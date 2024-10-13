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Крымский мост: обстановка к вечеру воскресенья
Крымский мост: обстановка к вечеру воскресенья - РИА Новости Крым, 13.10.2024
Крымский мост: обстановка к вечеру воскресенья
К вечеру воскресенья в очереди перед въездом на Крымский мост проезда ждут 280 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 13.10.2024
2024-10-13T20:30
2024-10-13T20:30
2024-10-13T20:30
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. К вечеру воскресенья в очереди перед въездом на Крымский мост проезда ждут 280 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь у транспортного перехода начала скапливаться с обеда воскресенья со стороны Керчи. По состоянию на 15:00 проезда ждали 260 авто, со стороны Тамани проезд был свободен.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Керченский мост – стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост: обстановка к вечеру воскресенья
Перед Крымским мостом проезда ждут 280 авто с обеих сторон