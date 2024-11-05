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В Севастополе модернизируют ТЭЦ

В Севастополе модернизируют ТЭЦ - РИА Новости Крым, 05.11.2024

В Севастополе модернизируют ТЭЦ

В Севастополе модернизируют городскую теплоэлектростанцию. Соответствующее решение принято на заседании правительства, сообщил губернатор Михаил Развожаев в... РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T18:25

2024-11-05T18:25

2024-11-05T18:25

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе модернизируют городскую теплоэлектростанцию. Соответствующее решение принято на заседании правительства, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Он отметил, что принято постановление заключить концессионное соглашение, по которому модернизацией ТЭЦ будет заниматься акционерное общество.Михаил Развожаев объяснил, что концессия — это форма государственно-частного партнерства на взаимовыгодных условиях. В планах частной фирмы обновить котлы и всю материально-техническую базу.При этом через 15 лет, по договору концессии, модернизированное имущество вернется в собственность города, добавил губернатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев назвал "бардаком" ситуацию с квитанциями по ЖКУ в СевастополеКак изменятся тарифы ЖКХ в Крыму и Севастополе – распоряжение кабминаНа Балаклавской ТЭС отключились два энергоблока - власти назвали причину

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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