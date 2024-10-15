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Где в Крыму включат отопление на этой неделе
Где в Крыму включат отопление на этой неделе - РИА Новости Крым, 15.10.2024
Где в Крыму включат отопление на этой неделе
В Нижнегорском районе Крыма в среду стартует отопительный сезон в социальных учреждениях и жилых домах. Об этом сообщил глава райадминистрации Антон Кравец. РИА Новости Крым, 15.10.2024
2024-10-15T12:08
2024-10-15T12:08
2024-10-15T12:08
жкх крыма и севастополя
отопительный сезон в крыму
нижнегорский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма в среду стартует отопительный сезон в социальных учреждениях и жилых домах. Об этом сообщил глава райадминистрации Антон Кравец.Он также призвал жителей района принять меры по сохранению тепла в своих домах и напомнил о необходимости соблюдать правила безопасного использования отопительных приборов.Все многоквартирные дома в Крыму, кроме двенадцати в Керчи, готовы к подаче тепла в осенне-зимний период, сообщал ранее гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму готовятся при первых морозах бороться с гололедицейКогда на Южном берегу Крыма заменят все старые котельные на газовыеУтечки и тепловые потери в теплосетях – как в Крыму решают проблему
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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жкх крыма и севастополя, отопительный сезон в крыму, нижнегорский район, антон кравец, новости крыма, крым
Где в Крыму включат отопление на этой неделе
В Нижнегорском районе Крыма в среду стартует отопительный сезон - власти