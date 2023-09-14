https://crimea.ria.ru/20230914/vkusno-i-polezno-inbyum-zapuskaet-proizvodstvo-badov-iz-mikrovodorosley-1131250815.html
Вкусно и полезно: ИНБюМ запускает производство БАДов из микроводорослей
Вкусно и полезно: ИНБюМ запускает производство БАДов из микроводорослей - РИА Новости Крым, 08.09.2023
Вкусно и полезно: ИНБюМ запускает производство БАДов из микроводорослей
РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-14T13:00
2023-09-14T13:00
2023-09-08T10:12
пресс-центр
инбюм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 августа - 13.00. Пресс-конференция "Вкусно и полезно: ИНБюМ запускает производство БАДов из микроводорослей".Участники:— заместитель директора по инновационной деятельности ФИЦ ИнБЮМ Алена РЕЩИКОВА;— руководитель отдела биотехнологии и фиторесурсов ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Андрей БОРОВКОВ;—старший научный сотрудник отдела биотехнологии и фиторесурсов ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Ирина ХАРЧУК;— старший научный сотрудник отдела биотехнологии и фиторесурсов ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Светлана ГОРБУНОВА.Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН запустил в работу альгобиотехнологический модуль по выращиванию микроводорослей, а технологи из Тюмени разработали для ученых ФИЦ ИнБЮМ уникальный комплекс для выделения биологически активных веществ из микроводорослей, моллюсков и рыб без применения токсичных растворителей. Более того, севастопольские биотехнологи уже презентовали полезную продукцию, в составе которой микроводоросли: мармелад, кисломолочные продукты, мороженое, газированные напитки, подсолнечное масло, леденцы от кашля и др. Уникальный состав добавляет продуктам не только пикантный вкус, но и насыщает их железом, медью, цинком, йодом, марганцем, бромом и селеном.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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пресс-центр, инбюм
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 августа - 13.00. Пресс-конференция "Вкусно и полезно: ИНБюМ запускает производство БАДов из микроводорослей".
— заместитель директора по инновационной деятельности ФИЦ ИнБЮМ Алена РЕЩИКОВА;
— руководитель отдела биотехнологии и фиторесурсов ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Андрей БОРОВКОВ;
—старший научный сотрудник отдела биотехнологии и фиторесурсов ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Ирина ХАРЧУК;
— старший научный сотрудник отдела биотехнологии и фиторесурсов ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Светлана ГОРБУНОВА.
Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН запустил в работу альгобиотехнологический модуль по выращиванию микроводорослей, а технологи из Тюмени разработали для ученых ФИЦ ИнБЮМ уникальный комплекс для выделения биологически активных веществ из микроводорослей, моллюсков и рыб без применения токсичных растворителей. Более того, севастопольские биотехнологи уже презентовали полезную продукцию, в составе которой микроводоросли: мармелад, кисломолочные продукты, мороженое, газированные напитки, подсолнечное масло, леденцы от кашля и др. Уникальный состав добавляет продуктам не только пикантный вкус, но и насыщает их железом, медью, цинком, йодом, марганцем, бромом и селеном.
Как родилась идея обогатить продукты питания дополнительными микроэлементами? Какими полезными свойствами обладают микроводоросли, и на какие системы организма они могут оказывать благотворное действие? Как вывести разработки учёных на промышленные масштабы? Над какими ещё научными проектами, которые стоит запустить в производство, работает ИнБЮМ?
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru
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