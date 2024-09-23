https://crimea.ria.ru/20240923/evpatoriya-zakryta-dlya-transporta--vlasti-kryma-oprovergli-novyy-feyk-1140561563.html
Евпатория закрыта для транспорта – власти Крыма опровергли новый фейк
Евпатория закрыта для транспорта – власти Крыма опровергли новый фейк - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Евпатория закрыта для транспорта – власти Крыма опровергли новый фейк
Распространяемая информация о якобы закрытии Евпатории для транспорта из-за украинских ДРГ является фейком. Об этом сообщил советник главы республики Олег... РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T22:03
2024-09-23T22:03
2024-09-23T22:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Распространяемая информация о якобы закрытии Евпатории для транспорта из-за украинских ДРГ является фейком. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.В начале сентября враг распространял фейк о выборах в Крыму. А месяцем ранее власти Крыма опровергли ложную информацию украинских СМИ о планируемом ракетном ударе ВСУ. В соцсетях неоднократно появлялась информация якобы о подготовке ВСУ ударов по Крыму. Так, в июле появились сообщения от лица главы Крыма Сергея Аксенова о якобы готовящемся массированном ракетном ударе по полуострову в День ВМФ. Тогда власти региона также разъяснили, что это фейк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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евпатория, новости крыма, крым, фейк, олег крючков, транспорт, центр информационно-психологических операций (ципсо)
Евпатория закрыта для транспорта – власти Крыма опровергли новый фейк
Новый фейк о закрытии Евпатории для транспорта распространяет ЦИПсО
22:03 23.09.2024 (обновлено: 22:08 23.09.2024)