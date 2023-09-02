https://crimea.ria.ru/20230902/ekspert-o-polze-inzhira-dlya-zdorovya-cheloveka-1131044892.html
Эксперт о пользе инжира для здоровья человека
Эксперт о пользе инжира для здоровья человека - РИА Новости Крым, 02.09.2023
Эксперт о пользе инжира для здоровья человека
В Крыму идет сбор урожая инжира. Чем его плоды полезны для организма человека – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал младший научный сотрудник отдела южных РИА Новости Крым, 02.09.2023
2023-09-02T21:37
2023-09-02T21:37
2023-09-02T21:37
здоровье
антон харченко
радио "спутник в крыму"
инжир
урожай в крыму
никитский ботанический сад
правильное питание
крым
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Антон Харченко младший научный сотрудник отдела южных плодовых и орехоплодных культур
Антон Харченко младший научный сотрудник отдела южных плодовых и орехоплодных культур
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Крыму идет сбор урожая инжира. Чем его плоды полезны для организма человека – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал младший научный сотрудник отдела южных плодовых и орехоплодных культур Никитского ботанического сада Антон Харченко.По его словам, селекция инжира в НБС идет постоянно. В ней используют и зарубежные сорта из Франции, Грузии, Болгарии, и отечественные. Сейчас работают над получением более ранних сортов, чтобы они успели поспеть к летнему сезону. Это особенно ценно, т.к. Крым – это туристическое направление. В приоритете – вкус плодов. Они должны быть максимально хорошего качества.Не рекомендуется есть инжир тем, у кого индивидуальная его непереносимость или же под запретом сахар. Стоить ограничить потребление этих плодов и детям.Наиболее удачное хранение инжира в сушеном виде. Эксперт советует сушить мелкие плоды целиком, крупные, разрезая на дольки. При этом температура не должна быть выше +60 градусов. Желательно это делать не на солнце, а в сушильных камерах. В таком виде он может храниться более года.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие витамины нужны осенью - совет крымского врачаЭксперты назвали альтернативу вредным сладостямКак навсегда исключить из рациона вредные продукты - советы нутрициолога
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здоровье, антон харченко, инжир, урожай в крыму, никитский ботанический сад, правильное питание, крым
Эксперт о пользе инжира для здоровья человека
Эксперт: инжир – очень ценный диетический продукт, полезный для сердца и пищеварения
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым.
В Крыму идет сбор урожая инжира. Чем его плоды полезны для организма человека – в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал младший научный сотрудник отдела южных плодовых и орехоплодных культур Никитского ботанического сада Антон Харченко.
"В коллекции Никитского ботанического сада насчитывается более 250 сортов и форм инжира различного происхождения. В Крыму для него лучшие условия. В зимний период он требует температуру не ниже -15 градусов. На ЮБК инжир произрастает отлично. Также он может расти и в горной, и с степной зоне", – говорит эксперт.
По его словам, селекция инжира в НБС идет постоянно. В ней используют и зарубежные сорта из Франции, Грузии, Болгарии, и отечественные. Сейчас работают над получением более ранних сортов, чтобы они успели поспеть к летнему сезону. Это особенно ценно, т.к. Крым – это туристическое направление. В приоритете – вкус плодов. Они должны быть максимально хорошего качества.
"Это очень питательный продукт, – говорит Антон Харченко. – В нем содержится от 8 до 30% сахаров, а также железо, фосфор, кальций, витамины A, B. Плоды ценны как диетический продукт. Инжир быстро восстанавливает силы, работу сердца, улучшает пищеварение. В древности ему приписывался большой ряд ценных признаков. Его применяли в лечении простуд, воспалительных процессов, при болезнях печени, в косметологии. Т.е. культура очень ценная, очень перспективная".
Не рекомендуется есть инжир тем, у кого индивидуальная его непереносимость или же под запретом сахар. Стоить ограничить потребление этих плодов и детям.
Наиболее удачное хранение инжира в сушеном виде. Эксперт советует сушить мелкие плоды целиком, крупные, разрезая на дольки. При этом температура не должна быть выше +60 градусов. Желательно это делать не на солнце, а в сушильных камерах. В таком виде он может храниться более года.
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