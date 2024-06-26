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Сколько в Крыму будет стоить газ с 1 июля
Сколько в Крыму будет стоить газ с 1 июля - РИА Новости Крым, 26.06.2024
Сколько в Крыму будет стоить газ с 1 июля
Плата за природный газ в Крыму вырастет с 1 июля. Об этом сообщает "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T07:43
2024-06-26T07:43
2024-06-26T07:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Плата за природный газ в Крыму вырастет с 1 июля. Об этом сообщает "Крымгазсети".По информации предприятия, несмотря на рост тарифов, цены для населения в Крыму остались одними из самых доступных из всех субъектов Южного федерального округа – 6,36223 рублей за 1 кубометр.Для населения республики действует единый тариф на газ, не зависимости от того, в каких целях используется газ и какие газовые приборы стоят в квартире или частном доме.Если в доме установлен счетчик газа, то его объемы определяются по показаниям прибора учета. При его отсутствии объем потребления газа определяется в соответствии с нормативами его потребления:– 11,3 куб. метра газа на человека в месяц – приготовление пищи,– 16,6 куб. метра газа на человека в месяц – подогрев воды без централизованного горячего водоснабжения при наличии газового водонагревателя горячей воды,– 5,3 куб. метра газа на человека в месяц – подогрев воды без централизованного горячего водоснабжения и без газового водонагревателя,– 10,29 куб. метра газа на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период (7 месяцев) – на отопление жилых помещений.Отдельным категориям граждан, например, многодетным, ветеранам, участникам боевых действий, предоставляется компенсация расходов (льготы) на оплату жилых помещений и коммунальных услуг за счет средств соответствующих бюджетов.На предприятии поясняют, что повышение тарифов осуществляется в пределах установленного правительством РФ индекса изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в размере 9,8% в среднем по субъектам Российской Федерации.Следующее повышение тарифов планируется через год – с 1 июля 2025 года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подорожает "коммуналка" – когда и на сколькоКапремонт и коммунальные услуги в Крыму: как изменятся цены в 2024 годуВ Крыму назвали проблемы подготовки многоквартирных домов к зиме
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крым, газ, новости крыма, крымгазсети, цены и тарифы
Сколько в Крыму будет стоить газ с 1 июля
Тарифы на газ в Крыму с 1 июля повысятся
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Плата за природный газ в Крыму вырастет с 1 июля. Об этом сообщает "Крымгазсети".
"В Республике Крым повышение розничных цен с 1 июля 2024 года на услуги по газоснабжению природным газом населения составит 5,6%", – говорится в сообщении.
По информации предприятия, несмотря на рост тарифов, цены для населения в Крыму остались одними из самых доступных из всех субъектов Южного федерального округа – 6,36223 рублей за 1 кубометр.
Для населения республики действует единый тариф на газ, не зависимости от того, в каких целях используется газ и какие газовые приборы стоят в квартире или частном доме.
Если в доме установлен счетчик газа, то его объемы определяются по показаниям прибора учета. При его отсутствии объем потребления газа определяется в соответствии с нормативами его потребления:
– 11,3 куб. метра газа на человека в месяц – приготовление пищи,
– 16,6 куб. метра газа на человека в месяц – подогрев воды без централизованного горячего водоснабжения при наличии газового водонагревателя горячей воды,
– 5,3 куб. метра газа на человека в месяц – подогрев воды без централизованного горячего водоснабжения и без газового водонагревателя,
– 10,29 куб. метра газа на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период (7 месяцев) – на отопление жилых помещений.
"Чтобы получить размер платы за месяц, необходимо перемножить действующий тариф на газ, величину норматива и количество проживающих (либо квадратных метров площади, если речь идет об отоплении)", – объясняют в "Крымгазсети".
Отдельным категориям граждан, например, многодетным, ветеранам, участникам боевых действий, предоставляется компенсация расходов (льготы) на оплату жилых помещений и коммунальных услуг за счет средств соответствующих бюджетов.
На предприятии поясняют, что повышение тарифов осуществляется в пределах установленного правительством РФ индекса изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в размере 9,8% в среднем по субъектам Российской Федерации.
"Индексация тарифов – традиционная, предусмотренная законом процедура, которая проводится в рамках ежегодной инфляции. Рост тарифов не может превышать инфляцию", – говорится в сообщении "Крымгазсетей".
Следующее повышение тарифов планируется через год – с 1 июля 2025 года.
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