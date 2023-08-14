https://crimea.ria.ru/20230814/vitaminnoe-bogatstvo-kak-v-krymu-sobirayut-ezheviku-1130726419.html
Витаминное богатство: как в Крыму собирают ежевику
Витаминное богатство: как в Крыму собирают ежевику - РИА Новости Крым, 14.08.2023
Витаминное богатство: как в Крыму собирают ежевику
В Крыму идет активный сбор ежевики. Какие предприятия занимаются ее выращиванием, как им помогает государство и сколько уже удалось собрать ягоды, рассказала... РИА Новости Крым, 14.08.2023
2023-08-14T18:21
2023-08-14T18:21
2023-08-14T15:56
крым
новости крыма
сельское хозяйство
бахчисарайский район
офеля димакова
экономика
ежевика
видео
урожай в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В Крыму идет активный сбор ежевики. Какие предприятия занимаются ее выращиванием, как им помогает государство и сколько уже удалось собрать ягоды, рассказала начальник управления растениеводства Министерства сельского хозяйства Республики Крым Офеля Димакова."На сегодня сельхозпредприятия выращивают ежевику на площади 30 га. Этим занимаются порядка 15 предприятий в Нижнегорском, Симферопольском и Бахчисарайском районах", - сказала Димакова.Сельхозтоваропроизводители получают государственную поддержку на выращивание ежевики: более 300 тысяч рублей на гектар на приобретение саженцев ягоды. С установкой шпалеры - более 400 тысяч рублей на гектар.Самые распространенные сорта, которые выращивают аграрии Крыма, это "Торнфри" и "Агатовая". На сегодняшний день с шести гектаров уже собрано порядка 19 тонн ежевики. В прошлом году валовой сбор составил около 200 тонн.Одно из предприятий, которое занимается выращиванием ежевики, находится в Бахчисарайском районе. Его управляющий Безуглый Алексей рассказал, что ежевика двух сортов у них выращивается на территории 0,5 га. Первый сорт Прайм начали убирать в конце июня, собрали в середине июля. Его в основном поставляют по Крыму.Второй сорт Аучита начали убирать с середины июля и пока работы продолжаются. Этот сорт хорошо переносит дорогу, поэтому его поставляют и на материк. Всего собрали уже около тонны-полторы двух сортов.Ежевика богата витаминами, минеральными веществами, органическими кислотами и клетчаткой. Свежие ягоды укрепляют иммунитет, улучшают обмен веществ, обладают жаропонижающими свойствами. Плоды используются в лечении болезней почек, заболеваниях мочевого пузыря и при заболеваниях желудка. Также они полезны при сахарном диабете, положительно воздействует на работу головного мозга и нервной системы.Читайте также на РИА Новости Крым:Впечатляющий результат: аграрии Крыма намололи более 2 млн тонн зернаЗачем Крыму новые логистические центры и где их нужно строить – мнениеУрожайный год: в Херсонской области собрали более 600 тысяч тонн зерновых
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крым, новости крыма, сельское хозяйство, бахчисарайский район, офеля димакова, экономика, ежевика, видео, урожай в крыму
Витаминное богатство: как в Крыму собирают ежевику
На полуострове идет сбор ежевики: с шести гектаров собрали уже 19 тонн ягоды
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В Крыму идет активный сбор ежевики. Какие предприятия занимаются ее выращиванием, как им помогает государство и сколько уже удалось собрать ягоды, рассказала начальник управления растениеводства Министерства сельского хозяйства Республики Крым Офеля Димакова.
"На сегодня сельхозпредприятия выращивают ежевику на площади 30 га. Этим занимаются порядка 15 предприятий в Нижнегорском, Симферопольском и Бахчисарайском районах", - сказала Димакова.
Сельхозтоваропроизводители получают государственную поддержку на выращивание ежевики: более 300 тысяч рублей на гектар на приобретение саженцев ягоды. С установкой шпалеры - более 400 тысяч рублей на гектар.
Самые распространенные сорта, которые выращивают аграрии Крыма, это "Торнфри" и "Агатовая". На сегодняшний день с шести гектаров уже собрано порядка 19 тонн ежевики. В прошлом году валовой сбор составил около 200 тонн.
Ежевика потребляется как в свежем, так и в переработанном виде. В свежем виде ее реализуют главным образом на территории полуострова. Но также крымская ягода пользуется спросом на материковой части России. Перерабатывают ягоду на соки, компоты, добавляют ее в различную продукцию, в том числе выпечку, мороженое, а также замораживают.
Одно из предприятий, которое занимается выращиванием ежевики, находится в Бахчисарайском районе. Его управляющий Безуглый Алексей рассказал, что ежевика двух сортов у них выращивается на территории 0,5 га. Первый сорт Прайм начали убирать в конце июня, собрали в середине июля. Его в основном поставляют по Крыму.
Второй сорт Аучита начали убирать с середины июля и пока работы продолжаются. Этот сорт хорошо переносит дорогу, поэтому его поставляют и на материк. Всего собрали уже около тонны-полторы двух сортов.
Ежевика богата витаминами, минеральными веществами, органическими кислотами и клетчаткой. Свежие ягоды укрепляют иммунитет, улучшают обмен веществ, обладают жаропонижающими свойствами. Плоды используются в лечении болезней почек, заболеваниях мочевого пузыря и при заболеваниях желудка. Также они полезны при сахарном диабете, положительно воздействует на работу головного мозга и нервной системы.
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