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Какие продукты помогут победить осеннюю хандру: советы диетолога
Какие продукты помогут победить осеннюю хандру: советы диетолога - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Какие продукты помогут победить осеннюю хандру: советы диетолога
Осенью организм требует больше еды, это заложено природой. Какие продукты принесут пользу здоровью в холодное время года, в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T06:04
2023-09-19T06:04
2023-09-19T06:04
диетология
радио "спутник в крыму"
елена соломатина
совет эксперта
общество
еда
красота и здоровье
вкусно и полезно
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости Крым. Осенью организм требует больше еды, это заложено природой. Какие продукты принесут пользу здоровью в холодное время года, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала диетолог Татьяна Соломатина."Световой день уменьшается. Падает уровень многих гормонов. Не вырабатывается витамин D. Это напрямую связано с нашим эмоциональным восприятием действительности. Не только психологические проблемы, но даже психические связаны с дефицитом витамина D. Поэтому нужно правильно выстроить питание", - говорит специалист.По словам эксперта, человеку нужно подкармливать свои микробиомы. Осенью соленья, маринады не смогут их полноценно поддержать так, как летом свежие овощи, фрукты. Также организму не хватает клетчатки.При этом потреблять надо продукты, которые будут помогать нормальной работе организма. Диетолог советует для восполнения витамина D включать в рацион жирную рыбу, печень трески. Также с рыбой, а еще с какао мы получаем хром.Магний попадает в организм с зелеными овощами, семечками, орехами. Витамины группы B содержатся в цельнозерновом хлебе, мясе. У кого проблемы с щитовидной железой, не хватает йода, специалист рекомендует обязательно добавлять в рацион рыбу, водоросли. Суточную норму селена покрывает пара бразильских орехов, а также морепродукты и грибы."По каждому компоненту нужно выстраивать правильный, сбалансированный рацион. При достаточном количестве веществ, которые нам необходимы, будут нормально вырабатываться гормоны, вещества, которые обеспечивают наше настроение, состояние. И микробиом будет в норме", - заключила Соломатина.Читайте также на РИА Новости Крым:Вкусно и полезно: ИНБюМ запускает производство БАДов из микроводорослейЭксперт о пользе инжира для здоровья человекаКак сделать бутерброд полезным завтраком – диетолог
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диетология, елена соломатина, совет эксперта, общество, еда, красота и здоровье, вкусно и полезно, новости
Какие продукты помогут победить осеннюю хандру: советы диетолога
Какие продукты важно употреблять осенью – диетолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости Крым.
Осенью организм требует больше еды, это заложено природой. Какие продукты принесут пользу здоровью в холодное время года, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала диетолог Татьяна Соломатина.
"Световой день уменьшается. Падает уровень многих гормонов. Не вырабатывается витамин D. Это напрямую связано с нашим эмоциональным восприятием действительности. Не только психологические проблемы, но даже психические связаны с дефицитом витамина D. Поэтому нужно правильно выстроить питание", - говорит специалист.
По словам эксперта, человеку нужно подкармливать свои микробиомы. Осенью соленья, маринады не смогут их полноценно поддержать так, как летом свежие овощи, фрукты. Также организму не хватает клетчатки.
"От состава еды зависит, как мы будем себя чувствовать. Также влияние на настроение оказывает сон. Голубой цвет гаджетов не дает вырабатываться мелатонину. Недостаток мелатонина не дает в свою очередь вырабатываться серотонину – гормону хорошего настроения. Когда мы встаем утром, кортизол (гормон стресса) должен уйти, а он не уходит и заставляет нас есть", - говорит Татьяна Соломатина.
При этом потреблять надо продукты, которые будут помогать нормальной работе организма. Диетолог советует для восполнения витамина D включать в рацион жирную рыбу, печень трески. Также с рыбой, а еще с какао мы получаем хром.
Магний попадает в организм с зелеными овощами, семечками, орехами. Витамины группы B содержатся в цельнозерновом хлебе, мясе. У кого проблемы с щитовидной железой, не хватает йода, специалист рекомендует обязательно добавлять в рацион рыбу, водоросли. Суточную норму селена покрывает пара бразильских орехов, а также морепродукты и грибы.
"По каждому компоненту нужно выстраивать правильный, сбалансированный рацион. При достаточном количестве веществ, которые нам необходимы, будут нормально вырабатываться гормоны, вещества, которые обеспечивают наше настроение, состояние. И микробиом будет в норме", - заключила Соломатина.
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