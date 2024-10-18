https://crimea.ria.ru/20241018/v-bakhchisarae-startoval-otopitelnyy-sezon--kogda-v-doma-pridet-teplo--1141196046.html

В Бахчисарае стартовал отопительный сезон – когда в дома придет тепло

В Бахчисарае стартовал отопительный сезон – когда в дома придет тепло - РИА Новости Крым, 18.10.2024

В Бахчисарае стартовал отопительный сезон – когда в дома придет тепло

В Бахчисарае стартовал отопительный сезон в социальных объектах, в дома жителей тепло придет 23 октября. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий... РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T17:45

2024-10-18T17:45

2024-10-18T17:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Бахчисарае стартовал отопительный сезон в социальных объектах, в дома жителей тепло придет 23 октября. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов в своем Telegram-канале.Кроме того, с пятницы начался отопительный сезон в поселке городского типа Научный. В многоквартирные дома тепло пустят 23 октября.Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев сообщил, что с пятницы тепло начнут подавать в многоквартирные дома города. Процесс займет некоторое время. Необходимо провести пусконаладочные работы в котельных, дождаться прогрева теплоносителя и наполнения системы, отметил он.Замглавы администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что в городе также начинается отопительный сезон. Отопление включили в учреждениях социально-культурной сферы и здравоохранения.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил включить отопление на объектах социальной сферы в Крыму в ближайшее время, при этом решение о начале отопительного сезона принимается в каждом конкретном городе и районе в зависимости от погодных условий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане задолжали почти миллиард рублей за отоплениеОтопительный сезон на носу: как подготовлен КрымУтечки и тепловые потери в теплосетях – как в Крыму решают проблему

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2024

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