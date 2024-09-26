https://crimea.ria.ru/20240926/novyy-feyk-tsipso-krymchan-sobirayut-na-miting-v-pamyat-geroev-svo-1140660664.html

Новый фейк ЦИПсО: крымчан собирают на митинг в память героев СВО

Новый фейк ЦИПсО: крымчан собирают на митинг в память героев СВО - РИА Новости Крым, 26.09.2024

Новый фейк ЦИПсО: крымчан собирают на митинг в память героев СВО

В сети распространяют очередные фейки о проведении митинга в Симферополе в честь погибших на СВО, их опроверг советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости Крым, 26.09.2024

2024-09-26T22:12

2024-09-26T22:12

2024-09-26T22:25

фейк

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

всу (вооруженные силы украины)

центр информационно-психологических операций (ципсо)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В сети распространяют очередные фейки о проведении митинга в Симферополе в честь погибших на СВО, их опроверг советник главы Крыма Олег Крючков.В Telegram-каналах появилось видео, в котром якобы глава Крыма Сергей Аксенов приглашает крымчан на митинг в Симферополе.По словам советника главы республики, враг использует нейросеть и предлагает публикации через чаты администраторов телеграм-каналов.Днем в сети также распространили фейк о чрезвычайном происшествии из-за сбоев с электричеством в городской больнице Евпатории, сообщали в минздраве Крыма.В министерстве отметили, что электроснабжение в лечебном учреждении стабильное. Кроме того, в больнице есть резервные источники питания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте предупредили о фейке про сбор средств в связи с "ЧС"Ограничение работы больницы в Белогорске – новый фейкРазвожаев предупредил об очередном фейке ЦИПсО

https://crimea.ria.ru/20240923/evpatoriya-zakryta-dlya-transporta--vlasti-kryma-oprovergli-novyy-feyk-1140561563.html

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фейк, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), всу (вооруженные силы украины), центр информационно-психологических операций (ципсо), украина, информация, крым, новости крыма