https://crimea.ria.ru/20230814/vitaminnoe-bogatstvo-kak-v-krymu-sobirayut-ezheviku-1130726419.html

Витаминное богатство: как в Крыму собирают ежевику

Витаминное богатство: как в Крыму собирают ежевику - РИА Новости Крым, 14.08.2023

Витаминное богатство: как в Крыму собирают ежевику

В Крыму идет активный сбор ежевики. Какие предприятия занимаются ее выращиванием, как им помогает государство и сколько уже удалось собрать ягоды, рассказала... РИА Новости Крым, 14.08.2023

2023-08-14T18:21

2023-08-14T18:21

2023-08-14T15:56

крым

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сельское хозяйство

бахчисарайский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В Крыму идет активный сбор ежевики. Какие предприятия занимаются ее выращиванием, как им помогает государство и сколько уже удалось собрать ягоды, рассказала начальник управления растениеводства Министерства сельского хозяйства Республики Крым Офеля Димакова."На сегодня сельхозпредприятия выращивают ежевику на площади 30 га. Этим занимаются порядка 15 предприятий в Нижнегорском, Симферопольском и Бахчисарайском районах", - сказала Димакова.Сельхозтоваропроизводители получают государственную поддержку на выращивание ежевики: более 300 тысяч рублей на гектар на приобретение саженцев ягоды. С установкой шпалеры - более 400 тысяч рублей на гектар.Самые распространенные сорта, которые выращивают аграрии Крыма, это "Торнфри" и "Агатовая". На сегодняшний день с шести гектаров уже собрано порядка 19 тонн ежевики. В прошлом году валовой сбор составил около 200 тонн.Одно из предприятий, которое занимается выращиванием ежевики, находится в Бахчисарайском районе. Его управляющий Безуглый Алексей рассказал, что ежевика двух сортов у них выращивается на территории 0,5 га. Первый сорт Прайм начали убирать в конце июня, собрали в середине июля. Его в основном поставляют по Крыму.Второй сорт Аучита начали убирать с середины июля и пока работы продолжаются. Этот сорт хорошо переносит дорогу, поэтому его поставляют и на материк. Всего собрали уже около тонны-полторы двух сортов.Ежевика богата витаминами, минеральными веществами, органическими кислотами и клетчаткой. Свежие ягоды укрепляют иммунитет, улучшают обмен веществ, обладают жаропонижающими свойствами. Плоды используются в лечении болезней почек, заболеваниях мочевого пузыря и при заболеваниях желудка. Также они полезны при сахарном диабете, положительно воздействует на работу головного мозга и нервной системы.Читайте также на РИА Новости Крым:Впечатляющий результат: аграрии Крыма намололи более 2 млн тонн зернаЗачем Крыму новые логистические центры и где их нужно строить – мнениеУрожайный год: в Херсонской области собрали более 600 тысяч тонн зерновых

https://crimea.ria.ru/20230806/nastoyaschiy-yaltinskiy-luk-kak-pravilno-vybrat-i-gde-khranit-1130553407.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, сельское хозяйство, бахчисарайский район, офеля димакова, экономика, ежевика, видео, урожай в крыму