https://crimea.ria.ru/20241013/kak-raspoznat-dipfeyk--sovety-eksperta-1140910320.html

Как распознать дипфейк – советы эксперта

Как распознать дипфейк – советы эксперта - РИА Новости Крым, 13.10.2024

Как распознать дипфейк – советы эксперта

Гарантированной системы, которая позволила бы распознать так называемые дипфейки – сообщения, основанные на синтезе изображения или голоса с помощью... РИА Новости Крым, 13.10.2024

2024-10-13T17:16

2024-10-13T17:16

2024-10-13T17:16

кибербезопасность

радио "спутник в крыму"

интернет

соцсети

дипфейк

совет эксперта

киберпреступность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Гарантированной системы, которая позволила бы распознать так называемые дипфейки – сообщения, основанные на синтезе изображения или голоса с помощью искусственного интеллекта, – не существует. Но знание некоторых нюансов поможет не попасться на крючок мошенников. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт по информационной борьбе Алексей Гладких.Не застрахован даже профессионалПо словам Гладких, дипфейки появились еще несколько лет назад. Тогда студенты Вашингтонского университета впервые заменили лицо, использовав образ президента Барака Обамы, и подделали его искусственную речь.Если раньше на замену одного лица в изображении тратились миллионы долларов, то теперь любой человек может скачать приложение и заменить лицо на видео, отметил он.Более того: вычислительные мощности современных машин позволяют заменять лица и речь в режиме прямого эфира, добавил Гладких.Две важные особенности дипфейка в записиТем не менее не попасться на удочку мошенников поможет знание некоторых нюансов, которые выдают в дипфейке ложную информацию, сказал Гладких. Таких особенностей две.Кроме того, дипфейк, как правило, призывает к каким-то срочным действиям: что-то делать, куда-то идти, переводить деньги и так далее, добавил он.При получении информации, которая вызывает у вас сразу бурю различных эмоций, как правило, негативных, самый правильный путь обезопасить себя – перейти на первоисточник, советует Гладких.В качестве примера он привел дипфейк о визите председателя Совета Федерации в Севастополь, во время которого, согласно ложному сообщению, созданная искусственным интеллектом Валентина Матвиенко сообщила, что Крым – это Украина.Подозрение о том, что это может быть фейк, должно вызывать уже одно то, что источником сенсационной информации является обычный телеграм-канал, отметил он."Лучше доверять официальным СМИ либо официальным аккаунтам представителей власти. Потому что вероятность, что они были взломаны, минимальна, и это единственный проверенный источник информации", – сказал специалист.Как обмануть искусственный интеллект в реальном времениСложнее обстоит дело с дипфейками, которые производятся в режиме реального времени, продолжил эксперт. Например, с аудио- и видеозвонками людям, когда по ту сторону трубки появляются и известные личности, в том числе чиновники, и близкие люди. Технологию сейчас активно взяли на вооружение мошенники с Украины, предупредил Гладких. По его словам, в случае с видео выявить обман проще.В этом случае изображение "дернется", рассыплется, и фейк будет вскрыт.С измененными аудиосообщениями так не получится. Поэтому если вы, слышите знакомый голос, при этом содержание сообщения отвечает ранее перечисленным критериям – не стесняйтесь и перезванивайте, рекомендует специалист.В понедельник, 7 октября, на фоне сообщений о ночных атаках беспилотников ВСУ на Крым и пожаре на нефтебазе в Феодосии, появились фейки о сбоях поставок топлива на полуостров.На минувшей неделе, 2 октября, Минздрав Крыма опроверг информацию о массовом поступлении военных с отравлением в Республиканскую клиническую больницу им. Семашко.В тот же день об очередном фейке, который распространялся от имени главы администрации Симферополя, сообщил руководитель крымской столицы Михаил Афанасьев.В сентябре губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил, что ЦИПсО запускает массовые фейки о событиях в регионе, создавая фальшивые аккаунты официальных севастопольских организаций, среди которых государственные органы правительства города федерального значения и региональное управление МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Угроза захвата заложников в школах – ЦИПсО распространяет новый фейкНовый фейк ЦИПсО: крымчан собирают на митинг в память героев СВОФейк о проникновении в квартиры под предлогом переписи опровергли в МВД

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кибербезопасность, интернет, соцсети, дипфейк, совет эксперта, киберпреступность