https://crimea.ria.ru/20241013/uchastniki-gonki-konubri-iz-za-livnya-ne-smogli-podnyatsya-na-ay-petri-1141052973.html

Участники гонки "Конубри" из-за ливня не смогли подняться на Ай-Петри

Участники гонки "Конубри" из-за ливня не смогли подняться на Ай-Петри - РИА Новости Крым, 13.10.2024

Участники гонки "Конубри" из-за ливня не смогли подняться на Ай-Петри

Гонка "Конубри", которая должна была стать главным мероприятием фестиваля в День отца, не состоялась из-за погодных условий. Участники не смогли подняться на... РИА Новости Крым, 13.10.2024

2024-10-13T18:44

2024-10-13T18:44

2024-10-13T18:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Гонка "Конубри", которая должна была стать главным мероприятием фестиваля в День отца, не состоялась из-за погодных условий. Участники не смогли подняться на плато Ай-Петри, рассказал РИА Новости Крым организатор Максим Соколов.По этой причине фестиваль и гонка "Конубри" перенесены на субботу, 19 октября. В ходе соревнований бегуны должны будут преодолеть дистанцию в 1234 метра на вершину Ай-Петри. На пути к финишу им предстоит встретить 15 сложных препятствий. Для остальных участников и болельщиков предусмотрен трансфер по канатной дороге."Спортсменов ждут парные и личные забеги, командные соревнования. Гостей ожидает насыщенная программа, включая экстрим-шоу от богатырей, музыку, конкурсы и многое другое", – рассказал организатор.Метким словом "конубри" в средней полосе России называют местность с какими-либо природными препятствиями. Оттуда и произошло название этого вида спорта.В конце сентября в Белогорском районе Крыма проходил семейный забег "Конубри" – бег по пересеченной местности для участников от 14 до 35 лет. Он проходил в рамках проекта "Конубри – семейный старт".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более тысячи человек пробежали "Зеленый марафон" в ЯлтеСотрудники "России сегодня" приняли участие во Всероссийском полумарафоне Матыцин: Крым и Севастополь – пример для новых регионов в развитии спорта

ай-петри

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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