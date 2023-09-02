https://crimea.ria.ru/20230902/ekspert-o-polze-inzhira-dlya-zdorovya-cheloveka-1131044892.html

Эксперт о пользе инжира для здоровья человека

Эксперт о пользе инжира для здоровья человека - РИА Новости Крым, 02.09.2023

Эксперт о пользе инжира для здоровья человека

В Крыму идет сбор урожая инжира. Чем его плоды полезны для организма человека – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал младший научный сотрудник отдела южных РИА Новости Крым, 02.09.2023

2023-09-02T21:37

2023-09-02T21:37

2023-09-02T21:37

здоровье

антон харченко

радио "спутник в крыму"

инжир

урожай в крыму

никитский ботанический сад

правильное питание

крым

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Антон Харченко младший научный сотрудник отдела южных плодовых и орехоплодных культур Антон Харченко младший научный сотрудник отдела южных плодовых и орехоплодных культур audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Крыму идет сбор урожая инжира. Чем его плоды полезны для организма человека – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал младший научный сотрудник отдела южных плодовых и орехоплодных культур Никитского ботанического сада Антон Харченко.По его словам, селекция инжира в НБС идет постоянно. В ней используют и зарубежные сорта из Франции, Грузии, Болгарии, и отечественные. Сейчас работают над получением более ранних сортов, чтобы они успели поспеть к летнему сезону. Это особенно ценно, т.к. Крым – это туристическое направление. В приоритете – вкус плодов. Они должны быть максимально хорошего качества.Не рекомендуется есть инжир тем, у кого индивидуальная его непереносимость или же под запретом сахар. Стоить ограничить потребление этих плодов и детям.Наиболее удачное хранение инжира в сушеном виде. Эксперт советует сушить мелкие плоды целиком, крупные, разрезая на дольки. При этом температура не должна быть выше +60 градусов. Желательно это делать не на солнце, а в сушильных камерах. В таком виде он может храниться более года.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие витамины нужны осенью - совет крымского врачаЭксперты назвали альтернативу вредным сладостямКак навсегда исключить из рациона вредные продукты - советы нутрициолога

https://crimea.ria.ru/20230831/idealnaya-pischa-iz-glubin-kak-v-krymu-rastyat-morskikh-mollyuskov-1131073850.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, антон харченко, инжир, урожай в крыму, никитский ботанический сад, правильное питание, крым