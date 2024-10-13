https://crimea.ria.ru/20241013/v-minzdrave-rasskazali-o-samom-opasnom-gribe-i-o-posledstviyakh-otravleniya-1141016210.html

В Минздраве рассказали о самом опасном грибе и о последствиях отравления

В Минздраве рассказали о самом опасном грибе и о последствиях отравления - РИА Новости Крым, 13.10.2024

В Минздраве рассказали о самом опасном грибе и о последствиях отравления

Одним из самых тяжелых и трудно поддающихся лечению для пациента является отравление бледной поганкой. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского... РИА Новости Крым, 13.10.2024

2024-10-13T20:14

2024-10-13T20:14

2024-10-13T20:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Одним из самых тяжелых и трудно поддающихся лечению для пациента является отравление бледной поганкой. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского минздрава.В минздраве отметили, что в Крыму могут расти ядовитые и условно-ядовитые грибы, такие как: строчок обыкновенный, сатанинский гриб, ложные опята, грибы рода волоконница, грибы рода рядовка, грибы рода говорушка, грибы рода мухоморов – бледная поганка и мухоморы.Врач-токсиколог Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Анатолий Писарев отметил, что в большинстве случаев отравление возникает из-за незнания съедобных и ядовитых грибов при самостоятельном сборе, в частности, особенностей внешнего вида гриба.Врач добавил, что от количества съеденных грибов зависит тяжесть состояния и вероятность летального исхода. К особой группе риска относятся дети и взрослые с заболеваниями органов печени, почек и иной хронической патологией внутренних органов.Важно учитывать то, что отравления могут протекать с коротким и длительным скрытым периодом, добавил Писарев. В некоторых случаях симптомы могут появиться в течение 2-3 часов. При отравлении бледной поганкой латентный период и вовсе может составлять от 6 до 24 часов. Врач отметил, что самолечение при отравлении недопустимо.И подчеркнул, что самолечение и выжидательная тактика противопоказаны. Чтобы помочь себе, можно выпить простую или минеральную воду, принять энтеросорбент, посоветовал специалист.Врач также обратил внимание, что нельзя приобретать грибы "с рук". При сборе грибов каждый должен взвесить потенциальные риски и сомнительную пользу для собственного здоровья.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное отравление: жителя Сочи судят за курсы о пользе мухоморовВ России появились органические грибы – что это такоеКакие продукты помогут победить осеннюю хандру: советы диетолога

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минздрав крыма, здоровье, леса крыма, грибы, мнения