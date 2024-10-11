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Матыцин: Крым и Севастополь – пример для новых регионов в развитии спорта - РИА Новости Крым, 11.10.2024
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Матыцин: Крым и Севастополь – пример для новых регионов в развитии спорта
Матыцин: Крым и Севастополь – пример для новых регионов в развитии спорта - РИА Новости Крым, 11.10.2024
Матыцин: Крым и Севастополь – пример для новых регионов в развитии спорта
Крым и Севастополь являются для регионов Донбасса и Новороссии примером в части интеграции сферы спорта новых регионов в Российскую Федерацию. Об этом... РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T16:31
2024-10-11T17:26
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ЯЛТА, 11 окт – РИА Новости Крым. Крым и Севастополь являются для регионов Донбасса и Новороссии примером в части интеграции сферы спорта новых регионов в Российскую Федерацию. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин в рамках конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России", которая проходит в Ялте.По словам Матыцина, принято решение создать рабочую группу при комитете, которая "будет нацелена на решение законодательных и других вопросов по интеграции новых регионов"."Задача стоит, чтобы через программы межведомственного взаимодействия делать все необходимое, чтобы регионы были естественной частью нашей великой России. И темпы их (новых субъектов РФ – ред.) развития должны превышать темпы развития других регионов, чтобы к 2030 году этот дисбаланс был устранен", - пояснил парламентарий.Он также добавил, что в Донбассе и Новороссии акцент будет делаться именно на развитие массового спорта, доступность спортивных объектов и обеспеченность школ, детсадов и вузов спортивными объектами, "чтобы люди могли заниматься спортом как основой здорового образа жизни".По словам Матыцина, это будет являться базой для развития профессионального спорта.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как спорт становится нормой жизни в КрымуНовые регионы получат 2,5 млрд рублей на спортивную инфраструктуруПланы и победы: боксер Бакши оценил будущее крымского спорта
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новости крыма, спорт, крым, олег матыцин, новости, новые регионы россии, государственная дума рф
Матыцин: Крым и Севастополь – пример для новых регионов в развитии спорта

Крым и Севастополь являются для новых регионов примером в сфере развития спорта - Матыцин

16:31 11.10.2024 (обновлено: 17:26 11.10.2024)
 
© РИА Новости КрымОлег Матыцин
Олег Матыцин - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости Крым
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ЯЛТА, 11 окт – РИА Новости Крым. Крым и Севастополь являются для регионов Донбасса и Новороссии примером в части интеграции сферы спорта новых регионов в Российскую Федерацию. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин в рамках конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России", которая проходит в Ялте.

"Путь, который прошли Крым и Севастополь, являются в значительной мере примером для новых регионов, и важно, чтобы эта интеграция проходила с учетом и ошибок, и положительного опыта. Законодательно мы будем делать все необходимое, чтобы это развитие было обеспечено, через федеральный бюджет и во взаимодействии с регионами", - сказал руководитель профильного комитета.

По словам Матыцина, принято решение создать рабочую группу при комитете, которая "будет нацелена на решение законодательных и других вопросов по интеграции новых регионов".
"Задача стоит, чтобы через программы межведомственного взаимодействия делать все необходимое, чтобы регионы были естественной частью нашей великой России. И темпы их (новых субъектов РФ – ред.) развития должны превышать темпы развития других регионов, чтобы к 2030 году этот дисбаланс был устранен", - пояснил парламентарий.
Он также добавил, что в Донбассе и Новороссии акцент будет делаться именно на развитие массового спорта, доступность спортивных объектов и обеспеченность школ, детсадов и вузов спортивными объектами, "чтобы люди могли заниматься спортом как основой здорового образа жизни".
По словам Матыцина, это будет являться базой для развития профессионального спорта.
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