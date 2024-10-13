https://crimea.ria.ru/20241013/legendy-kryma-devichya-bashnya-v-sudake-1141054509.html

Легенды Крыма: Девичья башня в Судаке

Легенды Крыма: Девичья башня в Судаке - РИА Новости Крым, 13.10.2024

Легенды Крыма: Девичья башня в Судаке

Башню Кыз-Куле, которая входит в архитектурный ансамбль Генуэзской крепости в Судаке, еще называют Дозорной и Девичьей. С ней связана одна из самых романтичных... РИА Новости Крым, 13.10.2024

2024-10-13T18:10

2024-10-13T18:10

2024-10-13T18:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Башню Кыз-Куле, которая входит в архитектурный ансамбль Генуэзской крепости в Судаке, еще называют Дозорной и Девичьей. С ней связана одна из самых романтичных легенд Крыма: по преданию, с этой башни бросилась в море дочь архонта – местного правителя.Генуэзская крепость на Крепостной горе была построена между 1371 и 1469 годами. Ее возвели на месте другой крепости, которая, согласно некоторым источникам, существовала здесь с I века нашей эры. Площадь архитектурных сооружений крепости – почти 30 гектаров.Фортификационный комплекс включает внешнюю и внутреннюю линию обороны. Первая линия окружает северные склоны горы от Безымянной до Угловой башни. Ее крепостная стена включала 14 сторожевых башен.Внутренняя линия обороны (цитадель) состоит из четырех башен, соединенных одной стеной, Консульского замка и Девичьей башни, которая расположена в стороне, на самой вершине Крепостной горы.По преданию, архонт хотел выдать свою дочь замуж за богатого и знатного полководца царя Митридата по имени Диофант. Но сердце девушки принадлежало другому – простому пастуху. И тогда архонт отправил этого пастуха в Грецию якобы с важным поручением, но на самом деле он хотел извести простолюдина.Он сказал дочери, что ее возлюбленного следует испытать. Если в дальнем путешествии он не изменит своей любимой, то на мачте парусника по возвращении будет вывешен белый флаг. Но в пути по приказу правителя члены команды убили молодого пастуха и выбросили его тело за борт. А прекрасная девушка, не увидев на мачте белого флага, от печали бросилась с Крепостной горы в море.Более подробно эту легенду и интересные факты о Генуэзской крепости РИА Новости Крым рассказали для вас в инфографике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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