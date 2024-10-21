В Алуште начался отопительный сезон – тепло придет в дома во вторник
Тепло в дома жителей Алушты придет во вторник
© Администрация ЕвпаторииКотельная
© Администрация Евпатории
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Все котельные Алушты запущены, сейчас идет процесс заполнения системы. Тепло появится во всех домах жителей уже к утру вторника. Об этом сообщил директор филиала "Южнобережный" государственного унитарного предприятия "Крымтеплокоммунэнерго" Геннадий Сердюков.
По его словам, последние котельные были включены вечером в понедельник.
"Фактически котельные в основном все запущены. Последние большие котельные по адресам Лесная, 1; Заречная, 43 и Виноградная 4а включены. Сейчас идет расход теплоносителя и сразу подогреть всю систему нет возможности, потому что идет оборот движения теплоносителя через каждую батарею, через каждый дом. Запуск произведен и, думаю, завтра уже во всех квартирах появится тепло", - сказал он в видео, опубликованном в Тelegram-канале главы администрации Алушты Галины Огневой.
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