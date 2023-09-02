Рейтинг@Mail.ru
Эксперт о пользе инжира для здоровья человека - РИА Новости Крым, 02.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230902/ekspert-o-polze-inzhira-dlya-zdorovya-cheloveka-1131044892.html
Эксперт о пользе инжира для здоровья человека
Эксперт о пользе инжира для здоровья человека - РИА Новости Крым, 02.09.2023
Эксперт о пользе инжира для здоровья человека
В Крыму идет сбор урожая инжира. Чем его плоды полезны для организма человека – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал младший научный сотрудник отдела южных РИА Новости Крым, 02.09.2023
2023-09-02T21:37
2023-09-02T21:37
здоровье
антон харченко
радио "спутник в крыму"
инжир
урожай в крыму
никитский ботанический сад
правильное питание
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/02/1131112027_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79ed48eaeb7569a822dc74603f7c3d0c.jpg
Антон Харченко младший научный сотрудник отдела южных плодовых и орехоплодных культур
Антон Харченко младший научный сотрудник отдела южных плодовых и орехоплодных культур
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Крыму идет сбор урожая инжира. Чем его плоды полезны для организма человека – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал младший научный сотрудник отдела южных плодовых и орехоплодных культур Никитского ботанического сада Антон Харченко.По его словам, селекция инжира в НБС идет постоянно. В ней используют и зарубежные сорта из Франции, Грузии, Болгарии, и отечественные. Сейчас работают над получением более ранних сортов, чтобы они успели поспеть к летнему сезону. Это особенно ценно, т.к. Крым – это туристическое направление. В приоритете – вкус плодов. Они должны быть максимально хорошего качества.Не рекомендуется есть инжир тем, у кого индивидуальная его непереносимость или же под запретом сахар. Стоить ограничить потребление этих плодов и детям.Наиболее удачное хранение инжира в сушеном виде. Эксперт советует сушить мелкие плоды целиком, крупные, разрезая на дольки. При этом температура не должна быть выше +60 градусов. Желательно это делать не на солнце, а в сушильных камерах. В таком виде он может храниться более года.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие витамины нужны осенью - совет крымского врачаЭксперты назвали альтернативу вредным сладостямКак навсегда исключить из рациона вредные продукты - советы нутрициолога
https://crimea.ria.ru/20230831/idealnaya-pischa-iz-glubin-kak-v-krymu-rastyat-morskikh-mollyuskov-1131073850.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/02/1131112027_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_deeaf0ec4c13cc62ee4f1f35d0225f0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, антон харченко, инжир, урожай в крыму, никитский ботанический сад, правильное питание, крым
Эксперт о пользе инжира для здоровья человека

Эксперт: инжир – очень ценный диетический продукт, полезный для сердца и пищеварения

21:37 02.09.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкИнжир
Инжир
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Крыму идет сбор урожая инжира. Чем его плоды полезны для организма человека – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал младший научный сотрудник отдела южных плодовых и орехоплодных культур Никитского ботанического сада Антон Харченко.
Антон Харченко младший научный сотрудник отдела южных плодовых и орехоплодных культур
21:37

"В коллекции Никитского ботанического сада насчитывается более 250 сортов и форм инжира различного происхождения. В Крыму для него лучшие условия. В зимний период он требует температуру не ниже -15 градусов. На ЮБК инжир произрастает отлично. Также он может расти и в горной, и с степной зоне", говорит эксперт.

По его словам, селекция инжира в НБС идет постоянно. В ней используют и зарубежные сорта из Франции, Грузии, Болгарии, и отечественные. Сейчас работают над получением более ранних сортов, чтобы они успели поспеть к летнему сезону. Это особенно ценно, т.к. Крым – это туристическое направление. В приоритете – вкус плодов. Они должны быть максимально хорошего качества.

"Это очень питательный продукт, – говорит Антон Харченко. – В нем содержится от 8 до 30% сахаров, а также железо, фосфор, кальций, витамины A, B. Плоды ценны как диетический продукт. Инжир быстро восстанавливает силы, работу сердца, улучшает пищеварение. В древности ему приписывался большой ряд ценных признаков. Его применяли в лечении простуд, воспалительных процессов, при болезнях печени, в косметологии. Т.е. культура очень ценная, очень перспективная".

Не рекомендуется есть инжир тем, у кого индивидуальная его непереносимость или же под запретом сахар. Стоить ограничить потребление этих плодов и детям.
Наиболее удачное хранение инжира в сушеном виде. Эксперт советует сушить мелкие плоды целиком, крупные, разрезая на дольки. При этом температура не должна быть выше +60 градусов. Желательно это делать не на солнце, а в сушильных камерах. В таком виде он может храниться более года.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Какие витамины нужны осенью - совет крымского врача
Эксперты назвали альтернативу вредным сладостям
Как навсегда исключить из рациона вредные продукты - советы нутрициолога
Как в Крыму выращивают устриц и мидий - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
31 августа, 17:23
Идеальная пища из глубин: как в Крыму растят морских моллюсков
 
Радио "Спутник в Крыму"ЗдоровьеАнтон ХарченкоИнжирУрожай в КрымуНикитский ботанический садПравильное питаниеКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:12Главные события и заявления дня: 2 сентября
21:55Не навредить: как правильно лечиться грязями Сакского озера
21:37Эксперт о пользе инжира для здоровья человека
21:14Более миллиона крымчан планируют вакцинировать от гриппа в этом году
20:47Судный день для олигарха: на Украине задержали Игоря Коломойского
20:27Погибший от украинского снаряда в Уразово парень просто вышел за пиццей
20:08Крымский мост: обстановка на вечер субботы
19:51В Крыму упростили процедуру получения разрешения на охоту
19:31Украины для меня больше нет: как украинка стала помогать российской армии
19:18В Херсонской области уничтожен крупный украинский склад боеприпасов
18:57Поляки закрыли крупнейший центр для украинских беженцев
18:34С космодрома Восточный в Севастополь: как суперкран "строит" театр оперы
18:14Шаг к новой жизни: в Керчи начали протезировать коленные суставы
17:43Вопрос безопасности: почему нельзя доверять нелегальным гидам
17:1711-летняя Ева Плакун из Севастополя сыграет в фильме Жигунова
16:53Безопасная дорога в школу – советы "ЛизаАлерт" для детей и родителей
16:26Заявление Путина и ракеты над Крымом: топ новостей недели
15:52Украина за сутки потеряла около 600 бойцов и два склада боеприпасов
15:21В Турции озвучили новые предложения ООН по зерновой сделке
14:24При обстреле из РСЗО в Белгородской области погиб человек, двое ранены
Лента новостейМолния