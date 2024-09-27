Рейтинг@Mail.ru
ЦИПсО запускает массовые фейки в Севастополе - Развожаев - РИА Новости Крым, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240927/tsipso-zapuskaet-massovye-feyki-v-sevastopole---razvozhaev-1140694620.html
ЦИПсО запускает массовые фейки в Севастополе - Развожаев
ЦИПсО запускает массовые фейки в Севастополе - Развожаев - РИА Новости Крым, 27.09.2024
ЦИПсО запускает массовые фейки в Севастополе - Развожаев
ЦИПсО запустил ряд фейковых аккаунтов официальных севастопольских организаций и распространяет в низ недостоверную информацию. Об этом сообщил губернатор города РИА Новости Крым, 27.09.2024
2024-09-27T19:37
2024-09-27T19:37
фейк
михаил развожаев
севастополь
крым
новости крыма
центр информационно-психологических операций (ципсо)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0a/1135535435_0:65:1051:656_1920x0_80_0_0_27a9fd8003bb36858044a22af8430055.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. ЦИПсО запустил ряд фейковых аккаунтов официальных севастопольских организаций и распространяет в низ недостоверную информацию. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор подчеркнул, что целью врага является паника среди населения, и в очередной раз призвал горожан доверять только официальной информации.В сети распространяют очередные фейки о проведении митинга в Симферополе в честь погибших на СВО, накануне их опроверг советник главы Крыма Олег Крючков.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в больнице Евпатории из-за перебоев с электричеством – фейкВ Ялте предупредили о фейке про сбор средств в связи с "ЧС"Угроза захвата заложников в школах – ЦИПсО распространяет новый фейк
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0a/1135535435_46:0:1006:720_1920x0_80_0_0_27aa2c2bbff6f5ecde20cbe8a25e4413.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фейк, михаил развожаев, севастополь, крым, новости крыма, центр информационно-психологических операций (ципсо)
ЦИПсО запускает массовые фейки в Севастополе - Развожаев

Развожаев развеял новые фейки ЦИПсО

19:37 27.09.2024
 
Фейк
Фейк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. ЦИПсО запустил ряд фейковых аккаунтов официальных севастопольских организаций и распространяет в низ недостоверную информацию. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Основной удар пришелся на государственные органы правительства Севастополя, регионального управления МЧС. Также был запущен фейк о том, якобы в одной из школ стало плохо девочке. Специально подчеркивается, что девочка — дочь участника СВО", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что целью врага является паника среди населения, и в очередной раз призвал горожан доверять только официальной информации.

"Мой реальный и единственный аккаунт в ТГ - @razvozhaev. В ВК моя страница имеет верификацию — синюю галочку, и вы всегда можете убедиться, что страница принадлежит мне. Никаких резервных аккаунтов я не создавал и создавать не буду", - заявил губернатор.

В сети распространяют очередные фейки о проведении митинга в Симферополе в честь погибших на СВО, накануне их опроверг советник главы Крыма Олег Крючков.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ЧП в больнице Евпатории из-за перебоев с электричеством – фейк
В Ялте предупредили о фейке про сбор средств в связи с "ЧС"
Угроза захвата заложников в школах – ЦИПсО распространяет новый фейк
 
ФейкМихаил РазвожаевСевастопольКрымНовости КрымаЦентр информационно-психологических операций (ЦИПсО)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:40Число жертв снова выросло - новые данные по ситуации в Махачкале
20:16Смертельная авария в Крыму: грузовик сбил велосипедиста
19:56ЧП в Махачкале - число пострадавших продолжает расти
19:37ЦИПсО запускает массовые фейки в Севастополе - Развожаев
19:14Нетипичная осень: прогноз погоды в Крыму на выходные
18:58Число погибших растет - подробности взрыва на АЗС в Махачкале от МЧС
18:41Мощный взрыв на АЗС прогремел в Махачкале - есть жертвы
18:32"Баба-Яга" и FPV со свастикой: в Крыму показали трофейное оружие ВСУ
18:20В Судаке иномарка сбила 12-летнего ребенка
18:02Названо серьезное западное "оружие" против России на Украине
17:32Под Керчью начали подъем останков бойцов на воинском захоронении
17:10Два года за шутку с пистолетом грозит жителю Кубани
16:52Чем грозит Финляндии размещение базы НАТО у границ с Россией
16:25Умерла звезда фильмов о Гарри Поттере Мэгги Смит
16:04В Евпатории выбрали председателя городского совета
15:53Восемь лет за хранение оружия: в Феодосии задержали местного жителя
15:15В Курской области за сутки ликвидированы свыше 300 боевиков ВСУ
15:02В Ливадии открыли памятник императрице Марии Александровне
14:47Ситуация в Курской области: ВСУ за неделю потеряли более 3 тысяч боевиков
14:27ВСУ 11 раз за сутки пытались прорвать границу России на бронемашинах
Лента новостейМолния