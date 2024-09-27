https://crimea.ria.ru/20240927/tsipso-zapuskaet-massovye-feyki-v-sevastopole---razvozhaev-1140694620.html

ЦИПсО запускает массовые фейки в Севастополе - Развожаев

ЦИПсО запускает массовые фейки в Севастополе - Развожаев - РИА Новости Крым, 27.09.2024

ЦИПсО запускает массовые фейки в Севастополе - Развожаев

ЦИПсО запустил ряд фейковых аккаунтов официальных севастопольских организаций и распространяет в низ недостоверную информацию. Об этом сообщил губернатор города РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T19:37

2024-09-27T19:37

2024-09-27T19:37

фейк

михаил развожаев

севастополь

крым

новости крыма

центр информационно-психологических операций (ципсо)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. ЦИПсО запустил ряд фейковых аккаунтов официальных севастопольских организаций и распространяет в низ недостоверную информацию. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор подчеркнул, что целью врага является паника среди населения, и в очередной раз призвал горожан доверять только официальной информации.В сети распространяют очередные фейки о проведении митинга в Симферополе в честь погибших на СВО, накануне их опроверг советник главы Крыма Олег Крючков.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в больнице Евпатории из-за перебоев с электричеством – фейкВ Ялте предупредили о фейке про сбор средств в связи с "ЧС"Угроза захвата заложников в школах – ЦИПсО распространяет новый фейк

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фейк, михаил развожаев, севастополь, крым, новости крыма, центр информационно-психологических операций (ципсо)