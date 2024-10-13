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Грязи не боятся: в Крыму под ливнем прошли "яблочные" гонки - РИА Новости Крым, 13.10.2024
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Грязи не боятся: в Крыму под ливнем прошли "яблочные" гонки
Грязи не боятся: в Крыму под ливнем прошли "яблочные" гонки - РИА Новости Крым, 13.10.2024
Грязи не боятся: в Крыму под ливнем прошли "яблочные" гонки
В Судакском регионе под проливным дождем прошли массовые соревнования по бегу и велогонка в горной местности "Яблочный трейл 2024". Соревнования приурочены к... РИА Новости Крым, 13.10.2024
2024-10-13T16:43
2024-10-13T17:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Судакском регионе под проливным дождем прошли массовые соревнования по бегу и велогонка в горной местности "Яблочный трейл 2024". Соревнования приурочены к празднованию Дня работников сельского хозяйства, них приняли участие около 300 человек, которых не испугали дождь и грязь, рассказал РИА Новости Крым спортивный директор команды организаторов Александр Борисенко.Для детей до 14 лет лет предусмотрены дистанции в один километр и три километра. В этом году всем участникам очень сильно повезло, уверяет Александр."Мы вчера ставили лагерь, размечали трассу, готовили маршруты, и все было хорошо. А сегодня вот такой сюрприз – проливной ливень, но все получили громадное удовольствие. Все грязные, но довольные, а доехали к нам почти все участники – это 300 человек", поделился эмоциями спортивный директор команды организаторов.Поскольку маршруты проходят вдоль садов крупнейшего в Крыму садоводческого предприятия, то дистанции называются сортами яблок: "Детское" – это один километр, "Юнга" – три километра.На детскую и юношескую дистанции зарегистрировались по тридцать человек, еще 180 – на беговые дистанции для взрослых и по тридцать – на веломаршруты."Дистанция в 10 километров самая популярная, на ней стартовали 90 человек, и 60 человек на "Симиренко". 30 человек зарегистрировались на марафон (40 километров), а побежал 31 человек: очень сильно кто-то захотел, и мы его решили пустить", – рассказал спортивный директор команды организаторов.В конце сентября в Белогорском районе Крыма проходил семейный забег "Конубри" – бег по пересеченной местности для участников от 14 до 35 лет. Он проходил в рамках проекта "Конубри – семейный старт".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более тысячи человек пробежали "Зеленый марафон" в ЯлтеСотрудники "России сегодня" приняли участие во Всероссийском полумарафоне Матыцин: Крым и Севастополь – пример для новых регионов в развитии спорта
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Грязи не боятся: в Крыму под ливнем прошли "яблочные" гонки

В Крыму под проливным дождем прошли соревнования по бегу и велогонке в горах

16:43 13.10.2024 (обновлено: 17:37 13.10.2024)
 
© Фото из личного архива Анжелики Фанаиловой"Яблочный трейл 2024"
Яблочный трейл 2024
© Фото из личного архива Анжелики Фанаиловой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Судакском регионе под проливным дождем прошли массовые соревнования по бегу и велогонка в горной местности "Яблочный трейл 2024". Соревнования приурочены к празднованию Дня работников сельского хозяйства, них приняли участие около 300 человек, которых не испугали дождь и грязь, рассказал РИА Новости Крым спортивный директор команды организаторов Александр Борисенко.

"Мы проводим "Яблочный трейл" уже третий год подряд. Это бег по пересеченной местности плюс горные велосипеды. У нас две дистанции на веломаршруте – это 40 и 20 километров. И три дистанции беговые – это 10, 24 и 42 километра", – рассказал Борисенко.

Для детей до 14 лет лет предусмотрены дистанции в один километр и три километра. В этом году всем участникам очень сильно повезло, уверяет Александр.
"Мы вчера ставили лагерь, размечали трассу, готовили маршруты, и все было хорошо. А сегодня вот такой сюрприз – проливной ливень, но все получили громадное удовольствие. Все грязные, но довольные, а доехали к нам почти все участники – это 300 человек", поделился эмоциями спортивный директор команды организаторов.
Поскольку маршруты проходят вдоль садов крупнейшего в Крыму садоводческого предприятия, то дистанции называются сортами яблок: "Детское" – это один километр, "Юнга" – три километра.

"Беговая дистанция в 10 километров – это "Голден", 24 километра – "Симиренко", 42 километра – "Фуджи". И веломаршруты "Белый налив" – 20 километров и "Красный Делишес" – 40 километров", перечислил Борисенко.

На детскую и юношескую дистанции зарегистрировались по тридцать человек, еще 180 – на беговые дистанции для взрослых и по тридцать – на веломаршруты.
"Дистанция в 10 километров самая популярная, на ней стартовали 90 человек, и 60 человек на "Симиренко". 30 человек зарегистрировались на марафон (40 километров), а побежал 31 человек: очень сильно кто-то захотел, и мы его решили пустить", – рассказал спортивный директор команды организаторов.
В конце сентября в Белогорском районе Крыма проходил семейный забег "Конубри" – бег по пересеченной местности для участников от 14 до 35 лет. Он проходил в рамках проекта "Конубри – семейный старт".
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