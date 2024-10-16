https://crimea.ria.ru/20241016/kogda-vklyuchat-otoplenie-v-krymu-1141128380.html

Когда включат отопление в Симферополе и городах Крыма

Когда включат отопление в Симферополе и городах Крыма - РИА Новости Крым, 16.10.2024

Когда включат отопление в Симферополе и городах Крыма

Отопление на объектах социальной сферы в Крыму должны включить в ближайшее время, при этом решение о начале отопительного сезона принимается в каждом конкретном РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T14:32

2024-10-16T14:32

2024-10-16T15:11

сергей аксенов

отопление

отопительный сезон в крыму

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Отопление на объектах социальной сферы в Крыму должны включить в ближайшее время, при этом решение о начале отопительного сезона принимается в каждом конкретном городе и районе в зависимости от погодных условий и температурного режима. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Глава Крыма отметил, что регулярно получает сообщения от крымчан о том, что из-за похолодания и сырой погоды снижается температура в их домах, а также на объектах социальной инфраструктуры."Особое внимание необходимо уделить предупреждению аварийных ситуаций. Если такие ситуации все же возникают, устранять их надо максимально оперативно. Соответствующие службы должны быть к этому полностью готовы", – уточнил глава республики.Накануне глава райадминистрации Нижнегорского района Антон Кравец сообщил, что в районе стартует отопительный сезон в социальных учреждениях и жилых домах. Все многоквартирные дома в Крыму, кроме двенадцати в Керчи, готовы к подаче тепла в осенне-зимний период, сообщил ранее гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане задолжали почти миллиард рублей за отоплениеОтопительный сезон на носу: как подготовлен КрымУтечки и тепловые потери в теплосетях – как в Крыму решают проблему

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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