https://crimea.ria.ru/20240227/v-rossii-poyavilis-organicheskie-griby---chto-eto-takoe-1135215044.html
В России появились органические грибы – что это такое
В России появились органические грибы – что это такое - РИА Новости Крым, 27.02.2024
В России появились органические грибы – что это такое
В России зарегистрировался первый в стране производитель органических маринованных грибов. Он сертифицировал на соответствие требованиям производства белые... РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T22:41
2024-02-27T22:41
2024-02-27T22:41
грибы
органические грибы
природа
еда
вкусно и полезно
общество
роскачество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111846/60/1118466014_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7ac85cc7e6e1bffb8625e2fa6e83c50e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В России зарегистрировался первый в стране производитель органических маринованных грибов. Он сертифицировал на соответствие требованиям производства белые грибы и лисички, а также ягель и чипсы из ягеля, сообщает Роскачество.Предприятие находится в городе Покачи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.Сертификат об органическом производстве подтверждает, что продукты созданы максимально экологичным способом и полностью соответствуют требованиям ГОСТ 33980-2016 "Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации" и ГОСТ Р 59425-2021 "Продукция органическая из дикорастущего сырья. Правила сбора, заготовки, переработки, хранения, транспортирования и маркировки".В Роскачестве утверждают, что органические дикорастущие грибы, ягоды, орехи и травы обладают большим экспортным потенциалом, учитывая, что во всем мире сертифицировано всего 40 миллионов гектаров земли для сбора пищевых лесных ресурсов."Российская Федерация, обладающая самыми большими в мире площадями земель лесного фонда (1184 млн гектаров), может стать лидером по этим видам продукции", - сказано в сообщении Роскачества.Ранее Роскачество сообщало о том, что в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре сертифицирована первая органическая чага.В Крыму "органические" сертификаты активно получают виноделы и виноградари. Так, Севастополь лидирует по заявкам на сертификацию органических вин и имеет все шансы возглавить рейтинг регионов России, предлагающих такой продукт.Читайте также на РИА Новости Крым:Витаминное богатство: как в Крыму собирают ежевику Какие опасности подстерегают весной в горах Крыма – советы спасателяКак в Крыму выращивают оливки и где в 2024 году появится маслиновая роща
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111846/60/1118466014_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_639d670baddedc98e18fae9817c334f2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грибы, органические грибы, природа, еда, вкусно и полезно, общество, роскачество, новости
В России появились органические грибы – что это такое
В России произвели первые органические маринованные грибы - Роскачество
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым.
В России зарегистрировался первый в стране производитель органических маринованных грибов. Он сертифицировал на соответствие требованиям производства белые грибы и лисички, а также ягель и чипсы из ягеля, сообщает Роскачество
.
Предприятие находится в городе Покачи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Сертификат об органическом производстве подтверждает, что продукты созданы максимально экологичным способом и полностью соответствуют требованиям ГОСТ 33980-2016 "Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации" и ГОСТ Р 59425-2021 "Продукция органическая из дикорастущего сырья. Правила сбора, заготовки, переработки, хранения, транспортирования и маркировки".
В Роскачестве утверждают, что органические дикорастущие грибы, ягоды, орехи и травы обладают большим экспортным потенциалом, учитывая, что во всем мире сертифицировано всего 40 миллионов гектаров земли для сбора пищевых лесных ресурсов.
"Российская Федерация, обладающая самыми большими в мире площадями земель лесного фонда (1184 млн гектаров), может стать лидером по этим видам продукции", - сказано в сообщении Роскачества.
Ранее Роскачество сообщало
о том, что в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре сертифицирована первая органическая чага.
В Крыму "органические" сертификаты активно получают виноделы и виноградари. Так, Севастополь лидирует по заявкам на сертификацию
органических вин и имеет все шансы возглавить рейтинг регионов России, предлагающих такой продукт.
Читайте также на РИА Новости Крым: