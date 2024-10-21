https://crimea.ria.ru/20241021/v-alushte-nachalsya-otopitelnyy-sezon--teplo-pridet-v-doma-vo-vtornik-1141248937.html

В Алуште начался отопительный сезон – тепло придет в дома во вторник

В Алуште начался отопительный сезон – тепло придет в дома во вторник - РИА Новости Крым, 21.10.2024

В Алуште начался отопительный сезон – тепло придет в дома во вторник

Все котельные Алушты запущены, сейчас идет процесс заполнения системы. Тепло появится во всех домах жителей уже к утру вторника. Об этом сообщил директор... РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T19:41

2024-10-21T19:41

2024-10-21T19:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Все котельные Алушты запущены, сейчас идет процесс заполнения системы. Тепло появится во всех домах жителей уже к утру вторника. Об этом сообщил директор филиала "Южнобережный" государственного унитарного предприятия "Крымтеплокоммунэнерго" Геннадий Сердюков.По его словам, последние котельные были включены вечером в понедельник. Отопительный сезон в Симферополе начался на прошлой неделе. Глава администрации города Михаил Афанасьев сообщил, что тепло в жилые дома начнет поступать постепенно, и подача займет некоторое время.Замглавы администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что с пятницы отопление включили в учреждениях социально-культурной сферы и здравоохранения. В дома горожан тепло пришло в понедельник.В Бахчисарае отопительный сезон начнется 23 октября. При этом в соцобъектах начали топить на прошлой неделе.В Севастополе тепло запустили в социальные объекты на выходных, и обещают до 25 октября пустить его в дома.В Феодосии объекты здравоохранения подключили к отоплению 18 октября. В жилые дома тепло придет с 21 октября.В Судаке отопительный сезон начнется 24 октября. Первыми тепло получат социальные объекты. Об этом сообщили в администрации города.В жилые дома Джанкоя отопление начали подавать 21 октября, но процесс займет некоторое время. В Джанкойском районе Крыма отопление появится у жителей 27 октября. При этом здания здравоохранения, культуры, образования, спорта и другие учреждения будут протапливаться с 18:00 до 08:00 с 22 октября.В Керчи отопительный сезон начнется во вторник, 22 октября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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