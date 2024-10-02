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Новый фейк в Симферополе – горожанам пишут от имени мэра
Новый фейк в Симферополе – горожанам пишут от имени мэра - РИА Новости Крым, 02.10.2024
Новый фейк в Симферополе – горожанам пишут от имени мэра
Жители Симферополя стали получать мошенническую рассылку якобы от имени главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева, написал сам мэр в своем... РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T15:55
2024-10-02T15:55
2024-10-02T15:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Жители Симферополя стали получать мошенническую рассылку якобы от имени главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева, написал сам мэр в своем Telegram-канале.Далее, по словам мэра, мошенники звонят под видом этих "кураторов", чтобы получить доступ к банковским картам своих жертв. Для убедительности аферисты используют в профиле фотографию мэра."Будьте внимательны. Ни в коем случае никому не сообщайте данные от ваших банковских счетов и карт, а подозрительные аккаунты блокируйте", – рекомендовал Афанасьев симферопольцам.ЦИПсО ранее запустил ряд фейковых аккаунтов официальных севастопольских организаций и распространяет в них недостоверную информацию, сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов предупредил о распространении фейков киевскими властямиНовый фейк ЦИПсО: крымчан собирают на митинг в память героев СВОЧП в больнице Евпатории из-за перебоев с электричеством – фейк
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фейк, новости крыма, симферополь, михаил афанасьев, соцсети, мессенджеры, киберпреступность
Новый фейк в Симферополе – горожанам пишут от имени мэра
Мэр Симферополя развеял новый фейк
15:55 02.10.2024 (обновлено: 15:57 02.10.2024)