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В Алуште начался отопительный сезон – тепло придет в дома во вторник - РИА Новости Крым, 21.10.2024
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В Алуште начался отопительный сезон – тепло придет в дома во вторник
В Алуште начался отопительный сезон – тепло придет в дома во вторник - РИА Новости Крым, 21.10.2024
В Алуште начался отопительный сезон – тепло придет в дома во вторник
Все котельные Алушты запущены, сейчас идет процесс заполнения системы. Тепло появится во всех домах жителей уже к утру вторника. Об этом сообщил директор... РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T19:41
2024-10-21T19:41
крым
алушта
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общество
галина огнева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Все котельные Алушты запущены, сейчас идет процесс заполнения системы. Тепло появится во всех домах жителей уже к утру вторника. Об этом сообщил директор филиала "Южнобережный" государственного унитарного предприятия "Крымтеплокоммунэнерго" Геннадий Сердюков.По его словам, последние котельные были включены вечером в понедельник. Отопительный сезон в Симферополе начался на прошлой неделе. Глава администрации города Михаил Афанасьев сообщил, что тепло в жилые дома начнет поступать постепенно, и подача займет некоторое время.Замглавы администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что с пятницы отопление включили в учреждениях социально-культурной сферы и здравоохранения. В дома горожан тепло пришло в понедельник.В Бахчисарае отопительный сезон начнется 23 октября. При этом в соцобъектах начали топить на прошлой неделе.В Севастополе тепло запустили в социальные объекты на выходных, и обещают до 25 октября пустить его в дома.В Феодосии объекты здравоохранения подключили к отоплению 18 октября. В жилые дома тепло придет с 21 октября.В Судаке отопительный сезон начнется 24 октября. Первыми тепло получат социальные объекты. Об этом сообщили в администрации города.В жилые дома Джанкоя отопление начали подавать 21 октября, но процесс займет некоторое время. В Джанкойском районе Крыма отопление появится у жителей 27 октября. При этом здания здравоохранения, культуры, образования, спорта и другие учреждения будут протапливаться с 18:00 до 08:00 с 22 октября.В Керчи отопительный сезон начнется во вторник, 22 октября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, алушта, отопительный сезон в крыму, отопительный сезон, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, галина огнева, крымтеплокоммунэнерго
В Алуште начался отопительный сезон – тепло придет в дома во вторник

Тепло в дома жителей Алушты придет во вторник

19:41 21.10.2024
 
© Администрация ЕвпаторииКотельная
Котельная
© Администрация Евпатории
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Все котельные Алушты запущены, сейчас идет процесс заполнения системы. Тепло появится во всех домах жителей уже к утру вторника. Об этом сообщил директор филиала "Южнобережный" государственного унитарного предприятия "Крымтеплокоммунэнерго" Геннадий Сердюков.
По его словам, последние котельные были включены вечером в понедельник.
"Фактически котельные в основном все запущены. Последние большие котельные по адресам Лесная, 1; Заречная, 43 и Виноградная 4а включены. Сейчас идет расход теплоносителя и сразу подогреть всю систему нет возможности, потому что идет оборот движения теплоносителя через каждую батарею, через каждый дом. Запуск произведен и, думаю, завтра уже во всех квартирах появится тепло", - сказал он в видео, опубликованном в Тelegram-канале главы администрации Алушты Галины Огневой.
Отопительный сезон в Симферополе начался на прошлой неделе. Глава администрации города Михаил Афанасьев сообщил, что тепло в жилые дома начнет поступать постепенно, и подача займет некоторое время.
Замглавы администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что с пятницы отопление включили в учреждениях социально-культурной сферы и здравоохранения. В дома горожан тепло пришло в понедельник.
В Бахчисарае отопительный сезон начнется 23 октября. При этом в соцобъектах начали топить на прошлой неделе.
В Севастополе тепло запустили в социальные объекты на выходных, и обещают до 25 октября пустить его в дома.
В Феодосии объекты здравоохранения подключили к отоплению 18 октября. В жилые дома тепло придет с 21 октября.
В Судаке отопительный сезон начнется 24 октября. Первыми тепло получат социальные объекты. Об этом сообщили в администрации города.
В жилые дома Джанкоя отопление начали подавать 21 октября, но процесс займет некоторое время. В Джанкойском районе Крыма отопление появится у жителей 27 октября. При этом здания здравоохранения, культуры, образования, спорта и другие учреждения будут протапливаться с 18:00 до 08:00 с 22 октября.
В Керчи отопительный сезон начнется во вторник, 22 октября.
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