https://crimea.ria.ru/20241013/krymskiy-most-obstanovka-k-vecheru-voskresenya-1141060098.html

Крымский мост: обстановка к вечеру воскресенья

Крымский мост: обстановка к вечеру воскресенья - РИА Новости Крым, 13.10.2024

Крымский мост: обстановка к вечеру воскресенья

К вечеру воскресенья в очереди перед въездом на Крымский мост проезда ждут 280 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 13.10.2024

2024-10-13T20:30

2024-10-13T20:30

2024-10-13T20:30

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

транспорт

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. К вечеру воскресенья в очереди перед въездом на Крымский мост проезда ждут 280 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь у транспортного перехода начала скапливаться с обеда воскресенья со стороны Керчи. По состоянию на 15:00 проезда ждали 260 авто, со стороны Тамани проезд был свободен.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Керченский мост – стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край