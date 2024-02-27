https://crimea.ria.ru/20240227/v-rossii-poyavilis-organicheskie-griby---chto-eto-takoe-1135215044.html

В России появились органические грибы – что это такое

В России появились органические грибы – что это такое - РИА Новости Крым, 27.02.2024

В России появились органические грибы – что это такое

В России зарегистрировался первый в стране производитель органических маринованных грибов. Он сертифицировал на соответствие требованиям производства белые... РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T22:41

2024-02-27T22:41

2024-02-27T22:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В России зарегистрировался первый в стране производитель органических маринованных грибов. Он сертифицировал на соответствие требованиям производства белые грибы и лисички, а также ягель и чипсы из ягеля, сообщает Роскачество.Предприятие находится в городе Покачи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.Сертификат об органическом производстве подтверждает, что продукты созданы максимально экологичным способом и полностью соответствуют требованиям ГОСТ 33980-2016 "Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации" и ГОСТ Р 59425-2021 "Продукция органическая из дикорастущего сырья. Правила сбора, заготовки, переработки, хранения, транспортирования и маркировки".В Роскачестве утверждают, что органические дикорастущие грибы, ягоды, орехи и травы обладают большим экспортным потенциалом, учитывая, что во всем мире сертифицировано всего 40 миллионов гектаров земли для сбора пищевых лесных ресурсов."Российская Федерация, обладающая самыми большими в мире площадями земель лесного фонда (1184 млн гектаров), может стать лидером по этим видам продукции", - сказано в сообщении Роскачества.Ранее Роскачество сообщало о том, что в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре сертифицирована первая органическая чага.В Крыму "органические" сертификаты активно получают виноделы и виноградари. Так, Севастополь лидирует по заявкам на сертификацию органических вин и имеет все шансы возглавить рейтинг регионов России, предлагающих такой продукт.Читайте также на РИА Новости Крым:Витаминное богатство: как в Крыму собирают ежевику Какие опасности подстерегают весной в горах Крыма – советы спасателяКак в Крыму выращивают оливки и где в 2024 году появится маслиновая роща

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грибы, органические грибы, природа, еда, вкусно и полезно, общество, роскачество, новости