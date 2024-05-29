https://crimea.ria.ru/20240529/aksenov-nazval-istochnik-finansirovaniya-stroitelstva-lep-na-yuzhnom-beregu-1137695894.html

Аксенов назвал источник финансирования строительства ЛЭП на Южном берегу

Аксенов назвал источник финансирования строительства ЛЭП на Южном берегу - РИА Новости Крым, 29.05.2024

Аксенов назвал источник финансирования строительства ЛЭП на Южном берегу

Строительство объектов транзитных сетей 110 кВ на Южном берегу Крыма позволит снизить риски в период пиковых нагрузок и обеспечит устойчивый экономический рост... РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T17:22

2024-05-29T17:22

2024-05-29T17:25

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Строительство объектов транзитных сетей 110 кВ на Южном берегу Крыма позволит снизить риски в период пиковых нагрузок и обеспечит устойчивый экономический рост региона. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов по итогам встречи с замминистра энергетики РФ Евгением Грабчаком.Глава республики отметил, что на повестку были вынесены вопросы совместной работы по модернизации топливно-энергетического комплекса региона.Строительство данных объектов позволит снизить риски ограничения электроснабжения в период высоких температур и обеспечит устойчивый экономический рост региона, уточнил он.Внимание также уделили реализации дополнительных мероприятий, направленных на повышение устойчивости объектов ТЭК к внештатным ситуациям и эффективности функционирования газотранспортной системы полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:На востоке Крыма отремонтируют старые и построят новые ЛЭПКрым обновил рекорд потребления электроэнергииНа Южном берегу Крыма запустили в работу три электроподстанции

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2024

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сергей аксенов, лэп, крым, юбк, энергосистема крыма, энергетика, министерство топлива и энергетики рк, новости крыма