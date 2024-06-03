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Более тысячи человек пробежали "Зеленый марафон" в Ялте

Более тысячи человек пробежали "Зеленый марафон" в Ялте - РИА Новости Крым, 03.06.2024

Более тысячи человек пробежали "Зеленый марафон" в Ялте

Более тысячи человек приняли участие в забеге "Зеленый марафон" в Ялте, который прошел не территории курорта Mriya Resort & Spa, сообщает пресс-служба Сбера. РИА Новости Крым, 03.06.2024

2024-06-03T13:15

2024-06-03T13:15

2024-06-03T13:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Более тысячи человек приняли участие в забеге "Зеленый марафон" в Ялте, который прошел не территории курорта Mriya Resort & Spa, сообщает пресс-служба Сбера.Взрослым участникам предлагалось пробежать 4,2 километра, 10 километров, 21,1 километра, а также попробовать свои силы на дистанции 2,1 километра скандинавской ходьбы. Для детей также были подготовлены забеги – дети в возрасте от 4 до 13 лет пробежали дистанции 500 метров, а подростки в возрасте от 14 до 17 лет пробежали 4,2 километра.Он добавил, что день проведения марафона – 1 июня – выбран не случайно. В эту дату отмечается Международный день защиты детей. Управляющий подчеркнул, что марафон – это не только спортивный фестиваль, но и благотворительный семейный праздник."Все средства, собранные благодаря "Зеленому марафону", поступят в благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее" и будут направлены на организацию специализированных индивидуальных занятий для детей с особенностями ментального развития и опытом сиротства", - подчеркнул Подсвиров.Как сообщил генеральный директор курорта Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян, проведение фестивалей повышают туристическую привлекательность Крыма, продвигают здоровый образ жизни и экологическое сознание среди жителей и гостей региона."Высокая вовлеченность местного населения в "Зеленый марафон" демонстрирует интерес крымчан к крупным спортивным праздникам на территории полуострова", - отметил Саруханян.Кроме забегов на основные дистанции, на площадке фестиваля для зрителей и болельщиков всех возрастов прошли спортивно-развлекательные активности. Гости праздника смогли проверить свои силы в выполнении норм ГТО, сыграть в мега-дженгу, мега-дартс и другие игры. Также жители смогли принять участие в боях сумо, нарисовать гигантскую картину, посетить лекции об эко-проектах, пройти квест "В поисках зеленого сердца".

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, спорт, mriya resort&spa, зеленый марафон, ялта, новости крыма