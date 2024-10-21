https://crimea.ria.ru/20241021/kogda-nachnut-otopitelnyy-sezon-v-kerchi-1141242579.html

Когда начнут отопительный сезон в Керчи

Когда начнут отопительный сезон в Керчи - РИА Новости Крым, 21.10.2024

Когда начнут отопительный сезон в Керчи

В Керчи во вторник, 22 октября, стартует отопительный сезон. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на мэра Олега Каторгина. РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T16:44

2024-10-21T16:44

2024-10-21T16:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Керчи во вторник, 22 октября, стартует отопительный сезон. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на мэра Олега Каторгина.Что касается подачи тепла в жилые дома, то, по словам главы администрации города, его будут пускать параллельно с обеспечением теплом соцобъектов."Запуск отопительной системы – работа поэтапная и требует времени. Прошу тепловиков и управляющие компании качественно выполнить все намеченные мероприятия", - обратил внимание Олег Каторгин.В Симферополе отопительный сезон начался на прошлой неделе. Глава администрации города Михаил Афанасьев сообщил, что тепло в жилые дома начнет поступать постепенно, и подача займет некоторое время.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть учебных заведений Симферополя без тепла – идет проверкаУтечки и тепловые потери в теплосетях – как в Крыму решают проблемуОтопление в городах Крыма включат в ближайшее время - власти

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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