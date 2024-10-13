Участники гонки "Конубри" из-за ливня не смогли подняться на Ай-Петри
Из-за ливня в Крыму участники гонки "Конубри" не смогли подняться на Ай-Петри
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Гонка "Конубри", которая должна была стать главным мероприятием фестиваля в День отца, не состоялась из-за погодных условий. Участники не смогли подняться на плато Ай-Петри, рассказал РИА Новости Крым организатор Максим Соколов.
"Мы вынуждены были перенести мероприятие, потому что из-за погодных условий канатная дорога не работала. Мы пытались организовать трансфер, запустили первый пробный шаттл на вершину, но он увяз на дороге, его пришлось вытаскивать", – рассказал Соколов.
По этой причине фестиваль и гонка "Конубри" перенесены на субботу, 19 октября. В ходе соревнований бегуны должны будут преодолеть дистанцию в 1234 метра на вершину Ай-Петри. На пути к финишу им предстоит встретить 15 сложных препятствий. Для остальных участников и болельщиков предусмотрен трансфер по канатной дороге.
"Спортсменов ждут парные и личные забеги, командные соревнования. Гостей ожидает насыщенная программа, включая экстрим-шоу от богатырей, музыку, конкурсы и многое другое", – рассказал организатор.
Метким словом "конубри" в средней полосе России называют местность с какими-либо природными препятствиями. Оттуда и произошло название этого вида спорта.
"Непроходимые места в России называют по-разному – где-то "чигиря", где-то "дебри". А вот в Орловской области, откуда я родом, – "конубри". Поэтому я и решил использовать это яркое слово", – объяснил Максим Соколов.
В конце сентября в Белогорском районе Крыма проходил семейный забег "Конубри" – бег по пересеченной местности для участников от 14 до 35 лет. Он проходил в рамках проекта "Конубри – семейный старт".
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