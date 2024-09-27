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ЦИПсО запускает массовые фейки в Севастополе - Развожаев
ЦИПсО запускает массовые фейки в Севастополе - Развожаев - РИА Новости Крым, 27.09.2024
ЦИПсО запускает массовые фейки в Севастополе - Развожаев
ЦИПсО запустил ряд фейковых аккаунтов официальных севастопольских организаций и распространяет в низ недостоверную информацию. Об этом сообщил губернатор города РИА Новости Крым, 27.09.2024
2024-09-27T19:37
2024-09-27T19:37
2024-09-27T19:37
фейк
михаил развожаев
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новости крыма
центр информационно-психологических операций (ципсо)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. ЦИПсО запустил ряд фейковых аккаунтов официальных севастопольских организаций и распространяет в низ недостоверную информацию. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор подчеркнул, что целью врага является паника среди населения, и в очередной раз призвал горожан доверять только официальной информации.В сети распространяют очередные фейки о проведении митинга в Симферополе в честь погибших на СВО, накануне их опроверг советник главы Крыма Олег Крючков.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в больнице Евпатории из-за перебоев с электричеством – фейкВ Ялте предупредили о фейке про сбор средств в связи с "ЧС"Угроза захвата заложников в школах – ЦИПсО распространяет новый фейк
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фейк, михаил развожаев, севастополь, крым, новости крыма, центр информационно-психологических операций (ципсо)
ЦИПсО запускает массовые фейки в Севастополе - Развожаев
Развожаев развеял новые фейки ЦИПсО