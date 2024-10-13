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Крымский мост: обстановка к вечеру воскресенья - РИА Новости Крым, 13.10.2024
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Крымский мост: обстановка к вечеру воскресенья
Крымский мост: обстановка к вечеру воскресенья - РИА Новости Крым, 13.10.2024
Крымский мост: обстановка к вечеру воскресенья
К вечеру воскресенья в очереди перед въездом на Крымский мост проезда ждут 280 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 13.10.2024
2024-10-13T20:30
2024-10-13T20:30
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. К вечеру воскресенья в очереди перед въездом на Крымский мост проезда ждут 280 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь у транспортного перехода начала скапливаться с обеда воскресенья со стороны Керчи. По состоянию на 15:00 проезда ждали 260 авто, со стороны Тамани проезд был свободен.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Керченский мост – стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост: обстановка к вечеру воскресенья

Перед Крымским мостом проезда ждут 280 авто с обеих сторон

20:30 13.10.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. К вечеру воскресенья в очереди перед въездом на Крымский мост проезда ждут 280 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 20:00 в очереди со стороны Тамани находится 215 транспортных средств. Ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи находится 65 транспортных средств", – сказано в сообщении.

Очередь у транспортного перехода начала скапливаться с обеда воскресенья со стороны Керчи. По состоянию на 15:00 проезда ждали 260 авто, со стороны Тамани проезд был свободен.
Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Керченский мост – стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
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