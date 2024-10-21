Часть учебных заведений Симферополя без тепла – идет проверка
Прокуратура проверят отсутствие отопления в образовательных заведениях Симферополя
13:48 21.10.2024 (обновлено: 13:51 21.10.2024)
© РИА Новости . Антон Уницын / Перейти в фотобанкШкола с кадетскими классами под патронажем МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Часть симферопольцев и ряд образовательных учреждений Симферополя до сих пор остаются без отопления. По данному факту прокуратура Крыма начала проверку.
"Организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства при предоставлении услуг населению, своевременности проведения ремонтных работ, а также работе аварийных служб", - сказано в сообщении.
Ход и результаты проведения восстановительных работ поставлены на контроль в прокуратуре.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил включить отопление на объектах социальной сферы в Крыму в ближайшее время, при этом решение о начале отопительного сезона принимается в каждом конкретном городе и районе в зависимости от погодных условий.
На прошлой неделе отопительный сезон начался в Симферополе и Ялте. Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев сообщил, что тепло в дома симферопольцев начнет поступать постепенно и займет некоторое время. Необходимо провести пусконаладочные работы в котельных, дождаться прогрева теплоносителя и наполнения системы, отметил он.
Замглавы администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что с пятницы отопление включили в учреждениях социально-культурной сферы и здравоохранения.
В Бахчисарае отопительный сезон начнется 23 октября. При этом в соцобъектах начали топить на прошлой неделе.
В Севастополе тепло запустили в социальные объекты на выходных, а до 25 октября оно поступит и в дома.
В Феодосии объекты здравоохранения подключили к отоплению 18 октября. В ома жителей тепло придет с 21 октября.
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