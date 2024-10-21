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Когда в дома жителей Евпатории придет тепло

Когда в дома жителей Евпатории придет тепло - РИА Новости Крым, 21.10.2024

Когда в дома жителей Евпатории придет тепло

В Евпатории во вторник, 22 октября, начнется отопительный сезон. Тепло горожанам будут подавать в два этапа. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 21.10.2024

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2024-10-21T12:14

2024-10-21T12:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Евпатории во вторник, 22 октября, начнется отопительный сезон. Тепло горожанам будут подавать в два этапа. Об этом сообщили в администрации города.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил включить отопление на объектах социальной сферы в Крыму в ближайшее время, при этом решение о начале отопительного сезона принимается в каждом конкретном городе и районе в зависимости от погодных условий.На прошлой неделе отопительный сезон начался в Симферополе и Ялте. Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев сообщил, что тепло в дома симферопольцев начнет поступать постепенно и займет некоторое время. Необходимо провести пусконаладочные работы в котельных, дождаться прогрева теплоносителя и наполнения системы, отметил он.Замглавы администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что с пятницы отопление включили в учреждениях социально-культурной сферы и здравоохранения.В Бахчисарае отопительный сезон начнется 23 октября. При этом в соцобъектах начали топить на прошлой неделе.В Севастополе тепло запустили в социальные объекты на выходных, а до 25 октября оно поступит и в дома.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отопительный сезон в Феодосии: когда дадут теплоКогда в домах севастопольцев станет теплоПушкинская осень придет в Крым: прогноз погоды на неделю

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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