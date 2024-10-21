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Часть учебных заведений Симферополя без тепла – идет проверка - РИА Новости Крым, 21.10.2024
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Часть учебных заведений Симферополя без тепла – идет проверка
Часть учебных заведений Симферополя без тепла – идет проверка - РИА Новости Крым, 21.10.2024
Часть учебных заведений Симферополя без тепла – идет проверка
Часть симферопольцев и ряд образовательных учреждений Симферополя до сих пор остаются без отопления. По данному факту прокуратура Крыма начала проверку. РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T13:48
2024-10-21T13:51
крым
симферополь
прокуратура республики крым
отопительный сезон в крыму
отопление
отопительный сезон
образование в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Часть симферопольцев и ряд образовательных учреждений Симферополя до сих пор остаются без отопления. По данному факту прокуратура Крыма начала проверку.Ход и результаты проведения восстановительных работ поставлены на контроль в прокуратуре.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил включить отопление на объектах социальной сферы в Крыму в ближайшее время, при этом решение о начале отопительного сезона принимается в каждом конкретном городе и районе в зависимости от погодных условий.На прошлой неделе отопительный сезон начался в Симферополе и Ялте. Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев сообщил, что тепло в дома симферопольцев начнет поступать постепенно и займет некоторое время. Необходимо провести пусконаладочные работы в котельных, дождаться прогрева теплоносителя и наполнения системы, отметил он.Замглавы администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что с пятницы отопление включили в учреждениях социально-культурной сферы и здравоохранения.В Бахчисарае отопительный сезон начнется 23 октября. При этом в соцобъектах начали топить на прошлой неделе.В Севастополе тепло запустили в социальные объекты на выходных, а до 25 октября оно поступит и в дома.В Феодосии объекты здравоохранения подключили к отоплению 18 октября. В ома жителей тепло придет с 21 октября.В Евпатории отапливать соцобъекты начнут с 22 октября, а в Судаке - с 24 октября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, симферополь, прокуратура республики крым, отопительный сезон в крыму, отопление, отопительный сезон, образование в крыму и севастополе
Часть учебных заведений Симферополя без тепла – идет проверка

Прокуратура проверят отсутствие отопления в образовательных заведениях Симферополя

13:48 21.10.2024 (обновлено: 13:51 21.10.2024)
 
© РИА Новости . Антон Уницын / Перейти в фотобанкШкола с кадетскими классами под патронажем МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Часть симферопольцев и ряд образовательных учреждений Симферополя до сих пор остаются без отопления. По данному факту прокуратура Крыма начала проверку.

"Организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства при предоставлении услуг населению, своевременности проведения ремонтных работ, а также работе аварийных служб", - сказано в сообщении.

Ход и результаты проведения восстановительных работ поставлены на контроль в прокуратуре.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил включить отопление на объектах социальной сферы в Крыму в ближайшее время, при этом решение о начале отопительного сезона принимается в каждом конкретном городе и районе в зависимости от погодных условий.
На прошлой неделе отопительный сезон начался в Симферополе и Ялте. Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев сообщил, что тепло в дома симферопольцев начнет поступать постепенно и займет некоторое время. Необходимо провести пусконаладочные работы в котельных, дождаться прогрева теплоносителя и наполнения системы, отметил он.
Замглавы администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что с пятницы отопление включили в учреждениях социально-культурной сферы и здравоохранения.
В Бахчисарае отопительный сезон начнется 23 октября. При этом в соцобъектах начали топить на прошлой неделе.
В Севастополе тепло запустили в социальные объекты на выходных, а до 25 октября оно поступит и в дома.
В Феодосии объекты здравоохранения подключили к отоплению 18 октября. В ома жителей тепло придет с 21 октября.
В Евпатории отапливать соцобъекты начнут с 22 октября, а в Судаке - с 24 октября.
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