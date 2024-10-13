https://crimea.ria.ru/20241013/gryazi-ne-boyatsya-v-krymu-pod-livnem-proshli-yablochnye-gonki-1141052192.html

Грязи не боятся: в Крыму под ливнем прошли "яблочные" гонки

Грязи не боятся: в Крыму под ливнем прошли "яблочные" гонки - РИА Новости Крым, 13.10.2024

Грязи не боятся: в Крыму под ливнем прошли "яблочные" гонки

В Судакском регионе под проливным дождем прошли массовые соревнования по бегу и велогонка в горной местности "Яблочный трейл 2024". Соревнования приурочены к... РИА Новости Крым, 13.10.2024

2024-10-13T16:43

2024-10-13T16:43

2024-10-13T17:37

эксклюзивы риа новости крым

спорт

судак

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0d/1141053938_0:335:960:875_1920x0_80_0_0_ca0c589a9f631fb2f1379784bac1b30c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Судакском регионе под проливным дождем прошли массовые соревнования по бегу и велогонка в горной местности "Яблочный трейл 2024". Соревнования приурочены к празднованию Дня работников сельского хозяйства, них приняли участие около 300 человек, которых не испугали дождь и грязь, рассказал РИА Новости Крым спортивный директор команды организаторов Александр Борисенко.Для детей до 14 лет лет предусмотрены дистанции в один километр и три километра. В этом году всем участникам очень сильно повезло, уверяет Александр."Мы вчера ставили лагерь, размечали трассу, готовили маршруты, и все было хорошо. А сегодня вот такой сюрприз – проливной ливень, но все получили громадное удовольствие. Все грязные, но довольные, а доехали к нам почти все участники – это 300 человек", поделился эмоциями спортивный директор команды организаторов.Поскольку маршруты проходят вдоль садов крупнейшего в Крыму садоводческого предприятия, то дистанции называются сортами яблок: "Детское" – это один километр, "Юнга" – три километра.На детскую и юношескую дистанции зарегистрировались по тридцать человек, еще 180 – на беговые дистанции для взрослых и по тридцать – на веломаршруты."Дистанция в 10 километров самая популярная, на ней стартовали 90 человек, и 60 человек на "Симиренко". 30 человек зарегистрировались на марафон (40 километров), а побежал 31 человек: очень сильно кто-то захотел, и мы его решили пустить", – рассказал спортивный директор команды организаторов.В конце сентября в Белогорском районе Крыма проходил семейный забег "Конубри" – бег по пересеченной местности для участников от 14 до 35 лет. Он проходил в рамках проекта "Конубри – семейный старт".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более тысячи человек пробежали "Зеленый марафон" в ЯлтеСотрудники "России сегодня" приняли участие во Всероссийском полумарафоне Матыцин: Крым и Севастополь – пример для новых регионов в развитии спорта

судак

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, судак, крым, новости крыма