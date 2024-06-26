https://crimea.ria.ru/20240626/gde-v-sevastopole-ne-budet-sveta-v-sredu-grafik-otklyucheniy-1138353644.html

Где в Севастополе не будет света в среду: график отключений

Где в Севастополе не будет света в среду: график отключений - РИА Новости Крым, 26.06.2024

Где в Севастополе не будет света в среду: график отключений

Временно без электричества в среду останутся несколько районов Севастополя. Об этом сообщает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T08:16

2024-06-26T08:16

2024-06-26T08:16

севастополь

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электричество

электроэнергия

севастопольэнерго

электросети крыма

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Временно без электричества в среду останутся несколько районов Севастополя. Об этом сообщает "Севастопольэнерго"."Подача электроэнергии временно будет прекращена для выполнения неотложных работ", – сообщат предприятие.Подача электроэнергии будет приостановлена:– с 09.00 до 10.30 на ул. Коммунистическая, 50,– с 11.00 до 12.00 на ул. Тараса Шевченко, 12,– с 13.30 до 14.00 в поселке ГРЭС на ул. Яблочкова, 22-30, 13-А, 5-13,– с 11.00 до 15.00 на улицах: Коммунистическая, 98-102, Кочиева, 5, 1, 7, Дунайская, 2-10, 1-25, Жени Дерюгиной, 1-5, Пожарова, 7-9, 26, 26-А, 28-Б, 11, Юдина, 2-10, 3-11, Галины Петровой, 2-А, 2/1, 2-34, 1-А, 21.– 09.00 до 16.00 в селе Верхнесадовое на ул. Гагарина, 20-40, 31-41, 45-47,– с 09.00 до 17.00 на 1-1,5 часа на ул. Кроссовая, 2, 8, 14-16, ул. 1-я Беговая, 12-А, 10-12, 15-А, 19-А, 5, 15, 575, ул. 2-я Беговая, 572-кад, 11-А, кад. 572, 11, пер. Беговой, 10-12, 552-556, 586, 553, 585, пр-д. Беговой, 18, 598, 603, СТ "Дружба", 12,15, Радарное шоссе, 128.Также без электричества в среду будут: ул. Генерала Мельника, 50-А, 62-Б, 64-А, 88-Д, 84-Б, 84-В, 9-А, 665, 1265, ул. Ревякина 101-А, пр-д Пластунский, 92-А, 662-кад, 70-Б, 66, 72, 76, 82, 39, 53, 57-59, 67-69, ул. Пластунская, 169, пр-д Генерала Мельника, 54-А, ул. 2-й Обороны, 122,120-А, 120, 132-136, 146, ул. Предместная, 140, 526, 135.Временно подачу электроэнергии приостановят следующим абонентам: ул. Днепровская, 42-А, 2, 26-30, 36, 42, 122, 334, 608, 3, 11, 15, 21, 31, 35, 47-49, 53, 155, ТСН "Рябинушка", 33/214, 202-А, 42-А, 33/214-А, 30, 199-А, 223-А, 5-А, 203-А, 11, 31, 12, 28-А, 32, 340, 752, 1, 9, 15, 19, 29, 339, 701, 54, 58, 64, 72-74, 63-67, 71, СТ "Статистик-2", 4-8, 14, 18-20, 21, 24-28, 32, 36, 50, 5, 9, 13-19, 25-35, 39, 47, 218, СТ "Вагонник", 30, 64, 82, 1-3, 75.Без света останутся: ул. Разъездная, 6-А, 8-А, 11, ул. Новикова, 82-А, 104-А, 82, 86, 90, 94, 98, 102, ул. Сапунгорская, 20-А, 12/2, 2-20, 1/1, 3, ул. Межгорская, 52, 58-62, 72, 76, 77, 83, 87, 459, ул. Кизиловая, 6-А, 2-10, 7-А, 1-7, ул. Оздоровительная, 8, 612, 29-Б, 15-21, СТ "Горняк", 52-В, 111, ул. Новикова, 32, 39-51, ул. Склонная, 2-4, 3-Б, 1-13, пер. Фонтанный, 4-12, 1-13, ул. Шелковичная, 1770, 2-18.Электричества временно отключат по нескольким адресам в Инкермане: ул. Погорелова, 81/51, 83/186, 83/62, 83/115, 83/107, СТ "Лесная поляна", 66-68, 74, 78, 82, 98, 102, 114, 120, 41, 51, 65-67, 75, 85, 95, 102, 109, 1, 21, СТ "Ветеран", 24-58, 37-77, 72, СТ "Топливник", 104-108, 112-114, 118, 126, 127, 13, 79/125, 105-107, 113, 1, 14, 18, 32-34, 144-146, 79/27, 3-5, 11-13, 29, 33, 145-147, СТ "Медик-2А", 6-12, 18-22, 26, 30-32, 77-33, 1, 5, 11-13, 17, 21-23, 27-31, пер. Трубный, 2-Б, 2-А, 2, 1-3, ул. Карьерная, 38-А, 2-36, 1920, 73/2, 9-В, 9-Б, 79-А, 3-Б, 11-Г, 3-В.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал источник финансирования строительства ЛЭП на Южном берегуНа востоке Крыма отремонтируют старые и построят новые ЛЭПНа Южном берегу Крыма запустили в работу три электроподстанции

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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