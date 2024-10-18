https://crimea.ria.ru/20241018/v-bakhchisarae-startoval-otopitelnyy-sezon--kogda-v-doma-pridet-teplo--1141196046.html
В Бахчисарае стартовал отопительный сезон – когда в дома придет тепло
В Бахчисарае стартовал отопительный сезон – когда в дома придет тепло - РИА Новости Крым, 18.10.2024
В Бахчисарае стартовал отопительный сезон – когда в дома придет тепло
В Бахчисарае стартовал отопительный сезон в социальных объектах, в дома жителей тепло придет 23 октября. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий... РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T17:45
2024-10-18T17:45
2024-10-18T17:45
крым
бахчисарай
отопительный сезон в крыму
отопительный сезон
новости крыма
дмитрий скобликов
общество
жкх
жкх крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/19/1140605832_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8312b8803d2cee9075f6e9d517e23d73.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Бахчисарае стартовал отопительный сезон в социальных объектах, в дома жителей тепло придет 23 октября. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов в своем Telegram-канале.Кроме того, с пятницы начался отопительный сезон в поселке городского типа Научный. В многоквартирные дома тепло пустят 23 октября.Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев сообщил, что с пятницы тепло начнут подавать в многоквартирные дома города. Процесс займет некоторое время. Необходимо провести пусконаладочные работы в котельных, дождаться прогрева теплоносителя и наполнения системы, отметил он.Замглавы администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что в городе также начинается отопительный сезон. Отопление включили в учреждениях социально-культурной сферы и здравоохранения.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил включить отопление на объектах социальной сферы в Крыму в ближайшее время, при этом решение о начале отопительного сезона принимается в каждом конкретном городе и районе в зависимости от погодных условий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане задолжали почти миллиард рублей за отоплениеОтопительный сезон на носу: как подготовлен КрымУтечки и тепловые потери в теплосетях – как в Крыму решают проблему
крым
бахчисарай
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/19/1140605832_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b9d23713a3eaa2c126975141a0c14af.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, бахчисарай, отопительный сезон в крыму, отопительный сезон, новости крыма, дмитрий скобликов, общество, жкх, жкх крыма и севастополя
В Бахчисарае стартовал отопительный сезон – когда в дома придет тепло
В Бахчисарае начался отопительный сезон в режиме ночных протопок – власти