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Евпатория закрыта для транспорта – власти Крыма опровергли новый фейк - РИА Новости Крым, 23.09.2024
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Евпатория закрыта для транспорта – власти Крыма опровергли новый фейк
Евпатория закрыта для транспорта – власти Крыма опровергли новый фейк - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Евпатория закрыта для транспорта – власти Крыма опровергли новый фейк
Распространяемая информация о якобы закрытии Евпатории для транспорта из-за украинских ДРГ является фейком. Об этом сообщил советник главы республики Олег... РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T22:03
2024-09-23T22:08
евпатория
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фейк
олег крючков
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Распространяемая информация о якобы закрытии Евпатории для транспорта из-за украинских ДРГ является фейком. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.В начале сентября враг распространял фейк о выборах в Крыму. А месяцем ранее власти Крыма опровергли ложную информацию украинских СМИ о планируемом ракетном ударе ВСУ. В соцсетях неоднократно появлялась информация якобы о подготовке ВСУ ударов по Крыму. Так, в июле появились сообщения от лица главы Крыма Сергея Аксенова о якобы готовящемся массированном ракетном ударе по полуострову в День ВМФ. Тогда власти региона также разъяснили, что это фейк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20240913/feyki-o-vyborakh--kak-krym-spravlyalsya-s-atakami-tsipso-1140333023.html
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евпатория, новости крыма, крым, фейк, олег крючков, транспорт, центр информационно-психологических операций (ципсо)
Евпатория закрыта для транспорта – власти Крыма опровергли новый фейк

Новый фейк о закрытии Евпатории для транспорта распространяет ЦИПсО

22:03 23.09.2024 (обновлено: 22:08 23.09.2024)
 
© Telegram Олега КрючковаНовый фейк о закрытии Евпатории для транспорта распространяет ЦИПсО
Новый фейк о закрытии Евпатории для транспорта распространяет ЦИПсО
© Telegram Олега Крючкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Распространяемая информация о якобы закрытии Евпатории для транспорта из-за украинских ДРГ является фейком. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.

"Снова вражеский вброс. Никакие перекрытия не планируются. Доверяйте только официальной информации", – написал он в своем Telegram-канале.

В начале сентября враг распространял фейк о выборах в Крыму. А месяцем ранее власти Крыма опровергли ложную информацию украинских СМИ о планируемом ракетном ударе ВСУ. В соцсетях неоднократно появлялась информация якобы о подготовке ВСУ ударов по Крыму. Так, в июле появились сообщения от лица главы Крыма Сергея Аксенова о якобы готовящемся массированном ракетном ударе по полуострову в День ВМФ. Тогда власти региона также разъяснили, что это фейк.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Фейки о выборах – как Крым справлялся с атаками ЦИПсО
 
ЕвпаторияНовости КрымаКрымФейкОлег КрючковТранспортЦентр информационно-психологических операций (ЦИПсО)
 
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Заголовок открываемого материала
22:43Главные новости Крыма: 23 сентября
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22:03Евпатория закрыта для транспорта – власти Крыма опровергли новый фейк
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