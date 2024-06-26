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Сколько в Крыму будет стоить газ с 1 июля

Сколько в Крыму будет стоить газ с 1 июля - РИА Новости Крым, 26.06.2024

Сколько в Крыму будет стоить газ с 1 июля

Плата за природный газ в Крыму вырастет с 1 июля. Об этом сообщает "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T07:43

2024-06-26T07:43

2024-06-26T07:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Плата за природный газ в Крыму вырастет с 1 июля. Об этом сообщает "Крымгазсети".По информации предприятия, несмотря на рост тарифов, цены для населения в Крыму остались одними из самых доступных из всех субъектов Южного федерального округа – 6,36223 рублей за 1 кубометр.Для населения республики действует единый тариф на газ, не зависимости от того, в каких целях используется газ и какие газовые приборы стоят в квартире или частном доме.Если в доме установлен счетчик газа, то его объемы определяются по показаниям прибора учета. При его отсутствии объем потребления газа определяется в соответствии с нормативами его потребления:– 11,3 куб. метра газа на человека в месяц – приготовление пищи,– 16,6 куб. метра газа на человека в месяц – подогрев воды без централизованного горячего водоснабжения при наличии газового водонагревателя горячей воды,– 5,3 куб. метра газа на человека в месяц – подогрев воды без централизованного горячего водоснабжения и без газового водонагревателя,– 10,29 куб. метра газа на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период (7 месяцев) – на отопление жилых помещений.Отдельным категориям граждан, например, многодетным, ветеранам, участникам боевых действий, предоставляется компенсация расходов (льготы) на оплату жилых помещений и коммунальных услуг за счет средств соответствующих бюджетов.На предприятии поясняют, что повышение тарифов осуществляется в пределах установленного правительством РФ индекса изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в размере 9,8% в среднем по субъектам Российской Федерации.Следующее повышение тарифов планируется через год – с 1 июля 2025 года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подорожает "коммуналка" – когда и на сколькоКапремонт и коммунальные услуги в Крыму: как изменятся цены в 2024 годуВ Крыму назвали проблемы подготовки многоквартирных домов к зиме

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, газ, новости крыма, крымгазсети, цены и тарифы