Рейтинг@Mail.ru
Когда начнут отопительный сезон в Керчи - РИА Новости Крым, 21.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241021/kogda-nachnut-otopitelnyy-sezon-v-kerchi-1141242579.html
Когда начнут отопительный сезон в Керчи
Когда начнут отопительный сезон в Керчи - РИА Новости Крым, 21.10.2024
Когда начнут отопительный сезон в Керчи
В Керчи во вторник, 22 октября, стартует отопительный сезон. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на мэра Олега Каторгина. РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T16:44
2024-10-21T16:44
отопительный сезон в крыму
отопительный сезон
отопление
керчь
олег каторгин
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110804/28/1108042857_0:109:3014:1804_1920x0_80_0_0_60a45d058710e06eb68124d80e704aea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Керчи во вторник, 22 октября, стартует отопительный сезон. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на мэра Олега Каторгина.Что касается подачи тепла в жилые дома, то, по словам главы администрации города, его будут пускать параллельно с обеспечением теплом соцобъектов."Запуск отопительной системы – работа поэтапная и требует времени. Прошу тепловиков и управляющие компании качественно выполнить все намеченные мероприятия", - обратил внимание Олег Каторгин.В Симферополе отопительный сезон начался на прошлой неделе. Глава администрации города Михаил Афанасьев сообщил, что тепло в жилые дома начнет поступать постепенно, и подача займет некоторое время.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть учебных заведений Симферополя без тепла – идет проверкаУтечки и тепловые потери в теплосетях – как в Крыму решают проблемуОтопление в городах Крыма включат в ближайшее время - власти
керчь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110804/28/1108042857_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_73d4069f0b835ce7033fe4f0ba50e6a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отопительный сезон в крыму, отопительный сезон, отопление, керчь, олег каторгин, новости крыма, крым
Когда начнут отопительный сезон в Керчи

Отопительный сезон в Керчи начнется 22 октября

16:44 21.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкТепловая станция. Архивное фото
Тепловая станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Керчи во вторник, 22 октября, стартует отопительный сезон. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на мэра Олега Каторгина.
"Принято решение начать отопительный сезон 22 октября. С завтрашнего дня теплоснабжающие предприятия приступят к запуску котельных. В первую очередь тепло будет подаваться на объекты социальной сферы: в детские сады и школы, медучреждения", - сообщил Олег Каторгин.
Что касается подачи тепла в жилые дома, то, по словам главы администрации города, его будут пускать параллельно с обеспечением теплом соцобъектов.
"Запуск отопительной системы – работа поэтапная и требует времени. Прошу тепловиков и управляющие компании качественно выполнить все намеченные мероприятия", - обратил внимание Олег Каторгин.
В Симферополе отопительный сезон начался на прошлой неделе. Глава администрации города Михаил Афанасьев сообщил, что тепло в жилые дома начнет поступать постепенно, и подача займет некоторое время.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Часть учебных заведений Симферополя без тепла – идет проверка
Утечки и тепловые потери в теплосетях – как в Крыму решают проблему
Отопление в городах Крыма включат в ближайшее время - власти
 
Отопительный сезон в КрымуОтопительный сезонОтоплениеКерчьОлег КаторгинНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:09Дрон-камикадзе атаковал авто в Белгородской области
16:57Защищал мирных жителей Курской области: Алушта простилась с героем СВО
16:44Когда начнут отопительный сезон в Керчи
16:29Смертельный кувырок – водителя зажало в искореженном авто под Бахчисараем
16:17США дают Украине оружие на $400 млн: что вошло в пакет
16:01Ковид в Крыму и Севастополе идет на спад
15:47На Запорожской АЭС отключилась линия энергоснабжения
15:41Доля рубля во взаиморасчетах России и Киргизии достигла 90%
15:34Три женщины тяжело ранены при артобстреле Запорожской области
15:28Когда в Джанкое и Джанкойском районе Крыма дадут тепло в дома
15:18Теплый фасад и возрожденная лепнина: как в Симферополе ремонтируют дома
14:59Грузовик слетел с моста на железнодорожные пути и загорелся
14:37Осколки в груди и позвоночнике – под Шебекино дрон атаковал авто
14:28Товарообмен между Россией и ОАЭ достиг 11 млрд долларов
14:23В Севастополе остановился паром
14:17Курская линия: враг теряет сотни людей и танки
14:01В Севастополе утвердили проект бюджета с дефицитом 5 млрд рублей
13:48Часть учебных заведений Симферополя без тепла – идет проверка
13:29Авария в Феодосии – более 50 улиц остались без света
13:15Армия России проламывает оборону противника в Донбассе
Лента новостейМолния