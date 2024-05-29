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Аксенов назвал источник финансирования строительства ЛЭП на Южном берегу - РИА Новости Крым, 29.05.2024
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Аксенов назвал источник финансирования строительства ЛЭП на Южном берегу
Аксенов назвал источник финансирования строительства ЛЭП на Южном берегу - РИА Новости Крым, 29.05.2024
Аксенов назвал источник финансирования строительства ЛЭП на Южном берегу
Строительство объектов транзитных сетей 110 кВ на Южном берегу Крыма позволит снизить риски в период пиковых нагрузок и обеспечит устойчивый экономический рост... РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T17:22
2024-05-29T17:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Строительство объектов транзитных сетей 110 кВ на Южном берегу Крыма позволит снизить риски в период пиковых нагрузок и обеспечит устойчивый экономический рост региона. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов по итогам встречи с замминистра энергетики РФ Евгением Грабчаком.Глава республики отметил, что на повестку были вынесены вопросы совместной работы по модернизации топливно-энергетического комплекса региона.Строительство данных объектов позволит снизить риски ограничения электроснабжения в период высоких температур и обеспечит устойчивый экономический рост региона, уточнил он.Внимание также уделили реализации дополнительных мероприятий, направленных на повышение устойчивости объектов ТЭК к внештатным ситуациям и эффективности функционирования газотранспортной системы полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:На востоке Крыма отремонтируют старые и построят новые ЛЭПКрым обновил рекорд потребления электроэнергииНа Южном берегу Крыма запустили в работу три электроподстанции
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сергей аксенов, лэп, крым, юбк, энергосистема крыма, энергетика, министерство топлива и энергетики рк, новости крыма
Аксенов назвал источник финансирования строительства ЛЭП на Южном берегу

Аксенов: строительство ЛЭП на Южном берегу обеспечит устойчивый экономический рост Крыма

17:22 29.05.2024 (обновлено: 17:25 29.05.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Строительство объектов транзитных сетей 110 кВ на Южном берегу Крыма позволит снизить риски в период пиковых нагрузок и обеспечит устойчивый экономический рост региона. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов по итогам встречи с замминистра энергетики РФ Евгением Грабчаком.
Глава республики отметил, что на повестку были вынесены вопросы совместной работы по модернизации топливно-энергетического комплекса региона.

"В частности, согласован план финансирования строительства объектов транзитных сетей 110 кВ на ЮБК, которое будет осуществляться за счет лимитов Госпрограммы и экономии бюджетных средств прошлых лет", – написал в своем Telegram-канале Аксенов.

Строительство данных объектов позволит снизить риски ограничения электроснабжения в период высоких температур и обеспечит устойчивый экономический рост региона, уточнил он.
Внимание также уделили реализации дополнительных мероприятий, направленных на повышение устойчивости объектов ТЭК к внештатным ситуациям и эффективности функционирования газотранспортной системы полуострова.
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