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Когда в дома жителей Евпатории придет тепло - РИА Новости Крым, 21.10.2024
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Когда в дома жителей Евпатории придет тепло
Когда в дома жителей Евпатории придет тепло - РИА Новости Крым, 21.10.2024
Когда в дома жителей Евпатории придет тепло
В Евпатории во вторник, 22 октября, начнется отопительный сезон. Тепло горожанам будут подавать в два этапа. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T12:14
2024-10-21T12:14
крым
евпатория
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жкх
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общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Евпатории во вторник, 22 октября, начнется отопительный сезон. Тепло горожанам будут подавать в два этапа. Об этом сообщили в администрации города.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил включить отопление на объектах социальной сферы в Крыму в ближайшее время, при этом решение о начале отопительного сезона принимается в каждом конкретном городе и районе в зависимости от погодных условий.На прошлой неделе отопительный сезон начался в Симферополе и Ялте. Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев сообщил, что тепло в дома симферопольцев начнет поступать постепенно и займет некоторое время. Необходимо провести пусконаладочные работы в котельных, дождаться прогрева теплоносителя и наполнения системы, отметил он.Замглавы администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что с пятницы отопление включили в учреждениях социально-культурной сферы и здравоохранения.В Бахчисарае отопительный сезон начнется 23 октября. При этом в соцобъектах начали топить на прошлой неделе.В Севастополе тепло запустили в социальные объекты на выходных, а до 25 октября оно поступит и в дома.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отопительный сезон в Феодосии: когда дадут теплоКогда в домах севастопольцев станет теплоПушкинская осень придет в Крым: прогноз погоды на неделю
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РИА Новости Крым
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Когда в дома жителей Евпатории придет тепло

Отопительный сезон в Евпатории стартует 22 октября

12:14 21.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОтопление
Отопление - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Евпатории во вторник, 22 октября, начнется отопительный сезон. Тепло горожанам будут подавать в два этапа. Об этом сообщили в администрации города.
"С завтрашнего дня постепенно тепло начнет поступать в социальные объекты, учреждения сферы образования, здравоохранения и жизнеобеспечения. Следующими будут подключаться многоквартирные дома", - сказано в сообщении.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил включить отопление на объектах социальной сферы в Крыму в ближайшее время, при этом решение о начале отопительного сезона принимается в каждом конкретном городе и районе в зависимости от погодных условий.
На прошлой неделе отопительный сезон начался в Симферополе и Ялте. Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев сообщил, что тепло в дома симферопольцев начнет поступать постепенно и займет некоторое время. Необходимо провести пусконаладочные работы в котельных, дождаться прогрева теплоносителя и наполнения системы, отметил он.
Замглавы администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что с пятницы отопление включили в учреждениях социально-культурной сферы и здравоохранения.
В Бахчисарае отопительный сезон начнется 23 октября. При этом в соцобъектах начали топить на прошлой неделе.
В Севастополе тепло запустили в социальные объекты на выходных, а до 25 октября оно поступит и в дома.
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