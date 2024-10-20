https://crimea.ria.ru/20241020/pushkinskaya-osen-pridet-v-krym-prognoz-pogody-na-nedelyu--1141196514.html

Пушкинская осень придет в Крым: прогноз погоды на неделю

Пушкинская осень придет в Крым: прогноз погоды на неделю - РИА Новости Крым, 20.10.2024

Пушкинская осень придет в Крым: прогноз погоды на неделю

В Крыму со вторника и почти до конца недели установится "пушкинская осень" - будет много солнца и легких ветров теплых румбов. Такую погоду полуострову в эфире... РИА Новости Крым, 20.10.2024

2024-10-20T18:12

2024-10-20T18:12

2024-10-20T18:12

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

погода

погода в крыму

крымская погода

евгений тишковец

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Крыму со вторника и почти до конца недели установится "пушкинская осень" - будет много солнца и легких ветров теплых румбов. Такую погоду полуострову в эфире радио "Спутник в Крыму" пообещал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.В ночь на понедельник влияние тыловой части циклона, ушедшего на восток, еще сохранится, поэтому местами в Крыму возможен небольшой дождь, а температура будет самой низкой за последние дни: ночью +2… +4 в Симферополе и +1… +6 по республике.Днем на погоде уже скажется влияние восточного крыла антициклона, и осадки пойдут на убыль, обещает Тишковец. Небольшие дожди возможны лишь на самом востоке полуострова, в районе Керчи.При этом температура в первый день недели достигнет +11… +13 в крымской столице, по всему полуострову возможен разброс + 9… +14.В ночь на вторник будет уже + 3… +8, а в дневные часы столбик термометра поднимется до +13… +18 градусов. В среду это + 4… + 9 ночью и +15… +20 днем. А в четверг и пятницу после ночи с ее +5… +10 днем можно рассчитывать даже на +16… +21, обещает синоптик."Это уже даже несколько теплее, чем должно быть в середине октября. Растительность приобретает краски – багрянец, золото. И можно сказать, что наступает настоящая пушкинская Болдинская осень со всеми ее красотами и синим небом. То есть классическая русская осень", – заключил синоптик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как дожди отразятся на севе озимых культур в Крыму Участники гонки "Конубри" из-за ливня не смогли подняться на Ай-Петри Когда на Южном берегу Крыма заменят все старые котельные на газовые

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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