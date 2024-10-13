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Участники гонки "Конубри" из-за ливня не смогли подняться на Ай-Петри - РИА Новости Крым, 13.10.2024
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Участники гонки "Конубри" из-за ливня не смогли подняться на Ай-Петри
Участники гонки "Конубри" из-за ливня не смогли подняться на Ай-Петри - РИА Новости Крым, 13.10.2024
Участники гонки "Конубри" из-за ливня не смогли подняться на Ай-Петри
Гонка "Конубри", которая должна была стать главным мероприятием фестиваля в День отца, не состоялась из-за погодных условий. Участники не смогли подняться на... РИА Новости Крым, 13.10.2024
2024-10-13T18:44
2024-10-13T18:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Гонка "Конубри", которая должна была стать главным мероприятием фестиваля в День отца, не состоялась из-за погодных условий. Участники не смогли подняться на плато Ай-Петри, рассказал РИА Новости Крым организатор Максим Соколов.По этой причине фестиваль и гонка "Конубри" перенесены на субботу, 19 октября. В ходе соревнований бегуны должны будут преодолеть дистанцию в 1234 метра на вершину Ай-Петри. На пути к финишу им предстоит встретить 15 сложных препятствий. Для остальных участников и болельщиков предусмотрен трансфер по канатной дороге."Спортсменов ждут парные и личные забеги, командные соревнования. Гостей ожидает насыщенная программа, включая экстрим-шоу от богатырей, музыку, конкурсы и многое другое", – рассказал организатор.Метким словом "конубри" в средней полосе России называют местность с какими-либо природными препятствиями. Оттуда и произошло название этого вида спорта.В конце сентября в Белогорском районе Крыма проходил семейный забег "Конубри" – бег по пересеченной местности для участников от 14 до 35 лет. Он проходил в рамках проекта "Конубри – семейный старт".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более тысячи человек пробежали "Зеленый марафон" в ЯлтеСотрудники "России сегодня" приняли участие во Всероссийском полумарафоне Матыцин: Крым и Севастополь – пример для новых регионов в развитии спорта
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ай-петри, горы крыма, спорт, крымская погода, новости крыма, погода в крыму
Участники гонки "Конубри" из-за ливня не смогли подняться на Ай-Петри

Из-за ливня в Крыму участники гонки "Конубри" не смогли подняться на Ай-Петри

18:44 13.10.2024
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВиды на гору Ай-Петри в Ялтинском регионе
Виды на гору Ай-Петри в Ялтинском регионе - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Гонка "Конубри", которая должна была стать главным мероприятием фестиваля в День отца, не состоялась из-за погодных условий. Участники не смогли подняться на плато Ай-Петри, рассказал РИА Новости Крым организатор Максим Соколов.

"Мы вынуждены были перенести мероприятие, потому что из-за погодных условий канатная дорога не работала. Мы пытались организовать трансфер, запустили первый пробный шаттл на вершину, но он увяз на дороге, его пришлось вытаскивать", – рассказал Соколов.

По этой причине фестиваль и гонка "Конубри" перенесены на субботу, 19 октября. В ходе соревнований бегуны должны будут преодолеть дистанцию в 1234 метра на вершину Ай-Петри. На пути к финишу им предстоит встретить 15 сложных препятствий. Для остальных участников и болельщиков предусмотрен трансфер по канатной дороге.
"Спортсменов ждут парные и личные забеги, командные соревнования. Гостей ожидает насыщенная программа, включая экстрим-шоу от богатырей, музыку, конкурсы и многое другое", – рассказал организатор.
Метким словом "конубри" в средней полосе России называют местность с какими-либо природными препятствиями. Оттуда и произошло название этого вида спорта.

"Непроходимые места в России называют по-разному – где-то "чигиря", где-то "дебри". А вот в Орловской области, откуда я родом, – "конубри". Поэтому я и решил использовать это яркое слово", – объяснил Максим Соколов.

В конце сентября в Белогорском районе Крыма проходил семейный забег "Конубри" – бег по пересеченной местности для участников от 14 до 35 лет. Он проходил в рамках проекта "Конубри – семейный старт".
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