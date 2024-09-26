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ЧП в больнице Евпатории из-за перебоев с электричеством – фейк - РИА Новости Крым, 26.09.2024
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ЧП в больнице Евпатории из-за перебоев с электричеством – фейк
ЧП в больнице Евпатории из-за перебоев с электричеством – фейк - РИА Новости Крым, 26.09.2024
ЧП в больнице Евпатории из-за перебоев с электричеством – фейк
В городской больнице Евпатории обеспечено стабильное энергоснабжение, данные о чрезвычайном происшествии из-за сбоев с электричеством – новый фейк. Об этом... РИА Новости Крым, 26.09.2024
2024-09-26T14:02
2024-09-26T14:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В городской больнице Евпатории обеспечено стабильное энергоснабжение, данные о чрезвычайном происшествии из-за сбоев с электричеством – новый фейк. Об этом заявили в минздраве Крыма."В социальных сетях распространяется фейковая информация о перебоях с энергоснабжением в Евпаторийской городской больнице. В том числе, мошенники ведут сбор средств", - говорится в сообщении.В министерстве отметили, что электроснабжение в лечебном учреждении стабильное. Кроме того, в больнице есть резервные источники питания.Жителей и гостей Крыма просят доверять только официальным источникам информации.Ранее в социальных сетях распространяли информацию о якобы закрытии Евпатории для транспорта из-за украинских диверсионных групп. Она тоже оказалась ложной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте предупредили о фейке про сбор средств в связи с "ЧС"Ограничение работы больницы в Белогорске – новый фейкРазвожаев предупредил об очередном фейке ЦИПсО
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РИА Новости Крым
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крым, евпатория, минздрав крыма, фейк, цифровая безопасность, здравоохранение в крыму и севастополе, энергосистема крыма, общество, новости крыма
ЧП в больнице Евпатории из-за перебоев с электричеством – фейк

Данные о ЧП в больнице Евпатории из-за перебоев со светом в минздраве назвали новым фейком

14:02 26.09.2024
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымГородская больница Евпатории
Городская больница Евпатории
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В городской больнице Евпатории обеспечено стабильное энергоснабжение, данные о чрезвычайном происшествии из-за сбоев с электричеством – новый фейк. Об этом заявили в минздраве Крыма.
"В социальных сетях распространяется фейковая информация о перебоях с энергоснабжением в Евпаторийской городской больнице. В том числе, мошенники ведут сбор средств", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что электроснабжение в лечебном учреждении стабильное. Кроме того, в больнице есть резервные источники питания.
"Информация о том, что "в больнице произошло ЧП со светом и пострадал ребенок" не соответствует действительности. Медицинская организация работает в штатном режиме", - уточнили в минздраве.
Жителей и гостей Крыма просят доверять только официальным источникам информации.
Ранее в социальных сетях распространяли информацию о якобы закрытии Евпатории для транспорта из-за украинских диверсионных групп. Она тоже оказалась ложной.
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