в Керчи, готовы к подаче тепла в осенне-зимний период, сообщил ранее гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане задолжали почти миллиард рублей за отоплениеОтопительный сезон на носу: как подготовлен КрымУтечки и тепловые потери в теплосетях – как в Крыму решают проблему
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сергей аксенов, отопление, отопительный сезон в крыму, новости крыма, крым
Когда включат отопление в Симферополе и городах Крыма

Когда включат отопление в Симферополе и городах Крыма

14:32 16.10.2024 (обновлено: 15:11 16.10.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКотельная
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© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Отопление на объектах социальной сферы в Крыму должны включить в ближайшее время, при этом решение о начале отопительного сезона принимается в каждом конкретном городе и районе в зависимости от погодных условий и температурного режима. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Поручил главам администраций принять соответствующие постановления в ближайшее время. В первую очередь теплоснабжение должно быть запущено на объектах социальной сферы, в том числе в детских садах, школах, в учреждениях здравоохранения", – написал он в своем Telegram-канале.

Глава Крыма отметил, что регулярно получает сообщения от крымчан о том, что из-за похолодания и сырой погоды снижается температура в их домах, а также на объектах социальной инфраструктуры.
"Особое внимание необходимо уделить предупреждению аварийных ситуаций. Если такие ситуации все же возникают, устранять их надо максимально оперативно. Соответствующие службы должны быть к этому полностью готовы", – уточнил глава республики.
Накануне глава райадминистрации Нижнегорского района Антон Кравец сообщил, что в районе стартует отопительный сезон в социальных учреждениях и жилых домах. Все многоквартирные дома в Крыму, кроме двенадцати в Керчи, готовы к подаче тепла в осенне-зимний период, сообщил ранее гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.
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