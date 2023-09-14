https://crimea.ria.ru/20230914/vkusno-i-polezno-inbyum-zapuskaet-proizvodstvo-badov-iz-mikrovodorosley-1131250815.html

Вкусно и полезно: ИНБюМ запускает производство БАДов из микроводорослей

Вкусно и полезно: ИНБюМ запускает производство БАДов из микроводорослей - РИА Новости Крым, 08.09.2023

Вкусно и полезно: ИНБюМ запускает производство БАДов из микроводорослей

РИА Новости Крым, 08.09.2023

2023-09-14T13:00

2023-09-14T13:00

2023-09-08T10:12

пресс-центр

инбюм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/08/1131250674_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8fb47fd1be1bbabb99ba4cf34ffeb20f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 августа - 13.00. Пресс-конференция "Вкусно и полезно: ИНБюМ запускает производство БАДов из микроводорослей".Участники:— заместитель директора по инновационной деятельности ФИЦ ИнБЮМ Алена РЕЩИКОВА;— руководитель отдела биотехнологии и фиторесурсов ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Андрей БОРОВКОВ;—старший научный сотрудник отдела биотехнологии и фиторесурсов ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Ирина ХАРЧУК;— старший научный сотрудник отдела биотехнологии и фиторесурсов ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Светлана ГОРБУНОВА.Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН запустил в работу альгобиотехнологический модуль по выращиванию микроводорослей, а технологи из Тюмени разработали для ученых ФИЦ ИнБЮМ уникальный комплекс для выделения биологически активных веществ из микроводорослей, моллюсков и рыб без применения токсичных растворителей. Более того, севастопольские биотехнологи уже презентовали полезную продукцию, в составе которой микроводоросли: мармелад, кисломолочные продукты, мороженое, газированные напитки, подсолнечное масло, леденцы от кашля и др. Уникальный состав добавляет продуктам не только пикантный вкус, но и насыщает их железом, медью, цинком, йодом, марганцем, бромом и селеном.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-центр, инбюм