https://crimea.ria.ru/20241002/novyy-feyk-v-simferopole--gorozhanam-pishut-ot-imeni-mera-1140804639.html

Новый фейк в Симферополе – горожанам пишут от имени мэра

Новый фейк в Симферополе – горожанам пишут от имени мэра - РИА Новости Крым, 02.10.2024

Новый фейк в Симферополе – горожанам пишут от имени мэра

Жители Симферополя стали получать мошенническую рассылку якобы от имени главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева, написал сам мэр в своем... РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T15:55

2024-10-02T15:55

2024-10-02T15:57

фейк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Жители Симферополя стали получать мошенническую рассылку якобы от имени главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева, написал сам мэр в своем Telegram-канале.Далее, по словам мэра, мошенники звонят под видом этих "кураторов", чтобы получить доступ к банковским картам своих жертв. Для убедительности аферисты используют в профиле фотографию мэра."Будьте внимательны. Ни в коем случае никому не сообщайте данные от ваших банковских счетов и карт, а подозрительные аккаунты блокируйте", – рекомендовал Афанасьев симферопольцам.ЦИПсО ранее запустил ряд фейковых аккаунтов официальных севастопольских организаций и распространяет в них недостоверную информацию, сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов предупредил о распространении фейков киевскими властямиНовый фейк ЦИПсО: крымчан собирают на митинг в память героев СВОЧП в больнице Евпатории из-за перебоев с электричеством – фейк

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фейк, новости крыма, симферополь, михаил афанасьев, соцсети, мессенджеры, киберпреступность