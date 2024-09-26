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Новый фейк ЦИПсО: крымчан собирают на митинг в память героев СВО - РИА Новости Крым, 26.09.2024
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Новый фейк ЦИПсО: крымчан собирают на митинг в память героев СВО
Новый фейк ЦИПсО: крымчан собирают на митинг в память героев СВО - РИА Новости Крым, 26.09.2024
Новый фейк ЦИПсО: крымчан собирают на митинг в память героев СВО
В сети распространяют очередные фейки о проведении митинга в Симферополе в честь погибших на СВО, их опроверг советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости Крым, 26.09.2024
2024-09-26T22:12
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фейк
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В сети распространяют очередные фейки о проведении митинга в Симферополе в честь погибших на СВО, их опроверг советник главы Крыма Олег Крючков.В Telegram-каналах появилось видео, в котром якобы глава Крыма Сергей Аксенов приглашает крымчан на митинг в Симферополе.По словам советника главы республики, враг использует нейросеть и предлагает публикации через чаты администраторов телеграм-каналов.Днем в сети также распространили фейк о чрезвычайном происшествии из-за сбоев с электричеством в городской больнице Евпатории, сообщали в минздраве Крыма.В министерстве отметили, что электроснабжение в лечебном учреждении стабильное. Кроме того, в больнице есть резервные источники питания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте предупредили о фейке про сбор средств в связи с "ЧС"Ограничение работы больницы в Белогорске – новый фейкРазвожаев предупредил об очередном фейке ЦИПсО
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фейк, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), всу (вооруженные силы украины), центр информационно-психологических операций (ципсо), украина, информация, крым, новости крыма
Новый фейк ЦИПсО: крымчан собирают на митинг в память героев СВО

В Крыму появился новый фейк о проведении митинга в память бойцов СВО в Симферополе

22:12 26.09.2024 (обновлено: 22:25 26.09.2024)
 
Фейк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В сети распространяют очередные фейки о проведении митинга в Симферополе в честь погибших на СВО, их опроверг советник главы Крыма Олег Крючков.
В Telegram-каналах появилось видео, в котром якобы глава Крыма Сергей Аксенов приглашает крымчан на митинг в Симферополе.
"Никакие митинги в Крыму проводиться не будут. Это – ложь! Наших героев мы чествуем ежедневно. Все массовые памятные мероприятия проведем после нашей Победы", – написал Крючков в своем Telegram-канале.
По словам советника главы республики, враг использует нейросеть и предлагает публикации через чаты администраторов телеграм-каналов.

"Доверяйте только официальной информации. Помните, что враг не гнушается использовать любые, иногда кощунственные методы информационной войны", - написал Крючков.

Днем в сети также распространили фейк о чрезвычайном происшествии из-за сбоев с электричеством в городской больнице Евпатории, сообщали в минздраве Крыма.
В министерстве отметили, что электроснабжение в лечебном учреждении стабильное. Кроме того, в больнице есть резервные источники питания.
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