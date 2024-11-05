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В Севастополе модернизируют ТЭЦ
В Севастополе модернизируют ТЭЦ - РИА Новости Крым, 05.11.2024
В Севастополе модернизируют ТЭЦ
В Севастополе модернизируют городскую теплоэлектростанцию. Соответствующее решение принято на заседании правительства, сообщил губернатор Михаил Развожаев в... РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T18:25
2024-11-05T18:25
2024-11-05T18:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе модернизируют городскую теплоэлектростанцию. Соответствующее решение принято на заседании правительства, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Он отметил, что принято постановление заключить концессионное соглашение, по которому модернизацией ТЭЦ будет заниматься акционерное общество.Михаил Развожаев объяснил, что концессия — это форма государственно-частного партнерства на взаимовыгодных условиях. В планах частной фирмы обновить котлы и всю материально-техническую базу.При этом через 15 лет, по договору концессии, модернизированное имущество вернется в собственность города, добавил губернатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев назвал "бардаком" ситуацию с квитанциями по ЖКУ в СевастополеКак изменятся тарифы ЖКХ в Крыму и Севастополе – распоряжение кабминаНа Балаклавской ТЭС отключились два энергоблока - власти назвали причину
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севастополь, тэц, михаил развожаев, правительство севастополя, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма
В Севастополе модернизируют ТЭЦ
Севастопольскую теплоэлектростанцию модернизирует акционерное общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе модернизируют городскую теплоэлектростанцию. Соответствующее решение принято на заседании правительства, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что принято постановление заключить концессионное соглашение, по которому модернизацией ТЭЦ будет заниматься акционерное общество.
"Сейчас из-за устаревшего оборудования ТЭЦ несет убытки, которые нам приходится покрывать за счет субсидий из бюджета, — порядка 360 млн рублей в год. Для дефицитного бюджета это серьезная сумма. Концессия позволит избавиться от этой нагрузки — модернизацией ТЭЦ займется акционерное общество "Севэнерготех", - говорится в сообщении.
Михаил Развожаев объяснил, что концессия — это форма государственно-частного партнерства на взаимовыгодных условиях. В планах частной фирмы обновить котлы и всю материально-техническую базу.
"Компания модернизирует ТЭЦ за свои средства. В дальнейшем она будет зарабатывать, получая оплату за отопление. Тарифы на коммунальные услуги останутся прежними, для населения ничего не изменится", - подчеркнул Михаил Развожаев.
При этом через 15 лет, по договору концессии, модернизированное имущество вернется в собственность города, добавил губернатор.
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