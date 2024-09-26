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ЧП в больнице Евпатории из-за перебоев с электричеством – фейк
ЧП в больнице Евпатории из-за перебоев с электричеством – фейк - РИА Новости Крым, 26.09.2024
ЧП в больнице Евпатории из-за перебоев с электричеством – фейк
В городской больнице Евпатории обеспечено стабильное энергоснабжение, данные о чрезвычайном происшествии из-за сбоев с электричеством – новый фейк. Об этом... РИА Новости Крым, 26.09.2024
2024-09-26T14:02
2024-09-26T14:02
2024-09-26T14:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В городской больнице Евпатории обеспечено стабильное энергоснабжение, данные о чрезвычайном происшествии из-за сбоев с электричеством – новый фейк. Об этом заявили в минздраве Крыма."В социальных сетях распространяется фейковая информация о перебоях с энергоснабжением в Евпаторийской городской больнице. В том числе, мошенники ведут сбор средств", - говорится в сообщении.В министерстве отметили, что электроснабжение в лечебном учреждении стабильное. Кроме того, в больнице есть резервные источники питания.Жителей и гостей Крыма просят доверять только официальным источникам информации.Ранее в социальных сетях распространяли информацию о якобы закрытии Евпатории для транспорта из-за украинских диверсионных групп. Она тоже оказалась ложной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте предупредили о фейке про сбор средств в связи с "ЧС"Ограничение работы больницы в Белогорске – новый фейкРазвожаев предупредил об очередном фейке ЦИПсО
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ЧП в больнице Евпатории из-за перебоев с электричеством – фейк
Данные о ЧП в больнице Евпатории из-за перебоев со светом в минздраве назвали новым фейком