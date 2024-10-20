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Пушкинская осень придет в Крым: прогноз погоды на неделю
Пушкинская осень придет в Крым: прогноз погоды на неделю - РИА Новости Крым, 20.10.2024
Пушкинская осень придет в Крым: прогноз погоды на неделю
В Крыму со вторника и почти до конца недели установится "пушкинская осень" - будет много солнца и легких ветров теплых румбов. Такую погоду полуострову в эфире... РИА Новости Крым, 20.10.2024
2024-10-20T18:12
2024-10-20T18:12
2024-10-20T18:12
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
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евгений тишковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Крыму со вторника и почти до конца недели установится "пушкинская осень" - будет много солнца и легких ветров теплых румбов. Такую погоду полуострову в эфире радио "Спутник в Крыму" пообещал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.В ночь на понедельник влияние тыловой части циклона, ушедшего на восток, еще сохранится, поэтому местами в Крыму возможен небольшой дождь, а температура будет самой низкой за последние дни: ночью +2… +4 в Симферополе и +1… +6 по республике.Днем на погоде уже скажется влияние восточного крыла антициклона, и осадки пойдут на убыль, обещает Тишковец. Небольшие дожди возможны лишь на самом востоке полуострова, в районе Керчи.При этом температура в первый день недели достигнет +11… +13 в крымской столице, по всему полуострову возможен разброс + 9… +14.В ночь на вторник будет уже + 3… +8, а в дневные часы столбик термометра поднимется до +13… +18 градусов. В среду это + 4… + 9 ночью и +15… +20 днем. А в четверг и пятницу после ночи с ее +5… +10 днем можно рассчитывать даже на +16… +21, обещает синоптик."Это уже даже несколько теплее, чем должно быть в середине октября. Растительность приобретает краски – багрянец, золото. И можно сказать, что наступает настоящая пушкинская Болдинская осень со всеми ее красотами и синим небом. То есть классическая русская осень", – заключил синоптик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как дожди отразятся на севе озимых культур в Крыму Участники гонки "Конубри" из-за ливня не смогли подняться на Ай-Петри Когда на Южном берегу Крыма заменят все старые котельные на газовые
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центр погоды "фобос", погода, погода в крыму, крымская погода, евгений тишковец, крым, новости крыма
Пушкинская осень придет в Крым: прогноз погоды на неделю
В Крыму на неделе потеплеет до +21 градуса – прогноз от ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым.
В Крыму со вторника и почти до конца недели установится "пушкинская осень" - будет много солнца и легких ветров теплых румбов. Такую погоду полуострову в эфире радио "Спутник в Крыму"
пообещал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
В ночь на понедельник влияние тыловой части циклона, ушедшего на восток, еще сохранится, поэтому местами в Крыму возможен небольшой дождь, а температура будет самой низкой за последние дни: ночью +2… +4 в Симферополе и +1… +6 по республике.
Днем на погоде уже скажется влияние восточного крыла антициклона, и осадки пойдут на убыль, обещает Тишковец. Небольшие дожди возможны лишь на самом востоке полуострова, в районе Керчи.
При этом температура в первый день недели достигнет +11… +13 в крымской столице, по всему полуострову возможен разброс + 9… +14.
"А начиная со вторника, 22 октября, и дальше практически до конца недели инициатива перейдет к антициклону. Никаких осадков, много солнца. И ветры развернутся на южные более теплые румбы, принесут нам часть средиземноморского тепла", – говорит Тишковец.
В ночь на вторник будет уже + 3… +8, а в дневные часы столбик термометра поднимется до +13… +18 градусов. В среду это + 4… + 9 ночью и +15… +20 днем. А в четверг и пятницу после ночи с ее +5… +10 днем можно рассчитывать даже на +16… +21, обещает синоптик.
"Это уже даже несколько теплее, чем должно быть в середине октября. Растительность приобретает краски – багрянец, золото. И можно сказать, что наступает настоящая пушкинская Болдинская осень со всеми ее красотами и синим небом. То есть классическая русская осень", – заключил синоптик.
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