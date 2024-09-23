https://crimea.ria.ru/20240923/evpatoriya-zakryta-dlya-transporta--vlasti-kryma-oprovergli-novyy-feyk-1140561563.html

Евпатория закрыта для транспорта – власти Крыма опровергли новый фейк

Евпатория закрыта для транспорта – власти Крыма опровергли новый фейк - РИА Новости Крым, 23.09.2024

Евпатория закрыта для транспорта – власти Крыма опровергли новый фейк

Распространяемая информация о якобы закрытии Евпатории для транспорта из-за украинских ДРГ является фейком. Об этом сообщил советник главы республики Олег... РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T22:03

2024-09-23T22:03

2024-09-23T22:08

евпатория

новости крыма

крым

фейк

олег крючков

транспорт

центр информационно-психологических операций (ципсо)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/17/1140561667_0:478:847:954_1920x0_80_0_0_3fea9a9137bfa98e3c19ac15bdd30ab3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Распространяемая информация о якобы закрытии Евпатории для транспорта из-за украинских ДРГ является фейком. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.В начале сентября враг распространял фейк о выборах в Крыму. А месяцем ранее власти Крыма опровергли ложную информацию украинских СМИ о планируемом ракетном ударе ВСУ. В соцсетях неоднократно появлялась информация якобы о подготовке ВСУ ударов по Крыму. Так, в июле появились сообщения от лица главы Крыма Сергея Аксенова о якобы готовящемся массированном ракетном ударе по полуострову в День ВМФ. Тогда власти региона также разъяснили, что это фейк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240913/feyki-o-vyborakh--kak-krym-spravlyalsya-s-atakami-tsipso-1140333023.html

евпатория

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, новости крыма, крым, фейк, олег крючков, транспорт, центр информационно-психологических операций (ципсо)